Украинские войска обстреляли Донбасс. Президенту РФ доложили об итогах переговоров с Киевом, спецоперация продолжается, Зеленского продолжают считать легитимным

Помощник президента РФ Владимир Мединский доложил президенту РФ Владимиру Путину о российско-украинских переговорах лично и, кроме того, в письменной форме, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, давать оценку пока рано, передает РИА Новости.

Боевые действия продолжаются. Представительство ДНР в СЦКК сообщает, что украинские войска обстреляли Еленовку и Озеряновку. В Еленовке украинский снаряд попал в магазин. Минирование Чернигова, использование гражданских, готовность Харькова. Хроника событий на Украине на 13:00 1 марта © REUTERS, Antonio Bronic

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о планах на день 1 марта в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, первоочередной задачей является взятие в кольцо Мариуполя.

Представители ОБСЕ продолжают покидать Донецк и Луганск. представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил в эфире канала «Россия 1» во вторник: ДНР располагает данными, что представители ОБСЕ передавали координаты военных целей в Донецке.

«Может быть, они из-за этого решили сбежать», — предположил Басурин.

Украинские власти продолжают использовать мирное население в качестве «живого щита». Как уже сообщалось, глава Черниговской областной госадминистрации Вячеслав Чаус заявил, что выходы из города заминированы, и город «готов к обороне». Мирным жителям мэр посоветовал оставаться дома или в укрытиях. В то же время Народная милиция ДНР и ВС РФ намерены открыть коридоры для выхода жителей Мариуполя.

Ситуация в Киеве сложная. Местные СМИ сообщают, что после завершения комендантского часа частично восстановлена работа общественного транспорта. По-прежнему наблюдаются перебои с поставками продуктов и лекарств. Сообщается о доставке в столицу Украины гуманитарного груза из Польши.

Глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация продлится до выполнения поставленных целей — это защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — подчеркнул Шойгу, добавив, что российская армия «не оккупирует украинскую территорию». Обстрелы и загрядотряды. Хроника событий на Украине по состоянию на 12.00 1 марта © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Министр обороны РФ также отметил, что украинская сторона использует мирное население в качестве «живого щита».

«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные миномёты размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», — сказал Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, власти в Киеве затеяли опасные игры, связанные с приобретением собственного ядерного оружия, и что Россия предпринимает все меры, чтобы этого не допустить. Что до нынешней ситуации в этой стране, то Лавров назвал её результатом попустительства западных стран «преступному режиму, образовавшемуся после 2014 года», передает РИА Новости.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому народу и не намерена ущемлять интересы граждан Украины.

Россия продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналиста, относится ли Зеленский к тем силам, которые надо денацифицировать, он отметил, что «это же не военный объект».

«Но президент может дать команду сложить оружие, и тогда не будет никаких жертв», — сказал Песков.