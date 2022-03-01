Санкции стран Запада против нефтегазового комплекса России спровоцируют энергетический кризис, который подорвет их собственную экономику и поставит под угрозу власть нынешних политиков, отмечают западные СМИ

Не все европейские страны готовы были пойти на отключение российских банков от SWIFT, но обращение Владимира Зеленского их переубедило, написала 28 февраля The Washington Post. По информации издания, когда лидеры Евросоюза собрались в четверг вечером на экстренный саммит, настроения уже складывались в пользу введения новых жестких санкций против России за начатую ею спецоперацию на Украине, но они могли быть менее жёсткими. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

После номинальных дебатов президенты и премьер-министры быстро утвердили санкции против российского президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и ряда крупнейших банков России. Но разговоры об отключении России от международной системы финансовых сообщений SWIFT зашли в тупик из-за скептического отношения канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также лидеров Австрии, Италии и Кипра. Об этом американскому изданию рассказали знакомые с ходом переговоров источники, пожелавшие остаться неназванными по причине деликатности обсуждаемых вопросов.

Затем в ход совещания вмешался украинский президент Владимир Зеленский, который в режиме видеоконференции выступил со страстным призывом, из-за чего у некоторых политиков на глазах выступили слезы. Зеленский пять минут умолял западных лидеров честно оценить стремление его страны вступить в Евросоюз и по-настоящему помочь Украине. Украине от соседей нужно продовольствие, боеприпасы, топливо, санкции против России — и чем больше, тем лучше. «Это было очень и очень эмоционально, — сказал один знакомый с выступлением Зеленского европейский чиновник. — Он по сути дела сказал, что украинцы гибнут за европейские идеалы». Перед окончанием видеообращения Зеленский буднично заявил собравшимся, что возможно, они видят его живым в последний раз.

«Зеленский своим личным призывом моментально преодолел сопротивление европейских лидеров, не желавших вводить меры, которые могут довести российскую экономику до близкого к краху состояния» — подчёркивает The Washington Post. Новые санкции означают, что западные союзники фактически ведут финансовую войну против России и проводят атаки против основ её полуторатриллионной в долларовом выражении экономики, отметила газета. Зеленский призвал закрыть России доступ ко всем аэропортам мира © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

При этом ряд СМИ обращают внимание на то, что против российского нефтегазового комплекса санкции не введены. «Президент Джо Байден и его европейские союзники могут сделать один шаг и ударить в самое сердце путинского режима: ввести прямые санкции против российской нефтегазовой отрасли, главного богатства страны. Но этот шаг спровоцирует энергетический кризис, который подорвет их собственную экономику и поставит под угрозу власть — а, возможно, даже обогатит самого Путина», — написал 28 февраля американский портал Politico.

«Моя администрация использует все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы огородить американские семьи и предприятия от роста цен на бензоколонках», — приводит Politico слова Байдена на пресс-конференции в четверг. Ведь цены на бензин в США уже выросли по сравнению с прошлым годом почти на доллар за галлон, — и республиканцы не упустили повода раскритиковать Байдена и его борьбу с переменой климата. Белый дом прекрасно сознает связанные с санкциями политические и экономические риски. «Мы не будем предпринимать ничего такого, что может непреднамеренно нарушить энергетические потоки, поскольку восстановление мировой экономики все еще продолжается, — заявил в четверг заместитель советника по национальной безопасности Далип Сингх. — Это единственная область, где у России в мировой экономике системное преимущество». США готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине - Госдеп © CC0, Pixabay

После начала Россией спецоперации на Украине Запад ввел против Москвы санкции. Однако он по-прежнему пользуется российским газом, поставки которого продолжаются в соответствии с графиком, пишет 28 февраля американский портал Business Insider. Авторы статьи называют шесть причин, почему закупки сырья из России так важны для Европы.

Во-первых, за счет российского газа Евросоюз обеспечивает около 40% своих потребностей. Это в два раза больше объема, получаемого им из Норвегии, которая занимает второе место по экспорту в ЕС. Во-вторых, самая крупная в Европе немецкая экономика более половины потребляемого ею газа получает из России. В-третьих, увеличение импорта российского газа в Европу в день начала спецоперации отчасти объясняется тем, что рыночные силы подняли цены на нероссийский газ.

Так, аналитик газового рынка из компании BloombergNEF Стефан Ульрих сказал, что цены на газ не из России «намного превысили возможные отпускные цены по многим импортным контрактам „Газпрома"». А бывший заведующий кафедрой энергетических систем Института энергетических технологий при Берлинском технологическом университете Георг Эрдманн отметил, что газовая отрасль «считает Россию весьма надежным торговым партнером», который «выполняет свои долгосрочные контракты».

Четвёртая причина — чисто политическая: европейские политики опасаются, что дальнейшее увеличение цен на газ напугает их избирателей. В-пятых, хотя ЕС твёрдо решил перейти на энергетику возобновляемых источников, однако этот переход осуществляется недостаточно быстро, и зависимость от российских энергоресурсов не снижается. И, наконец, Евросоюз использует газ в качестве важного компонента таких удобрений, как аммиачная селитра и мочевина. Таким образом, перебои с поставками газа негативно отразятся на сельском хозяйстве ЕС и на снабжении ее населения продовольствием.

Немецкий правительственный портал Deutsche Welle (DW) в статье «Наступление Путина в Украине: что предпримет армия РФ на новом этапе?» приводит заявления Минобороны Великобритании и Пентагона о том, что наступление российских войск на Украине продвигается не так быстро, как многие ожидали. При этом издание совершенно некорректно сравнивает военную мощь Украины со всей российской армией, а не с её группировкой, задействованной в проведении спецоперации.

Большинство опрошенных DW военных аналитиков убеждены, что нынешняя фаза войны — лишь первый тактический этап "вторжения", и теперь российские войска расширят наступательную кампанию. «Между тем на Украине могут быть применены термобарические реактивные системы залпового огня, которые могут быть установлены на шасси танков Т-72. Одна из таких пусковых установок, ТОС-1A "Солнцепек", была замечена на выходных вблизи Белгорода у российско-украинской границы», — сообщает издание.

«ТОС-1 — одна из самых устрашающих систем вооружения в арсенале России. Она состоит из топливного контейнера и двух отдельных взрывных зарядов. Для создания высокотемпературного взрыва используется кислород из окружающего воздуха. Первый заряд воспламеняет контейнер и рассеивает топливо в облако, которое затем смешивается с кислородом в воздухе. Затем облако обтекает предметы и проникает в строения. Второй заряд взрывает облако, создавая мощную ударную волну и высасывая воздух из тех, кто находится поблизости. Впервые подобное оружие было использовано советскими военными в Афганистане, а совсем недавно — в Сирии», — отмечает Deutsche Welle. Режиссер Лопатенок прокомментировал спецоперацию РФ на Украине © предоставлено режиссером Игорем Лопатёнком

Хотя большинство западных СМИ выражает уверенность в том, что новые санкции приведут к краху российской экономики, а это, в свою очередь, отразится на военной операции на Украине, однако есть и более адекватные оценки. Так, по мнению экспертов американского журнала Newsweek, после «падения Киева» начнется политическое урегулирование, а затем будет создано дружественное России правительство. Если переговоры между Россией и Украиной состоятся, Москва сможет вывести войска и положит конец конфликту, при этом нанесет «унизительный удар» по Западу.

В статье с красноречивым названием «Путин не проиграл ни одной войны: вот как он одержит победу на Украине», опубликованной 27 февраля, издание приводит мнение представителей американской разведки. Они в частных беседах не разделяют оптимизма президента США Джо Байдена по поводу влияния санкций на российскую экономику и «массового неповиновения» украинцев. Один чиновник, попросивший не сообщать его имя, сказал: «После того как правительство в Киеве будет свергнуто, на Украине не останется оппозиции, которую мы могли бы поддерживать военными средствами».

«Между тем, скоро желание Украины стать частью Запада ослабеет в связи с тем, что Россия быстро получает контроль над страной. Спустя немногим более 24 часов после начала операции российские войска уже оказались у самой столицы. В успехе Путина сомневаться не приходится, потому что Байден и союзники ясно дали понять, что Москва не встретит сопротивления со стороны Запада. Байден несколько раз заявил, что Соединенные Штаты не станут отправлять американских военных, чтобы те сражались с Россией на Украине. Байден понимает, что американская общественность не поддержит такое решение. Если события будут развиваться так, как прогнозируют военные аналитики, этот конфликт завершится относительно быстро, Путин сможет заявить, что он нанес сокрушительное поражение НАТО» — отмечает Newsweek.