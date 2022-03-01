Минобороны России призвало киевлян, живущих рядом с ретрансляционными узлами СБУ и ЦИПСО, покинуть свои дома. Также в Минобороны РФ заявили о перекрытии выхода ВСУ к Азовскому морю. ВСУ обстреляли российский Таганрог

Причиной ударов по Киеву министерство обороны Российской Федерации назвало активность украинцев в ведении информационной войны.

«С началом проведения специальной военной операции многократно выросло количество информационных атак на различные государственные учреждения Российской Федерации. Непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры», — сообщило Минобороны РФ. Обстрелы и «путь в Европу». Хроника событий на Украине по состоянию на 16:00 1 марта © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По его данным, информационные атаки на Россию проводятся 72 главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве.

«В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», — заявило российское оборонное ведомство.

Тем временем власти Киева опасаются наступления ВС РФ и готовятся принять меры.

Киев и Львов приготовились

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, о том, что в столице Украины готовятся к наступлению российских войск.

«Ситуация у нас сложная. Враг на подступах к столице. Наши вооружённые силы, бойцы теробороны героически сражаются за нашу землю. Мы готовимся оборонять Киев. Возведены укрепления на въезда в город, установлены блокпосты», — заявил Кличко.

Он в очередной раз изменил время действия комендантского часа.

«Длится комендантский час до восьми утра (09:00 по Москве. — Ред.)», — заявил Кличко.

Ранее комендантский час в Киеве действовал с 20:00 до 07:00 (с 21:00 до 08:00 по Москве. — Ред.).

«Ситуация, которая сложилась, угрожающая», — подчеркнул Кличко, выразив поддержку жителям городов Киевской области.

Тем временем на Западной Украине продолжают производить противотанковые укрепления. Киев отдали генералу, в Мариуполе не хоронят мёртвых, Белоруссия и диверсанты. Хроника событий на Украине на 15:00 1 марта © АрміяІнформ

«Продолжаем изготовлять металлические ежи для обороны. У нас на Львовэлектротрансе есть ещё запасы реек. Кто может забрать материал и продолжить сваривать — звоните», — сообщил горожанам мэр Львова Андрей Садовый.

Он также сообщил, что брошенные автомобили у железнодорожного вокзала, который в последнее время испытывает чрезмерную нагрузку — именно с него отправляются в эвакуацию в Польшу все желающие — будут эвакуированы.

«Брошенные авто на железнодорожном вокзале будут эвакуированы. Сейчас на улицах около вокзала много автомобилей, которые часто оставляют вынужденно перемещённые лица или львовяне, которые пересекают украинскую границу. Брошенные машины ограничивают движение на дорогах и создают неудобства для жителей. Не оставляйте свои авто на улицах города — они тоже будут эвакуированы», — отметил Садовый.

Напряжённой остаётся обстановка и в других регионах Украины, и в республиках Донбасса.

Азовский котёл, обстрелы ДНР, ЛНР и России

Во вторник, 1 марта, официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооружённым Силам Украины заблокирован выход к Азовскому морю. «До выполнения поставленных целей». Хроника событий на Украине по состоянию на 14.00 1 марта © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря. <…> С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован», — заявил Конашенков.

За сегодняшний день подразделения ДНР продвинулись на 19 километров, добавил он. Также Конашенков уточнил, что войска ЛНР при огневой поддержке ВС России с начала операции продвинулась на 61 километр.

Тем временем ВСУ продолжают ожесточённо обстреливать республики Донбасса.

Так, в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое (южное) и Еленовка в ДНР, выпущено девять мин и шесть снарядов.

Обстрелы производились со стороны населенных пунктов Верхнеторецкое (северное) и Новомихайловка. Украинские войска применяли снаряды и мины калибрами 120 и 152 миллиметра.

Кроме того, обстрелу подвергся Киевский район столицы ДНР Донецка. Пока сообщается о трёх погибших.

Из-за обстрела была обесточена шахта имени Засядько, под землёй остались шахтёры.

«В 15:35 в результате обстрела обесточена шахта им. Засядько. Под землей находится 33 горняка», — сообщило министерство угля и энергетики ДНР.

Как сообщила «Донецкая угольная энергетическая компания», в 15:55 по Донецку и Москве в результате обстрела обесточен вентилятор главного проветривания №2 на западном вентиляционном стволе №2 шахты им. Скочинского. Минирование Чернигова, использование гражданских, готовность Харькова. Хроника событий на Украине на 13:00 1 марта © REUTERS, Antonio Bronic

Ведётся обстрел и других районов города.

«В Петровском районе Донецка зафиксировано прямое попадание в магазин и больницу номер 14. По жертвам информация уточняется», — сообщил в 16:38 по Киеву и Москве Telegram-канал «Донбасс решает».

Позже канал сообщил об обстреле Трудовских.

«Летят 120 мм мины. Попадания ориентировочно в больницу 14, школу 114 и магазин "Изюм". Я боюсь предположить что там сейчас», — рассказала каналу «Донбасс решает» местная жительница Ирина Петровская.

Напряжённая обстановка и в ЛНР. Как сообщило представительство республики в СЦКК, ВСУ из реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли Кировск.

«В 15:00 ВСУ выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град" по городу», — сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Глава администрации Кировска Виктория Сергеева сообщала, что ВСУ обстреливают населенный пункт практически круглосуточно, уничтожая инфраструктуру и дома.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК проинформировало, что ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР.

Тем временем ВСУ обстреляли и приграничную с ДНР российскую территорию.

В 16:48 РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщило о выпущенной со стороны Украины ракете, которая разорвалась в Таганроге.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что во вторник днем в районе аэродрома Таганрога был слышен взрыв.

«Предположительно, это "Точка У", выпущенная со стороны Украины. Осколки упали на аэродром», — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

Обстановка в регионе остаётся крайне напряжённой.