На очередном посвящённом ситуации на Украине заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя подчеркнул, что мировое сообщество все эти 8 лет закрывало глаза на страшные преступления националистов на Украине, и только одна страна оказывала жителям Донбасса помощь, в которой они так нуждались, — Россия

Заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине в сложившейся ситуации проходят более чем регулярно, а атмосфера на них более чем напряжённая. Мариупольский котёл, ошибка Кличко, оружие из ЕС. Хроника событий на Украине на утро 28 февраля © REUTERS, Umit Bektas

27 февраля делегация РФ заблокировала принятие внесённой США и Албанией резолюции, осуждающей военную спецоперацию на Украине, воспользовавшись правом вето. Большинство стран проголосовали за, Китай, Индия и ОАЭ воздержались. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что право вето в Совете Безопасности ООН — это не привилегия, а инструмент обеспечения баланса интересов, а через него — и глобальной стабильности.

«РФ проголосовала против представленного нам сегодня антироссийского и антиукраинского проекта резолюции Совета Безопасности. Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо. Достаточно хотя бы бегло на него взглянуть. Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся уже как минимум 8 лет», — объяснил он.

Дипломат назвал враньём и фейками распространяемые сведения о якобы неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц и школ. Он подчеркнул, что российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает гражданские объекты, а за последствия военной операции РФ на Украине западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают именно разрушенные ВСУ и националистами дома в Донбассе.

«Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война. Поскольку свидетельств разрушений гражданской инфраструктуры российскими военными нет, за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов. Кроме того, в соцсетях размещены целые обучающие пособия о том, как снять фейки, порочащие нашу военную операцию, а всего по украинским соцсетям гуляет сегодня 1,2 млн подобных фейков», — заявил Небензя, призвав коллег не способствовать распространению подобной дезинформации.

Как отметило Министерство обороны РФ, чем успешнее российские вооружённые силы выполняют свои боевые задачи, тем активнее распространяют поток лживых сообщений и откровенной дезинформации «диванные войска Украины». Так, западные и украинские издания сообщили, что российские военные разрушили дома и ударили системами залпового огня по городу Старобельск в подконтрольной украинским властям части Луганской области, однако Министерство обороны РФ заявило, что это провокация: удар из системы «Град» нанесли украинские националисты, после чего начался пожар. «Почему мы проигрываем информационную войну?» Жители Донбасса предлагают, как правду защищать © AFP, Alexander NEMENOV

Один из Telegram-каналов распространил видеоролик, на котором в ночном городе бронетехнику закидывают «коктейлями Молотова», с комментарием, что вот так «тепло» силы ВСУ встречают противника, но позже сам признал недостоверность информации — эти кадры на самом деле сняли на Майдане ещё в 2014 году.

Это не единственный случай использования архивных материалов для организации провокаций в ходе нынешней спецоперации: министр обороны Латвии опубликовал снимок с подписью «Не идите на Украину, там вас ждёт смерть» с изображением якобы российского десанта, погибшего под Гостомелем в Киевской области — на самом же деле это фотография бойцов колонны Славянской бригады ополчения ДНР 7-летней давности.

Не гнушается распространять подобные сведения и Министерство обороны Украины, хотя должно представлять только самую точную информацию: ведомство разместило на своих страницах в соцсетях видеоролик, на котором украинский самолёт якобы сбивает российский Су-35, однако на самом деле это оказались кадры из компьютерного симулятора Digital Combat Simulator, что подтвердил разработчик этой игры.

«Угрозу сейчас представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими, как живым щитом. Есть множество свидетельств, распространяемых простыми украинцами, о том, что националисты, невзирая на их протесты, размещают тяжёлую технику и системы залпового огня в жилых кварталах. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права, которое должно получить должное осуждение. По сути, это та же тактика, которую применяют террористы (запрещённой в РФ террористической организации. — Ред.) ИГИЛ. Вся ответственность за возможные последствия лежит на майданном режиме», — заявил Небензя.

В частности, как рассказал ​​​​​​​официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, украинские военные минируют Мариуполь и не выпускают жителей, что создаёт большие сложности, поскольку заход в жилые кварталы обернётся большим количеством жертв, а этого никто не хочет, поэтому всё будет решаться путём переговоров: бойцов будут убеждать в необходимости сложить оружие и в том, что местное население не должно отвечать за их преступления.

Кроме того, украинские националисты грабят территории Донецкой области перед отступлением. По словам советника председателя правительства ДНР Яна Гагина, в регионе ​​​​​​​царит полный хаос: банды уголовников и дезертиров занимаются мародёрством, а представители экстремистской организации «Правый сектор», запрещённой в РФ, националисты и служащие ВСУ занимаются неприкрытыми грабежами по всей территории, тем самым создавая дефицит и продуктов питания, и товаров первой необходимости, и медикаментов, они просто берут всё, что им надо, в том числе и автотранспорт у гражданских лиц.

Небензя подчеркнул, что поддержка населению Донбасса была нужна уже давно, но единственной страной, которая предоставляла помощь, была Россия. РФ на протяжении всего времени с самого начала вооружённого конфликта на Украине регулярно направляла на юго-восток конвои с гуманитарной помощью, медикаментами, вывозила тяжело больных людей на лечение и сейчас жители всех российских регионов собирают предметы первой необходимости для прибывающих в страну беженцев. «Россия пришла, мы ждали ее восемь лет». Кто идет воевать с ВСУ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Сейчас нужно сосредоточиться на исправлении ситуации, приведшей к кризису, который мы переживаем. Он начался не с запуском российской специальной военной операции на Украине, а гораздо раньше, тогда, когда вы 8 лет делали вид, что не замечаете преступлений украинских националистов на Донбассе», — сказал Небензя.

После того, как Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей спецоперацию на Украине, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что этот документ, соавторами которого выступили 60 стран, будет вынесен на Генеральную Ассамблею ООН. И Совет Безопасности ООН принял соответствующую резолюцию, помешать этому Россия никак не могла — при процедурном голосовании право вето не действует, а одного российского «против» было недостаточно, так как для принятия решения необходимо, чтобы «за» сказали 9 из 15 государств — членов Совета Безопасности (Индия, Китай и ОАЭ воздержались).

«Попытка обойти позицию России, проигнорировать её противоречит самой основе Устава ООН. Надо не продавливать подобные схемы, а пытаться искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнёры, в том числе когда они проигнорировали наши легитимные озабоченности в связи с политикой НАТО и нарушением западными странами базовых принципов ОБСЕ о неделимости и безопасности», — подчеркнул Небензя.

Согласно регламенту, чрезвычайные специальные сессии Генеральной Ассамблеи созываются в течение 24 часов с момента получения генеральным секретарем ООН от Совета Безопасности требования о её созыве. Как подтвердили источники, мероприятие, посвящённое обсуждению проекта резолюции по Украине, состоится 28 февраля. О неординарности этого события свидетельствует тот факт, что с 1950 года проводилось всего 10 чрезвычайных специальных сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Однако, в отличие от резолюций Совета Безопасности, резолюции Генеральной Ассамблеи обязательной юридической силы не имеют. А одним осуждением больше, одним меньше в адрес России роли не сыграет — с 2013 года их уже было столько, что никто уже внимания на них не обращает.