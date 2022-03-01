Заявка Украины на членство в Евросоюзе рассматривается, ВСУ продолжает обстреливать города Донбасса. В Донецке люди остались без воды, спецоперация РФ по демилитаризации Украины продолжается

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил 1 марта, что заявка Украины на членство в Евросоюзе была принята и зарегистрирована, ее рассматривают.

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в понедельник, призвав рассмотреть вопрос срочно. Во вторник Зеленский выступил в Европарламенте и снова повторил этот призыв.

«Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете», — сказал Зеленский. Киев отдали генералу, в Мариуполе не хоронят мёртвых, Белоруссия и диверсанты. Хроника событий на Украине на 15:00 1 марта © АрміяІнформ

Россия не против. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «Евросоюз — это не военно-политический блок, то есть в этом плане, в плане вопросов стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости».

Но сложно себе представить, к каким последствиям может это привести.

«Тогда это всё автоматически станет частью Европы, вся война, всё оружие», — прокомментировал ситуацию украинский оппозиционный политик и блогер Анатолий Шарий.

Он добавил, что возможный приём Украины вообще «ставит под вопрос существование ЕС».

ВСУ продолжают обстреливать Донбасс. В Донецке подверглась обстрелу школа, зафиксировано попадание в жилой дом, сообщают власти ДНР. Три жилых дома и магазин повреждены в результате обстрелов в Еленовке. Ранее представительство ДНР в СЦКК информировало, что ВСУ выпустили по Еленовке 29 снарядов из АГС.

Тяжелая гуманитарная ситуация. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 1 марта в своём Telegram, что в Донецке без воды остаются 195 тысяч человек. Из-за обстрелов более 106 тысяч абонентов остались без электроэнергии в Горловке.

По информации представительства ДНР, в республике опасаются, что выезд сотрудников ОБСЕ в РФ усилит массированные атаки ВСУ на мирные города Донбасса. Ранее миссия ОБСЕ в полном составе выехала из Донецка в РФ. «До выполнения поставленных целей». Хроника событий на Украине по состоянию на 14.00 1 марта © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Горячо и в ЛНР. Представительство ЛНР в СЦКК сообщает 1 марта, что украинские войска за четыре часа обстреляли территорию ЛНР четыре раза, применив минометы и артиллерийские орудия.

По сообщениям украинских СМИ, в тяжелом положении оказались жители Волновахи, этот населенный пункт сейчас оказался отрезан от внешнего мира.

Спецоперация РФ по демилитаризации Украины продолжается. Вооруженные силы РФ поразили высокоточным оружие морского и воздушного базирования большой дальности два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО на территории Украины. Об этом сообщил журналистам во вторник, 1 марта, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, «удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов».

Заявление МИД РФ приводит РИА Новости: Запад продолжает подстрекать Украину к войне, накачивая страну оружием.

Надежда на мирный диалог между Киевом и Москвой сохраняется. Как сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в дипломатических кругах, второй раунд переговоров может состояться уже в среду, 2 марта. Эту же дату назвал РИА Новости близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский. По его словам, встреча должна пройти недалеко от белорусско-польской границы.

Члены делегаций начнут съезжаться на переговоры Украины и России уже сегодня вечером.