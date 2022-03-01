Спецоперация по демилитаризации Украины продолжается, Мариуполь почти взят в кольцо, силы республик Донбасса при поддержке ВС РФ освобождают всё новые населенные пункты

Накануне российская и украинская делегации встретились в Белоруссии. Пока переговоры ни к чему не привели, но в ближайшие дни может состояться новая встреча. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил, что на переговорах с Москвой Киев пока не получил того результата, который хотел получить.

Обстрелы продолжаются. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своём Telegram о трех пострадавших мирных жителях в результате обстрела ВСУ. По данным мэра, повреждена поликлиника и одна из квартир. Убийства иностранцев, Польша как база для ВВС Украины, Сталинград в Донбассе. Хроника событий на Украине на утро 1 марта

"В Горловке по ул. Болотникова, 9 (4 подъезд) зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в одну из квартир на 5 этаже. Также в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" пострадало остекление здания поликлиники", — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Украинские войска за 40 минут четыре раза открывали огонь по ДНР, используя тяжелое вооружение, в т.ч. дважды обстреляли Горловку, сообщает утром 1 марта РИА Новости со ссылкой на представительство республики в СЦКК.

Штаб территориальной обороны ДНР информирует, что ночью 1 марта над Харцызском сбита ракета, выпущенная из ТРК «Точка У».

«При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске. В кассетной части заряда обнаружен белый порошок, предположительно, — фосфор», — говорится в сообщении штаба.

Луганск покидают представители ОБСЕ, передает 1 марта РИА Новости со ссылкой на очевидцев. Они сообщили, что сотрудники ОБСЕ из Луганска выдвинулись в направлении РФ.

Тем временем спецоперация продолжается. Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении еще 15 населенных пунктов.

Силы ДНР берут украинских силовиков в кольцо, скоро они начнут массово сдаваться, заявил РИА Новости ветеран батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Семенов. По его словам, Новые поставки западного оружия украинским военным и националистическим батальонам только продлят их агонию.

Мариуполь тоже почти полностью взят в кольцо. Народная милиция ДНР находится на подступах к городу, сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. Он предлагает попытаться открыть «зеленый коридор» для выхода из города мирных жителей. Крепость Мариуполь, полусухой закон во Львове, блокпосты в Днепре. Хроника событий на Украине на 19:00 28 февраля © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

Местные украинские СМИ сообщают о боях в предместьях Киева, в Харькове, в Донбассе. Пишут о разворачивающейся гуманитарной катастрофе: не хватает продуктов питания и лекарств, их подвоз затруднен.

Запад тоже продолжает накачивать Украину оружием. Как заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари, Запад не брезгует вооружать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, что были у нацистской Германии, которая разрушила всю Европу, и они не побрезгуют вооружить и черта, если он будет против России.

Украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям, поскольку «Связь — один из ключевых элементов ведения боевых действий». Об этом 1 марта сообщает в своем Telegram-канале Госпецсвязь Украины.