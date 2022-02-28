Для многих в Украине 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил начало военной спецоперации против неонацистского режима украинского президента Владимира Зеленского, это просто дата в календаре. Но на самом деле, в этот день через 8 лет к ним вернулся бумеранг

Для кого памяти, но для кого и расплаты. И начал этот бумеранг свой полет, чтобы, как говорится, не только достать всех тем же кончиком по тому же месту, но и сделать невозможным повторение страшного прошлого. Еще раз уяснив важность и недопустимость информационного оболванивания общественного сознания. Того, что отлично знали инициаторы госпереворота и его информационная обслуга. Хорошо организованная, подготовленная и проплаченная заранее. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Именно часть лжежурналистов, на самом деле агитаторов и пропагандистов, на деньги западных грантов не просто подготовила в умах сограждан почву для захвата власти их хозяевами, но и оправдала сам госпереворот и его кровавые жертвы, а также первыми призвала жестко и бескомпромиссно расправляться со всеми, кто думает иначе.

И в первую очередь призвали расправиться с неугодными СМИ и журналистами, натравив на них и власти, и обслуживающих новую власть боевиков-отморозков. Именно на этих журналистах-пропагандистах-грантоедах, которых чуть позже нарекли «соросятами», лежит, в частности, ответственность за убийство журналиста и писателя Олеся Бузины в 2015 году. Именно эта подлая и жестокая свора сначала натравила на него убийц, а потом дружно аплодировала им и до сих пор помогает отмазывать подонков и уходить им от юридической ответственности в суде.

Но самое противное то, что журналисты-соросята из информобслуги режима что нынешнего Зеленского, что его предшественников — и. о. президента Александра Турчинова и президента Петра Порошенко продолжают это делать под лозунгами… защиты свободы слова. Именно под борьбу за свободу слова и против цензуры они десятилетиями получали западные деньги и подготовили-таки журналистику на крови и ее исполнителей — всех этих агитаторов и пропагандистов.

Вот краткая канва проблемы. В 2014 году, 22 февраля, после кровавого госпереворота, общественное движение журналистов под названием «Стоп цензуре!» выпустило крайне пафосное воззвание «Цензуры больше никогда не будет! Граждане новой Украины этого не позволят!» «Гибридная цензура»: журналисты, не приглашенные на пресс-марафон, обвинили Зеленского «в затыкании ртов» © president.gov.ua

Красиво? Еще бы! «Революция достоинства» типа начала возвращать украинцам и утверждать в жизни отобранные и попранные «злочынной владой» (преступной властью) свергнутого президента Виктора Януковича.

Но уже 24 февраля, то есть всего через два для после госпереворота, то же «Стоп цензуре!» выпустило другое воззвание — «Требуем ответственности СМИ за цензуру, ложь и разжигание вражды!» Им можно просто-таки залюбоваться по этой ссылке).

Потому что в нем сначала сказано, как режим Януковича подавлял свободу слова, а также искажал ложью и манипуляциями окружающую действительность, и как отдельные беспредельно честные и крайне храбрые журналисты за нее боролись и, в конце концов, победили.

Но вместо аплодисментов и чествования победителей организация «Стоп цензуре!» потребовала от властей:

— надавить на собственников телеканалов и прочих СМИ немедленно начать репрессии против их неугодного антимайданного менеджмента (например, руководителя Inter Media Group Анны Безлюдной, директора «Национальных информационных систем» (НИС) Антона Никитина, директора Первого национального телеканала Александра Пантелеймонова), а в случае отказа собственников от репрессий против указанных персон — лишить указанные медиа лицензий на вещание;

— заставить других журналистов, которые им неугодны, потому что поддерживали законные власти на телеканале олигарха Рината Ахметова, самостоятельно оставить профессию;

— помочь другим журналистским коллективам очиститься от их руководителей, которые заставляли заниматься делом, а не шляться по майданам. И тем самым уменьшали количество пушечного мяса на месте протестов. Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV / Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV / Перейти в фотобанк

Но особенно шикарен это пункт о персоналиях, которых грантоеды-свободословолюбы ненавидели особенно рьяно: «От собственников СМИ мы также требуем не допускать в телеэфир, на страницы печатных и известных интернет-СМИ тех политтехнологов и медийных персон, которые систематически распространяют дезинформацию и клевету, дискредитируя украинское протестно-освободительное движение, выступают фактически агентами кремлевской или прокремлевской пропаганды и нередко задействованы непосредственно в провокационных деяниях. На наш взгляд, такие особи, как Михаил Погребинский, Олесь Бузина, Вячеслав Пиховшек, Александр Чаленко, Владимир Скачко, Максим Равреба, Владимир Петров, Дарья Чепак и другие ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПЕРСОНАМИ НОН-ГРАТА ДЛЯ МЕДИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА УКРАИНЫ (выделено мною. — Авт.).

Был там и такой пункт: «Требуем от собственников телеканалов и топ-менеджеров прекратить практику предоставления прямоэфирных ток-шоу в «аренду» политическим силам и партиям, вследствие чего они превратились в манипулятивную игру политтехнологий».

Но как пафосно и возвышенно обозначена цель всего этого: «Сегодня мы получили шанс начать процесс очищения медиа, что позволит нам в будущем гордиться журналистской профессией. Не упустим его!».

Это был прямой призыв к репрессиям против неугодных журналистов и фактически к запрету на профессию. Это была люстрация явочным порядком задолго до того, как победившие «майдауны» начали «мусорную» и прочую люстрацию против всех неугодных их бывшей власти, освобождая руководящие кресла под себя. Грантоеды-соросята по указке своих кураторов прекрасно понимали силу свободного слова и потому изначально и очень жестко начали затыкать рты. Кляпом люстрации и пулями убийц.

И призыв был услышан. И властью, и боевиками. Многие помнят, как неонацисты из партии «Свобода» ворвались в кабинет к указанному выше Пантелеймонову и начали избивать его прямо на рабочем месте, требуя подписать заявление об отставке. А через год прозвучали и выстрелы в Олеся Бузину.

Если я сразу понял эту публику и прекратил любые контакты со всеми новыми постмайданными СМИ в Украине, прямо заявил им, что я: а) люстрирован; б) крайне брезглив; в) не знаю, зачем им беседовать с умным человеком, и они поняли стеб и типа обиделись, то Олесь хотел бороться и что-то доказать. Он наивно и искренне верил в слово правды и в свободу слова. И они его убили. Ко мне пришли с той же целью через четыре года — им нужен был новый труп, чтобы запугать осмелевших и подросших молодых журналистов во время президентской кампании, когда Порошенко вознамерился стать президентом во второй раз и ему понадобилось запугать критиков. С этой же целью они загнали на нары Кирилла Вышинского, Павла Волкова, Дмитрия Васильца, Василия Муравицкого и многих других. Сейчас пришли с удавкой к Мирослав Бердник. Мирослава Бердник: Из-за перелома позвоночника и операции, я не могу двигаться, но СБУ требует меня на допрос в Киеве © agenda-tv.com

И во всей этой гнилой и не очень ароматной ситуации очень важны два других момента. Во-первых, движение «Стоп цензуре!» было создано в 2010 году сразу после победы на выборах президента Януковича, которого закулисные кукловоды-кураторы, организаторы и спонсоры будущих майданов сразу определили в «пророссийские» и вознамерились дискредитировать и валить.

Цель — борьба за свободу слова. Но, как оказалось, «расово правильного» слова — только того, что служит делу майдана и будущего госпереворота. После победы госпереворота, репрессий и отстрела неугодных журналистов, уже в 2015 году «Стоп цензуре!» благополучно издохла — прекратился живительный поток грантов (а зачем платить холуям, уже выполнившим задание?) и тяга к свободе слова у активистов сошла на нет сама по себе, они переключились на другие «хлебные» темы — войну в Донбассе, борьбу с «сепарами», «ватой» и «колорадами», травлю неугодных и т. д. и т. п.

Но страна должна помнить своих «хероев». И с самыми активными из медийной обслуги госпереворота расплатились постами во власти. Если непосредственные кураторы проекта Артем и Наталья Соколенко так ничего и не выслужили, то другие подъедающиеся на защите свободы слова суперодиозные Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Татьяна Черновол, Ирина Геращенко, Анна Гопко, Виктория Сюмар, Сергей Высоцкий Егор Соболев, Сергей Рахманин, Александр Ткаченко, Наталья Лигачева, Юлия Мостовая, Ольга Герасимюк, Юрий Бутусов, Михаил Подоляк и некоторая другая мелюзга рангом помельче «свое» получили. Кто когда. От значков парламентариев до руководящих кресел и доступа к кормушке. Они навсегда вписали свое имя на скрижалях современной украинской истории, с которых обильно капает кровь. В том числе, и кровь их коллег-журналистов.

Во-вторых, все преступления против свободы слова и отдельных журналистов так и не стали предметом рассмотрения западных структур, отвечающих за распространение общечеловеческих и демократических ценностей. От журналистских объединений до ОБСЕ, Совета Европы и его ПАСЕ. В лучшем случае, преступления против журналистов и свободы слова в Украине фиксировали и обещались разобраться. И всё! дальше вступало знакомое — ворон ворону глаз не выклюет. Для Запада майданные и постмайданные постпереворотные режимы в Украине — это самое то, что нужно. В том числе, и в борьбе с Россией — главной сегодня задаче коллективного Запада.

И вот к чему я все это напомнил. Сегодня в Украине продолжается специальная военная операция по демилитаризации и денацификации страны. И если милитаристов можно обуздать на поле боя, то денацификация требует кропотливой и системной борьбы за умы граждан Украины. В том числе, и с помощью журналистов и СМИ. «Цензура свирепствовала»: Евгений Киселев рассказал о пропаганде от Порошенко © Facebook, Евгений Киселев

И я не призываю к ответной люстрации, мести и компенсационных репрессий против обидчиков. Нет, я, повторяю, брезглив и в руки абы что не беру. Но бумеранг ответственности все же, повторяю, прилетел. И без разбирательства с Уголовным кодексом в руках со всеми, кто в СМИ за проплату малую или большую все последние 8 лет говорил с соотечественниками языков вражды, сеял ненависть и нетерпимость, открыто и вопреки законам призывал к расправам с неугодными и помог создать каннибальскую атмосферу страха, у Украина нет будущего. И не случится никакая денацификация. И справедливость вместе с законностью не восторжествуют.

И ведь это давно известно. Не зря же министр информации третьего рейха Йозеф Геббельс не стал дожидаться суда и покончил со своей паршивой жизнью сам. Он знал, что творил и как ему за это придется отвечать, хотя сам в руки оружие не брал и Холокостом лично не занимался.

И нынешние его украинские последователи должны это вспомнить тоже. Не зря же Зеленский так активно всякой швали раздает оружие — чтобы, видимо, всем хватило…