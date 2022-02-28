Украинская делегация прибыла для переговоров с РФ, переговоры запланированы на утро понедельника, 28 февраля. Тем временем проведение спецоперации РФ по демилитаризации Украины продолжается

Поздно ночью украинская делегация прибыла к месту встречи с российской делегацией на белорусско-украинской границе. Сейчас переговорщики от Украины уже находятся на территории Белоруссии, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник.

Российская делегация ждет представителей украинской стороны в Гомельской области, переговоры должны начаться в ближайшие часы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах. В МД Белоруссии заявили, что площадка для переговоров готова.

Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассчитывает, что после разрешения ситуации в стране украинские власти сделают «много выводов и кадровых решений». Об этом он сообщил в соцсети. Переговоры о всеобщей передышке. Почему она нужна России и Украине © eer.ru

Тем временем боевые действия продолжаются. Украинские войска совершили ночью обстрел по направлению Горловки, выпущено более десятка мин, в том числе мины калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает в Telegram представительство ДНР в СЦКК.

Канонада продолжается. С утра ВСУ ведут массированный обстрел Горловки в ДНР, помимо этого ведется обстрел по зданию школы в поселке Зайцево и заводу «Кераммаш» в ДНР. Об этом сообщает в Telegram глава администрации Горловки Иван Приходько.

Подразделения Народной Милиции ДНР усиливают наступающую группировку для концентрации сил на мариупольском направлении. Как информирует пресс-служба НМ, делается это «для минимизации жертв и повреждений». По информации канала «Донбасс решает», части ВСУ в Мариуполе оказались в котле.

Ночью в Киеве и в Харькове были слышны взрывы, о причинах на данный момент не сообщается. Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию об окружении столицы.

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что за прошедшие сутки Вооруженные силы блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка. Он подчеркнул, что российские войска не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан. Война или мир? Момент истины для Владимира Зеленского © скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сказал, что, по его мнению, следующие 24 часа будут решающими для Украины. Джонсон, в свою очередь, пообещал помощь Великобритании и ЕС Украине в её обороне. Об этом сообщает канцелярия британского премьера.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным выявлять и фиксировать все факты пыток пленных со стороны украинских военных, расследовать их в рамках уголовных дел. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Указывается, что, по сообщению Министерства обороны Российской Федерации, украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет сказал РИА Новости, что, по полученной достоверной информации, президент России Владимир Путин, начав специальную военную операцию по демилитаризации Украины, на сутки опередил вторжение украинской армии в республики Донбасса. Он также отметил: нет никаких гарантий, что Украина не начала разработку ядерного оружия, поскольку располагает необходимой инфраструктурой, сохранившейся с советских времен.