Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ спешно покинули столицы ДНР и ЛНР. В соцсетях ширятся видео убийств бойцами украинской теробороны мирных жителей. Мэр Житомира предупредил водителей о военной технике в городе. Из Донбасса сообщили о расстреле украинскими националистами мирных жителей Волновахи, желавших покинуть город

Видео с покидающей ДНР колонной ОБСЕ опубликовал канал «Донбасс решает».

«В первый день весны колонны ОБСЕ отправились в сторону границы. Уходить будут через Россию. Уходят! Верный знак — скоро войне конец», — прокомментировал канал своё видео. Итоги переговоров, новое оружие. Хроника событий на Украине по состоянию на 10.00 1 марта © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В администрации отеля в Донецке, где жили наблюдатели, подтвердили выезд миссии.

Кроме того, представители ОБСЕ покинули и офис в Луганске.

«ОБСЕ покинули гостиницу и заморозили офис в Луганске. Выдвинулись в направлении РФ», — сообщили РИА Новости очевидцы.

Накануне СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.

Тем временем обстановка на Украине тяжёлая. В городах и за их пределами власти контролируют обстановку лишь частично.

Убийцы из теробороны, военная техника в Житомире, провокация в Харькове

Утром 1 марта в телеграм-каналах начало распространяться видео (18+) трагедии, снятой на одной из украинских дорог. Этот файл с видеорегистратора показывает последние минуты жизни водителя.

«Пап, лягай. Виходь, лягай, на***», — после первых же выстрелов по остановившемуся автомобилю просит отца сидящий справа от него на переднем сидении сын.

Судя по видео, дорога ведёт на запад. Заходит солнце, а значит, люди не успели до окончания комендантского часа, введённого во многих украинских регионах, окончить свой путь.

Выстрелы продолжаются. Рядом с дорогой дымится воронка.

«Лежи, пап, лежи! Лежи, б***! Сука! Шо ж це таке? Папочка мой, не умирай, пожалуйста, я тебя прошу!» — кричит на смеси русского и украинского парень. Убийства иностранцев, Польша как база для ВВС Украины, Сталинград в Донбассе. Хроника событий на Украине на утро 1 марта

На видео также заметны следы обстрела автомобиля. Словно кто-то стрелял ему вдогонку. В комментарии на обнародовавшем видео канале утверждается: это результат паники, охватившей теороборону.

Между тем в Житомире, откуда ранее сообщали о перестрелках между членами территориальной обороны, на улицах появилась военная техника.

«В связи с быстрым передвижением по городу нашей военной техники просьба к гражданским водителям: передвигаться по городу медленно, желательно в правой полосе, на перекрёстках притормаживать и смотреть по сторонам, даже если вы едете на зелёный сигнал светофора», — заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин в 09:10 по Москве.

Спустя полчаса украинские СМИ сообщили о ракетном ударе по мэрии Харькова. На обнародованных видео с камер наблюдения заметно, что удар был нанесён в 08:01 по Киеву (09:01 по Москве. — Ред.). Украинские власти уже обвинили в произошедшем россиян. Между тем с большой долей вероятности речь идёт о провокации.

«Прилетел "Смерч", причём прилетел с северо-западного направления. Из того района, который по словам самих украинских властей, контролируется ВСУ. А буквально за несколько часов до удара украинским сегментом был сделан вброс о том, что у полка "Азов" в 11 утра намечено построение перед заданием. Азов не пришел, но почти точно по графику, туда прилетел "Смерч"», — сообщил Τelegram-канал «Старше Эдды».

Тем временем мощным обстрелам со стороны ВСУ подвергаются ДНР и ЛНР.

Донбасс в огне, расстрелы мирных жителей, смерть бомбившего Луганск

Около 09:50 по Донецку и Москве штаб территориальной обороны ДНР сообщил о том, что Горловка подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, идут бои в районе шахты им. Гагарина и поселка Железная Балка.

«Горловка подверглась массированному обстрелу… Разорвались снаряды в поселках Михайловка, шахты им. Изотова, Комарова, Гольмовском. Идут бои в районе шахты им. Гагарина и поселка Железная Балка. Обстреливаются поселки Байрак и Русский Край, есть пострадавшие», — сообщил штаб.

В результате обстрела большая часть Горловки осталась без электроэнергии. Обстрел продолжился. Крепость Мариуполь, полусухой закон во Львове, блокпосты в Днепре. Хроника событий на Украине на 19:00 28 февраля © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

Ранее 1 марта обстрелу подверглись и другие населённые пункты в ДНР и ЛНР.

Тем временем, как сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, вооруженные силы РФ и Народная милиция ДНР организуют для выезда жителей Мариуполя два гуманитарных коридора.

«Для всех мирных граждан, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, Вооруженными силами Российской Федерации совместно с управлением Народной милиции ДНР организуются два гуманитарных коридора», — заявил он.

Спустя несколько минут журналист Евгений Поддубный сообщил о расстреле националистами мирных жителей Волновахи.

«Украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе в 10:10 утра, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом», — заявил Поддубный.

При этом днём ранее покинуть Волноваху мирных жителей призывали в том числе и народные депутаты Украины.

Информацию Поддубного подтвердили в ДНР. Переговоры на фоне боевых действий. Хроника событий на Украине по состоянию на 17:00 28 февраля © Facebook, Посольство России в Беларуси

Также в ДНР сообщили, что националисты захватили 10 автомобилей СММ ОБСЕ в Краматорске. Вполне возможно, автомобили будут использованы для провокаций.

Тем временем украинские СМИ сообщили о гибели полковника ВВС Александра Оксанченко. Он считался одним из лучших украинских военных пилотов. Посмертно Оксанченко, а также ряд других военлётов, которые погибли в эти дни, наградили званием Героя Украины. При этом в ДНР и ЛНР Оксанченко и ряд остальных награждённых известны как те, кто бомбил республики в 2014 году. Самого Оксанченко считают виновным в ударе по Луганской областной государственной администрации, из-за которой погибли мирные жители, в том числе и дети.

Ситуация в Донбассе тем временем продолжает оставаться напряжённой.