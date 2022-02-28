«Ядерная триада» России начала боевое дежурство усиленным составом, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Российский бизнесмен Роман Абрамович принял участие в налаживании переговоров РФ с Украиной, отметили израильские СМИ. ВСУ прикрываются людьми в Волновахе и обстреливают Донбасс

Об усилении дежурства Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Призыв сложить оружие. Хроника событий на Украине по состоянию на 15:00 28 февраля © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Израильское издание Jerusalem Post рассказало о роли Романа Абрамовича в налаживании диалога Украины и России.

По словам Александра Роднянского — бывшего продюсера президента Украины Владимира Зеленского, с ним и другими членами еврейской общины в России связались украинские чиновники и попросили вмешаться, чтобы разрешить конфликт.

Как заявил Роднянский, Абрамович оказался единственным, кто откликнулся на просьбу Украины.

«Не знаю, будет ли результат, но сотрудники Зеленского благодарны ему за усилия», — отметил продюсер.

Пресс-секретарь самого Абрамовича не подтвердил информацию о нахождении бизнесмена в Белоруссии, где идут переговоры между Украиной и Россией, но признал сам факт обращения к бизнесмену.

«Могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона с просьбой помочь в мирном урегулировании», — сказал пресс-секретарь.

Подробностей происходящего он не уточнил.

Между тем, обстановка на Украине остаётся крайне напряжённой.

Арест мэра Южного, расстрелы мародёров, признание ВМС

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил о задержании мэра Южного.

«Уважаемые, сейчас у нас прошла спецоперация военных. Сейчас задержан мэр Южного, господин Брюханов, и его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "Государственная измена". Это для понимания того, что у нас сейчас происходит в государстве», — заявил Синегубов на селекторном совещании. Иностранцы в ВСУ, Счастье в ЛНР, тревога в Черновцах. Хроника событий на Украине на 14:00 28 февраля © Facebook, ТМ Мілітарист

Он отметил, что мэру Южного ещё повезло.

«Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли. И это не просто какие-то слова. Военные в дальнейшем предупреждают: это они ещё проявили лояльность, что их (Брюханова и полицейских. — Ред.) задержали. Цитата: "Расстреливать будут на месте"», — подчеркнул Синегубов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новых правилах распорядка, а также заявил о «боях с диверсионными группами», которые якобы действовали ночью в Киеве. Также Кличко предупредил о жестоком наказании для мародёров.

«Город живёт в новых условиях — условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародёров по законам военного времени будут обезвреживать без предупреждения! Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародёров, обращайтесь к правоохранителям и военным!» — призвал Кличко.

Тем временем Военно-морские силы Украины признали, что военных и пограничников с острова Змеиный никто не убивал: они живы и находятся в плену.

«Мы очень рады узнать, что наши братья живы и здоровы вместе с ними!» — говорилось в сообщении пресс-службы ВМС.

При этом там же отмечалось, что украинские морпехи якобы отбили две атаки на остров. И сложили оружие лишь после того, как у них закончился боекомплект. Также ВМС Украины потребовали от России освободить пленных морских пехотинцев и пограничников. На Украине выпускают заключённых, чтобы «загладили свою вину». Хроника событий на Украине на 13:00 28 февраля © Facebook, ТМ Мілітарист

Тем временем украинские военные в Донбассе не дают местным жителям покинуть населённые пункты, находящиеся у линии фронта.

Проблема с Волновахой, обстрелы Донбасса

Член депутатской группы «За будущее», нардеп Дмитрий Лубинец в 10:30 по Киеву (11:30 по Москве) призвал жителей Волновахи покидать город и эвакуироваться в Валерьяновку с белыми флагами. Лубинец заявил, что на эвакуацию у жителей города есть час.

При этом Волноваха окружена силами ДНР, а на контакт с ними ВСУ не идут, что создаёт проблемы для безопасной эвакуации местных жителей.

«Что самое тяжёлое на нашем ТВД? Они не эвакуировали людей, превратив их в живой щит. Волноваха окружена, но никто не удосужился провести эвакуацию заранее, а теперь в соцсети прорываются крики людей, ставших заложниками ситуации. Мы готовы предоставить коридор гражданским, но никто не обращается к нам с такой просьбой. Напротив — они "рекомендуют" людям самим прорываться с белыми флагами! В суматохе войны это почти самоубийство», — сообщил командир бригады «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский у себя в Telegram-канале.

Тем временем Донбасс подвергается ожесточённым обстрелам со стороны ВСУ. Как уточнили около 15:25 в представительстве ДНР и Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, со стороны ВСУ по Донецку выпустили 35 снарядов калибром 152 мм.

В сообщении отмечалось, что обстрел города произошел со стороны населенного пункта Водяное.

Позже поступили сообщения о продолжении обстрела. Притом снаряды упали и около одного из роддомов в Донецке. Киевский коридор, АЭС под контролем, вопрос Мариуполя. Хроника событий на Украине на 12:00 28 февраля © РИА Новости, Фалин / Перейти в фотобанк

«Артобстрел ВФУ северной части Донецка корректируется БПЛА противника», — указывалось в сообщении представительства в Telegram-канале.

Представительство призвало жителей Донецка срочно уйти с улиц, не поддаваться панике и спрятаться в укрытие.

Телеграм-канал «Донбасс решает» сообщил о подготовке бомбоубежищ в ДНР.

«Предвидя бешеное усиление обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, МЧС ДНР подготовил более 5000 убежищ для населения. Сегодня в Донецке гибнут люди, успевшие отвыкнуть от таких же обстрелов восьми-семилетней давности. Поэтому спасатели просят не ходить по улицам во время обстрелов и напоминают, что узнать адрес убежища можно позвонив по номеру 101», — указывалось в публикации канала.

Минобороны РФ сообщило, что войска ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продвинулись вперед на 23 км, установлен контроль над Новой Астраханью и Боровеньками. Также в Минобороны сообщили, что с российской стороны в спецоперации на Украине принимают участие офицеры и контрактники.

Также Минобороны РФ сообщило, что все населенные пункты, перешедшие под контроль российских Вооружённых сил, продолжают жить в обычном режиме, функционируют объекты жизнеобеспечения, работает транспорт. Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни, сообщает министерство.

Однако обстановка в Донбассе продолжает оставаться напряжённой. Одной из причин этого являются участившиеся обстрелы ВСУ.