Пока российская делегация ожидает в Белоруссии представителей украинской стороны для начала мирных переговоров, боевые действия в ходе проведения спецоперации РФ продолжаются

Российская делегация не спала всю ночь, ожидая украинских переговорщиков. Об этом сообщил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, которые приводит РИА Новости, «к сожалению, у них (у украинской делегации — Ред.) очень сложная логистика».

Мединский также сообщил, что украинской делегации при движении до места встречи в Белоруссии была гарантирована безопасность.

Спецоперация продолжается. Российские военные контролируют Запорожскую АЭС. Об этом сообщают в МО РФ. В военном ведомстве также проинформировали, что радиационный фон на ЗАЭС в норме. Ранее ВС РФ взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, которую теперь патрулируют вместе с украинскими военными. Донбасс под обстрелами, тревога в Черкассах, слухи о «вагнеровцах». Хроника событий на Украине на 10:00 28 февраля © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

Всеобщая мобилизация в ДНР приостанавливается. Об этом сообщил в эфире телеканала Россия 24 глава республики Денис Пушилин, пояснив, что «уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания».

В то же время, по его словам, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, «вооруженное формирование Украины по-прежнему воюет с гражданским населением». Он добавил, что освобождение населенных пунктов от украинских войск продолжается.

Группировки войск ДНР и ЛНР успешно развивают наступление при поддержке российских вооруженных сил, сообщил в понедельник, 28 февраля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, силы ДНР продвинулись еще на 19 километров, установлен контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем, Новый Айдар, блокирован райцентр Волноваха.

Решающие сутки начались. Хроника событий на Украине на 9.00 28 февраля © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно», — говорится в заявлении.

Как уже сообщалось, ВСУ и отряды националистов оказались в котле в Мариуполе. Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские войска заминировали большую часть города и держат мирных жителей в заложниках. По его словам, которые приводит РИА Новости, вопрос освобождения Мариуполя будет решаться на переговорах, чтобы избежать больших жертв.