Минобороны России обратилось к киевлянам, рассказав о коридоре, по которому те могут покинуть столицу. Кроме того, российская армия взяла под контроль Запорожскую АЭС и закрыла небо над Украиной. Переговоры между Украиной и Россией в Белоруссии должны начаться около полудня

О времени начала переговоров сообщил глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час, соответственно, мы в 12 сядем за стол переговоров», — сказал Мединский.

При этом он отметил, что украинской делегации в Белоруссии была гарантирована безопасность. Также Мединский рассказал о том, почему перенесли переговоры. «Избежать больших жертв». Хроника событий на Украине на 11.00 28 февраля © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Конечно, гарантирована [безопасность]… Наверное, у них были для этого (перенос времени. — Ред.) какие-то основания», — заявил Мединский журналистам.

Тем временем российская армия сообщила об успехах, достигнутых во время спецоперации на Украине.

АЭС под контролем, коридор для киевлян

Российские Вооруженные силы с начала специальной операции уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 31 пункт управления и узел связи ВСУ. Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники», — заявил Конашенков.

Он также рассказал о взятии под контроль Бердянска и Энергодара, и, соответственно, Запорожской АЭС.

«Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции», — рассказал Конашенков. Донбасс под обстрелами, тревога в Черкассах, слухи о «вагнеровцах». Хроника событий на Украине на 10:00 28 февраля © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

Он также заявил, что персонал Запорожской АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме, отметил Конашенков. Таким образом, под контролем российских Вооружённых сил РФ находятся уже две украинские АЭС из четырёх — Чернобыльская и Запорожская. При этом последняя с 6 энергоблоками является крупнейшей АЭС Европы.

Примечательно, что украинский Энергоатом назвал информацию о российском контроле над Запорожской АЭС «ложью и фейком». В то же время, ранее в ночь на 28 февраля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о взятии ВС РФ Бердянска. А ещё 26 февраля издание «Суспільне» сообщило: «Российская армия приблизилась вплотную к Энергодару». А именно в Энергодаре и находится Запорожская АЭС.

Также Конашенков заявил: российская авиация достигла господства в небе над Украиной.

Однако рассказом об успехах ВС РФ Конашенков не ограничился. Он заявил о безопасном коридоре для киевлян. Последним, по его словам, приходится сложно.

«В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению», — отметил Конашенков. Решающие сутки начались. Хроника событий на Украине на 9.00 28 февраля © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Для того, чтобы киевляне могли покинуть город, был создан специальный коридор по трассе Киев — Васильков.

«Данное направление открыто и безопасно», — отметил представитель Минобороны РФ.

По состоянию на 11:45 по Москве эти слова Конашенкова с украинской стороны, в т. ч. и со стороны властей Киева, никто не прокомментировал.

Тем временем на остальной Украине остаётся напряжённая обстановка. Не менее сложная обстановка и в Донбассе.

Мариуполь в заложниках

Одна из самых тревожных обстановок сегодня в Мариуполе. Город ещё не взят армиями ДНР и России. И одной из причин этого является то, что местное население оказалось в заложниках у националистов.

Именно поэтому вопрос освобождения Мариуполя будет решаться путем переговорного процесса, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Мариупольский котёл, ошибка Кличко, оружие из ЕС. Хроника событий на Украине на утро 28 февраля © REUTERS, Umit Bektas

«Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что украинские военные и националисты держат мирных жителей в заложниках, поскольку «боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины».

«Поэтому будет идти очень тяжело. Это будет переговорный процесс, будем убеждать, чтобы они сложили оружие. И люди, которые там живут, не должны отвечать за их преступления», — добавил Басурин.

В то же время в соцсетях появилось видео утренней стрельбы в Мариуполе.

Ранее ряд СМИ, а также в Минобороны РФ сообщали о конфликтах националистов с бойцами ВСУ, а также о том, что националисты используются подчас в качестве загрядотрядов, контролирующих украинских солдат и офицеров.

Тем временем в ЛНР сообщили, что ни украинский омбудсмен, ни другие представители властей Украины не интересовались судьбой нацгвардейцев и военных, сложивших оружие. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова. Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

«Увы, ни одной попытки не предпринято со стороны Украины, в том числе [омбудсмена Людмилы] Денисовой, либо какой-то правозащитной организацией. Мы готовы к диалогу, наши контакты распространены в СМИ и соцсетях», — заявила Сердюкова журналистам.

Она 28 февраля встретилась с бывшими украинскими военными и нацгвардейцами, записала имена и контакты их родственников, выслушала просьбы.

«[Они] сдали оружие, осознали те преступные команды, которые им отдают, они живы-здоровы, их личной безопасности ничего не угрожает», — подчеркнула Сердюкова по итогам встречи.

Тем временем армии ДНР и ЛНР продолжают развивать наступление. А ВСУ — обстреливают населённые пункты республик.