В воскресенье, 27 февраля, состоялся главный день референдума по внесению изменений в Конституцию Белоруссии. Сегодня уже объявлены результаты голосования и можно подводить первые итоги. Что ожидает республику дальше?

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

По официальным результатам, за внесение дополнений и изменений в Основной закон проголосовали 4 440 813 человек. Это 82,86% от всех проголосовавших. Против поправок выступили 686 165 человек, что составило 12,80%.

Таким образом, уже совсем скоро в новейшей истории Белоруссии наступит новая пора — с новой Конституцией, перестраивающей всю систему власти.

Организация и процесс

Голосование проходило в не совсем привычном формате и необычных условиях. За процессом никак не наблюдал Запад, а оппозиция была фактически вычеркнута из организации и проведения референдума.

ЦИК Белоруссии подвел итоги референдума по внесению изменений в конституцию страны © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Своих представителей выдвигали 11 партий, в том числе оппозиционные, но на финише осталось только 6 политических сил, членам которых дали «добро». Все — поддерживающие политику Александра Лукашенко. От гражданского общества в комиссии попали участники также только провластных организаций. Среди самовыдвиженцев и представителей трудовых коллективов выдвигаются как правило бюджетники от организаций, где образованы участки для голосования.

На референдуме работали 195 международных наблюдателей — все от миссии стран СНГ. Западных наблюдателей не было. Ранее, во время предыдущих избирательных кампаний в Белоруссии, представители этих стран и организаций указывали на непрозрачность и недемократичность процессов.

Представители стран СНГ были гораздо более лояльными и, как правило, признавали результаты выборов и референдумов.

За подсчетом голосов наблюдали и 45 тысяч местных жителей. Из них 875 человек представляли политические партии, другие общественные объединения и трудовые коллективы. Среди них нашлось всего одно место для представительства оппозиции.

Практика электоральных кампаний в Белоруссии показывает, что в процессе наблюдения именно участники оппозиционных организаций обращают внимание на любые нарушения в процессе организации, голосования и подсчете голосов. Представители же провластного гражданского общества и бюджетники, как правило, не имеют претензий к избирательной системе.

Без шторок и голосования за рубежом

Не обошлось во время текущей кампании и без политической «экзотики». Так, Центральная избирательная комиссия Белоруссии ранее распорядилась снять шторки с кабинок для голосования. То есть, человек берет бюллетень, идет в полуоткрытую кабинку и голосует на виду у всей комиссии. Официально эти меры вызваны «защитой от пандемии коронавируса», но на деле это может быть предостережением от фотографирования бюллетеней, что иногда делали в предыдущие годы некоторые недобросовестные избиратели, получающие деньги за свой голос (ао голосованию они отчитываются сфотографированным бюллетенем.

Кроме того, во время прошлых президентских выборов в августе 2020 года оппозиция организовала собственный подсчет голосов. Для этого политики предложили голосующим фотографировать свои бюллетени с поставленной галочкой за определенного кандидата, а затем отправить это фото чат-боту в месенджере Telegram.

На деле с участков приходила разная информация — где-то шторок действительно не было, а где-то они все же висели.

Кроме того, ЦИК поручил и сформировать «молодежные отряды» для охраны избирательных участков. Это что-то наподобие советских «дружинников», которые будут помогали милиции. Данные меры продиктованы тем, что в рамках предыдущих кампаний на участках периодически возникали скандалы.

Еще одним любопытным моментом стал отказ белорусских властей от создания избирательных участков для голосования граждан за границей. Это решение глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко объяснил тем, что «число голосующих за рубежом невелико».

Международная и внутренняя реакция

Почти сразу после окончания референдума в ЦИК огласили предварительные итоги голосования и добавили, что мероприятие можно считать состоявшимся. Решение референдума вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Окончательные итоги планируют подвести 3 марта.

Оппозиция, ранее выступившая против референдума как такового и объявившая, что не поверит в честность подсчета голосов, сдержала слово. Экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская в основной день голосования выражала недоверие честности процесса и призвала своих сторонников, живущих в Белоруссии, сорвать референдум: ставить крестики напротив всех вариантов ответа, делая бюллетень недействительным.

Первые комментарии начали приходить и с Запада. Так, МИД Франции отметил в своем заявлении, что страна не признает результаты голосования. «Франция, как и ее европейские партнеры, не признала результаты фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года в Белоруссии. Франция также не признает результаты так называемого референдума, который проходил в этой стране с 22 по 27 февраля», — говорится в сообщении.

Что изменится

Все изменения, которые предусмотрены в новом проекте Основного закона, можно разделить на две большие группы.

В первую входят малозначительные, которые никак не отразятся ни на государственном устройстве, ни на жизни людей. Например, к таким положениям можно отнести следующее: «Граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья».

Ко второй группе относятся наиболее существенные, которые коренным образом отразится на Белоруссии. В нее можно отнести все положения о новом конституционном органе — Всебелорусском народном собрании (ВНС). Новый для республики институт в новой Конституции наделен довольно широкими полномочиями: вносить предложения о внесении изменений в Конституцию, определять основные направления внутренней и внешней политики, а также избирать и освобождать от должности судей Верховного и Конституционного судов. Кроме того, ВНС наделено функцией окончательно одобрить или не одобрить легитимность выборов и объявить импичмент всенародно избранному президенту.

Хотя делегаты ВНС всегда избираются, но не напрямую. В документе закреплено, что делегатами являются президент, бывшие президенты, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, представители местных Советов депутатов, представители гражданского общества.

С 1990-х годов до настоящего времени Всебелорусское народное собрание проводилось раз в пять лет. Как правило, после выборов президента. Оно не было закрепленным в Конституции в качестве конституционного органа и имело, скорее, символический смысл — демонстрация единства президента и нескольких тысяч делегатов. Официальной целью мероприятия выступает определение приоритетов развития страны на ближайшую пятилетку, а по факту его можно назвать также «сверкой часов» всего государственного каркаса, на который в своей работе опирается власть.

На фоне обладающего широкими полномочиями Собрания был урезан ряд прав президента. Помимо возвращенного ограничения числа сроков нахождения у власти, роль главы государства будет сужена следующим образом: он больше не сможет назначать и увольнять членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, председателей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного судов.

Перед важным выбором. Как Белоруссия проводит конституционный референдум? © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Еще одним нововведением в Конституции является статья 144, которая гласит: «В целях организации нормальной работы Всебелорусского народного собрания президент, занимающий эту должность на день вступления в силу поправок в Конституцию, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания».

Таким образом, Лукашенко как минимум до конца нынешнего срока правления сможет быть и президентом, и председателем ВНС.

Тем самым создается почва для постепенного и контролируемого транзита власти. В случае смены президента, Лукашенко сможет остаться главой ВНС с широкими полномочиями, сохраняя баланс власти между собой и преемником.

Другие задачи

Изначально, еще летом 2020 года, когда о грядущей реформе стали активно говорить, предполагалось использовать её в качестве инструмента борьбы с так и не преодоленным политическим кризисом. Это был своего рода жест обществу: мы готовы к переменам, но не таким радикальным, как предлагают протестующие. Мол, демократизируем систему, перераспределим полномочия, усилим парламент и ослабим президента, введем для главы государства ограниченное количество сроков для пребывания у власти.

В августе 2020 года, на фоне волне массовых протестов, в контексте конституционной реформы шла речь и о досрочных выборах президента. «Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — сказал тогда Александр Лукашенко в одном из интервью. Однако в проекте Конституции это не было реализовано.

Негативная реакция оппозиции и Запада говорит о том, что задачи поднятия уровня легитимности нынешней власти за рубежом, а также снижения градуса напряжения в обществе с помощью референдума, к сожалению, вряд ли будут решены. А значит, политический кризис в республике будет и далее продолжаться, хотя и в пассивной, тлеющей форме.