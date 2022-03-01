Силы республик Донбасса сообщают об освобождении новых населенных пунктов, Народная милиция ДНР и ВС РФ откроют гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя

Спецоперация по демилитаризации Украины продолжается и идёт с опережением графика. Об этом сказал в эфире «Соловьев Live» глава ДНР Денис Пушилин.

«Темпы с учетом всех составляющих достаточно высокие, мы идем где-то даже с опережением графика, потому что в планах были другие даты с учетом того, что мы осознавали, с чем мы столкнемся», — сказал он.

По словам Пушилина, счет пленных военнослужащих ВСУ идёт пока на сотни. Пленные обеспечены питанием и медпомощью. ОБСЕ покидает Донецк и Луганск, националисты-убийцы, военная техника в Житомире. Хроника событий на Украине на 11:00 1 марта © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Народная милиция ДНР заявила об освобождении за прошедшие сутки еще шести населенных пунктов, ранее находившихся под контролем ВСУ. Это Широкино, Бердянское, Лебединское, Ломакино, Талаковка и Водяное.

Также появилось сообщение о том, что силы ПВО республики сбили еще одну ракету, выпущенную из ТРК «Точка У». Ракета сбита над населенным пунктом Зугрэс.

Народная милиция ДНР совместно с ВС РФ организует два гуманитарных коридора из Мариуполя.

«Безопасность передвижения гарантируем на участках автотрассы Е58, по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении, обнародованном в Telegram.

Между тем в Киеве допускают перспективу капитуляции через неделю-две и бегства президента Зеленского. С таким прогнозом выступил депутат Верховной Рады Илья Кива. Он также заявил, что Украина должна оставаться внеблоковым государством или мостом между Западом и Востоком.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в украинском кризисе. По его словам, приводимым агентством БЕЛТА, к эскалации на Украине привело «абсолютное игнорирование Западом системы безопасности, нивелирование системы сдержек и противовесов, с трудом достигнутых после распада Советского Союза».

Белорусский лидер также заявил, что Минск не принимает участия в спецоперации РФ, но делает всё, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения и прекратить кровопролитие. По его словам, состоявшаяся встреча российской и украинской делегаций «внушает осторожный оптимизм», передает агентство Sputnik Беларусь.

Итоги переговоров, новое оружие. Хроника событий на Украине по состоянию на 10.00 1 марта © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Александр Михайлов в комментарии изданию Украина.ру. По его словам, это призвано «не напугать Запад, а отрезвить».

В свою очередь Евросоюз будет вести против России тотальную экономическую и финансовую войну, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

Польские депутаты хотят дать возможность гражданам республики воевать в украинском иностранном легионе, сообщает РИА газета Weborcza. С соответствующим предложением выступят депутаты Польской крестьянской партии.

В ДНР считают, что вся история с иностранным легионом — это попытка легализовать уже действующие ЧВК.

«Под видом инструкторов на каком-то этапе, потом под видом добровольцев, но ЧВК уже перебрасывались и ранее. Они, по сути, наряду с националистами противостоят нашим подразделениям, более того: на отдельных участках фронта они выступают заградотрядами», — заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».