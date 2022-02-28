Российская делегация не спала всю ночь, ожидая украинских переговорщиков. Об этом сообщил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, которые приводит РИА Новости, «к сожалению, у них (у украинской делегации — Ред.) очень сложная логистика».
Мединский также сообщил, что украинской делегации при движении до места встречи в Белоруссии была гарантирована безопасность.
Спецоперация продолжается. Российские военные контролируют Запорожскую АЭС. Об этом сообщают в МО РФ. В военном ведомстве также проинформировали, что радиационный фон на ЗАЭС в норме. Ранее ВС РФ взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, которую теперь патрулируют вместе с украинскими военными.
Всеобщая мобилизация в ДНР приостанавливается. Об этом сообщил в эфире телеканала Россия 24 глава республики Денис Пушилин, пояснив, что «уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания».
В то же время, по его словам, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, «вооруженное формирование Украины по-прежнему воюет с гражданским населением». Он добавил, что освобождение населенных пунктов от украинских войск продолжается.
Группировки войск ДНР и ЛНР успешно развивают наступление при поддержке российских вооруженных сил, сообщил в понедельник, 28 февраля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, силы ДНР продвинулись еще на 19 километров, установлен контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем, Новый Айдар, блокирован райцентр Волноваха.
Сложная ситуация в Киеве, где ранее власти бесконтрольно раздавали оружие. Министерство обороны РФ в заявлении 28 февраля предложило жителям украинской столицы покинуть город, передает РИА Новости.
«Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно», — говорится в заявлении.
Как уже сообщалось, ВСУ и отряды националистов оказались в котле в Мариуполе. Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские войска заминировали большую часть города и держат мирных жителей в заложниках. По его словам, которые приводит РИА Новости, вопрос освобождения Мариуполя будет решаться на переговорах, чтобы избежать больших жертв.