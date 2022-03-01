Главный результат состоявшихся на украинско-белорусской границе украинско-российских переговоров 28 февраля 2022 года — в максимально четком определении и подтверждении целей и задач сторон во время военной спецоперации, которую начала Россия против неонацистского режима на Украине

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Владимир Путин в тот же день объяснил коллеге из Франции Эммануэлю Макрону (действительно, не опускаться же Путину до общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин же не психиатр и не нарколог): урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных российских интересов в сфере безопасности. «…Включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», — сказано в сообщении на сайте Кремля.

Сказал Путин и о том, кто главный враг и Украины, и пытающейся наставить ее на путь истинный России и в этой спецоперации, и по жизни вообще: «Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса».

При этом Путин подтвердил: цель спецоперации — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, предание суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России, недопущение членства Украины в НАТО и появления у Украины ядерного оружия. Любого, без разницы, собственного или западного.

Зеленский оценил результаты переговоров с Россией © president.gov.ua Давид Арахамия (тот еще украинский украинизатор с американским паспортом в кармане) сел за стол переговоров в бейсболке, нужной ему, походу, для того, чтобы мозги не расплескались прямо во время встречи. Это так, штрихи к анамнезу болезни в карте лечащего врача для передачи санитарам.

Главное в другом — президент Зеленский и не скрывал, зачем ему нужны были эти переговоры и зачем он тянул с ними два дня. За это время он, по его же словам, в понедельник подал заявку на вступление Украины в ЕС. «Мы ждали этого 30 лет, и я подписал заявку на вступление в ЕС. Заявка уже доставлена в Брюссель, и ждем подписания. Время настало!», — сказал он. И в секретариате ЕС подтвердили: заявку видели, зарегистрировали.

Значит, опять нужна передышка и затягивание времени. Чтобы российская армия окончательно не раздолбала украинскую и параллельно служащих у нее заградотрядами неонацистских «воинов света» с Бандерой в башке и долларами за «войну с Рашкой» в кармане.

«Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Кое-какие сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров», — пообещал Зеленский.

Но ждет-то он другого — что его в тотальном европейско-русофобском запале по-быстрячку примут в ЕС. Хотя бы для начала. Ну а потом, когда его вынудят признать Крым российским, а ДНР и ЛНР в Донбассе независимыми, то над ним сжалятся и подтянут в НАТО. Как же! Пограничных конфликтов с соседями типа нет, возможность применения статьи 5 Устава НАТО о войне на стороне Украины с Россией минимизируется — можно подгребать украинские территориальные ошметки для нужд Альянса.

Ну что тут можно сказать, кроме традиционного украинского «дурень думкой богатеет»? «Пацан» не понимает, что коллективному Западу во главе с США не Украина в НАТО и ЕС нужна. И не богатая, и не процветающая страна. Западу на Украине нужен постоянно действующий гнойник-раздражитель, постоянно ослабляющий Россию, отвлекающий ее усилия и ресурсы на негодный объект, мешающий налаживанию сотрудничества с Европой.

И сейчас США эта цель практически достигнута: Европа отмобилизована и построена на европлацу и готова следовать суицидальным курсом туда, куда укажут дяди с «града на холме», уверенные что у них есть «явное предначертание» нести «американскую исключительность» и «Pax Americana» для «сдерживания» России и Китая по всей планете. Взятое в кавычки — это термины из американской геополитической мысли последних десятилетий, которые изучают политологи и политики всего мира, а должны врачи, специализирующиеся на лечении девиантного восприятия действительности особо упоротыми пациентами с явно выраженной клиникой заболевания.

Путин вот попытался послать санитаров для недавнего «заболевшего» на Украину, но, увы, нарвался на фактически новый крестовый поход против России под традиционным лозунгом «Дранг Нах Остен» (натиск на Восток), особенно актуальным после того, как Германия сбросила себя лживые белые одежды мирного государства, помнящего о судьбе «третьего рейха» Адольфа Гитлера и присоединилась к травле России и снабжению неонацистов Украины оружием.

Это реально похоже на крестовый поход против России. Из тех, что «цивилизованный» Запад организовывал с 1096 по 1683 год против всех, в ком видел наживу и пытался ее заполучить под видом борьбы за правильную веру, светлые идеалы, правильное поведение, свет просвещения и т. д., и т п.

И Россия (тогда Русь) сталкивалась с такими походами в 1240-1242 годах на Неве и на Чудском озере, где молодой новгородский князь Александр Ярославич стяжал себе прозвище Невский, потому что следы от тех «светоносных» завоевателей до сих пор находят на дне водоемов и возле них археологи.

Ничем хорошим для организаторов не закончились и два крестовых похода против России и тогдашних «Евросоюзов» Наполеона Бонапарта в 1812-1815 годах и Адольфа Гитлера в 1942-1945 годах.

Сейчас Евросоюз, походу, намылился в очередной такой коллективный поход, как говорят те, кого Зеленский выпустил из тюрем и кому раздал оружие, «в натуре». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже поведали общественности, страны — члены ЕС договорились об отправке на Украину летального оружия на сумму 450 млн. евро и выделят еще 50 млн. евро на нелетальную помощь, топливо и средства защиты. А также ЕС готов отправить в Украину боевые самолеты, за которым, по некоторой информации, украинские летчики уже якобы отправились в Польшу.

При этом эта самая Урсула, сама мать семерых детей, легко готова убивать детей чужих. Она сообщила, что ЕС профинансирует покупку и поставку оружия и другого снаряжения для Украины, уточнив, что «это переломный момент», так как Евросоюз впервые делает такой шаг.

Ну а дальше понеслось, как из смертельного рога изобилия: генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит поддержку Украины военной, финансовой и гуманитарной помощью — средствами ПВО, очень «гуманным» противотанковым оружием и т. д. Власти Германии решили отправить на Украину 1 тыс. противотанковых ракет и 500 зенитно-ракетных комплексов «Стингер». Дания решила передать Украине до 2,7 тыс. единиц противотанкового оружия, Швеция пообещала 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. шлемов, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. единиц противотанкового оружия. Франция пообещала направить Украине дополнительную военную технику. О намерении поставить Украине летальное оружие через партнеров по НАТО — США и Великобританию — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Ну а как расщедрились идущие в авангарде этого дела США и говорить не приходится — это общее место в этом крестово-каннибальском походе в войне за интересы запада с Россией до последнего украинца. Например, США сообщили, что официально начинают прямые поставки переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Stinger» в Украину. Как раньше талибам в Афганистан.

А что? Украинцы — это расходный материал, пушечное мясо, его не жалко. Тем более что европейская солидарность стучит в сердца и давит на желудок, как помидоры (огурцы? тут на любителя) с кислым молоком вместо слабительного на ночь…

И особенно в этом деле ярится президент Зеленский, который якобы сел за стол переговоров. Но параллельно он в очередной раз призвал страны Запада и международное сообщество в целом ввести в отношении России жесткие санкции. И санкционная война, похоже, только набирает обороты.

Неменский объяснил задачу России на переговорах с Украиной © РИА Новости, Владимир Трефилов

— заперт ФИФА и УЕФА российским клубам участвовать в международных турнирах;

— решение Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать олимпийские ордена сразу у трех политических деятелей России — Путина, зампредседателя правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрия Чернышенко и замруководителя Администрации президента Дмитрия Козака;

— призыв-рекомендация МОК международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях;

— решение хакеров из группировки «Anonymous» «объявить кибервойну» России и попытки «положить» сайты ряда крупных российских изданий хакерскими атаками;

— российских студентов отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других европейских государств, о чем сообщает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова;

— подвергаются нападениям идиотов-радикалов российские водители-дальнобойщики и простые туристы;

— впервые с 1815 года нарушила нейтралитет и ввела санкции против России Швейцария, которая придерживалась нейтрального статуса даже в Первую и Вторую мировые войны, а теперь «подтверждает свою солидарность с Украиной и ее народом; она будет доставлять гуманитарную помощь людям, бежавшим в Польшу».

И вот для того, чтобы давление на Россию стало еще более сильным и скоординированным, а Украине еще больше заплатили за участие в этой подлой и циничной геополитической игре с кровью, Зеленский и согласился на переговоры. Он затягивает время и отвлекает внимание на ложные посылы.

Но вот беда — отвечать придется Украине и украинскому народу. И они уже отвечают, не по своей вине став объектом военной спецоперации России. Потому что, как сказал Путин, и ей отступать некуда, ее приперли и загнали в угол. Ну а чем заканчиваются крестовые походы против России, я уже сказал выше.