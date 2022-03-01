В понедельник, 28 февраля, на белорусско-украинской границе в Гомельской области прошли переговоры делегаций РФ и Украины

Как сообщил после советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, делегации двух стран определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения. По словам Подоляка, делегации едут в столицы своих стран для дальнейших консультаций. Также была обсуждена возможность проведения нового раунда переговоров.

Глава российской делегации Владимир Мединский в комментарии журналистам после окончания переговоров с украинской стороной заявил: «Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Он добавил, что следующий раунд переговоров пройдет на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Убийства иностранцев, Польша как база для ВВС Украины, Сталинград в Донбассе. Хроника событий на Украине на утро 1 марта

К чему могут привести переговоры России и Украины, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Переходный период» для Украины

России нужна капитуляция Украины, заявил политтехнолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев. Нужно, чтобы Зеленский отдавал приказ армии сложить оружие, чтобы появилась легитимная власть и намечен переходный вариант.

По словам Матвейчева, в ходе переговоров Россия может сказать, что все равно реализует свои планы и восстановит инфраструктуру, «но у нас есть предложение, что еще действующий президент Зеленский объявляет переходный период, распускает Раду и через год назначает выборы».

«Также должна быть изменена Конституция Украины, в соответствии с которой страна должна стать федерацией или конфедерацией, зафиксировать вечное нечленство в НАТО, второй государственный русский язык. Если Зеленский выполнит этот план в течение суток, мы не будем брать Киев», — сказал депутат.

У России нет другого выхода, кроме как оставить Зеленского и вести с ним переговоры, считает экономист Алексей Зубец. А Зеленский, зная, что нужен России, будет требовать невыполнимых условий. Это означает, что для давления на Зеленского специальная операция будет продолжаться, и это будет затягивать переговоры, прогнозирует экономист. Алексей Зубец об экономических потерях и приобретениях России в связи с вооруженным конфликтом на Украине © Youtube / Алексей Зубец

«Цель переговоров будет состоять в том, чтобы Украина согласилась на нейтральный статус, обеспечила политические права и свободы, экономическую свободу РФ на Украине по состоянию до 2013 года, и, что очень важно, высокую автономизацию регионов, у которых был бы максимум для осуществления экономической политики.

Это приведет к тому, что Харьков, Херсон, Николаев, Одесса предпочтут более тесное экономическое сотрудничество с Россией», — заявил Зубец.

«Договариваться нужно с западными покровителями»

Политолог и историк Олег Неменский не верит, что украинская сторона может пойти на конструктивные договоренности: эти переговоры будут очень похожи на Минский процесс, будут маленькие подвижки по каким-то непринципиальным вопросам, иногда могут звучать какие-то обещания, но никаких реальных действий не будет.

«Это тот случай, когда переговоры нужны ради самих переговоров. Если Россия откажет Украине в этих переговорах, то весь мир будет упрекать ее в том, что она не захотела пойти на контакт с противоположной стороной и не дала ей возможности завершить конфликт миром», — сказал политолог.

Он добавил: по этой причине Россия должна участвовать в переговорах, но не должна верить в то, что с украинцами сейчас можно о чем-либо договориться.

Олег Неменский: Украина на переговорах затягивает Россию в новый Минский процесс и выставляет ее виноватой © РИА Новости, Нина Зотина

Более того, даже потерпев поражение, Украина будет уходить от каких-либо договоренностей. Договариваться нужно будет с ее западными покровителями, а не с ней. Украина в таких решениях не самостоятельна», — сказал Неменский.