Европа готова предоставить Киеву оружие и военную технику. Мэр Киева Виталий Кличко опроверг свои слова о гуманитарной катастрофе и окружении Киева. Националисты и ВСУ попали в котёл в Мариуполе

Впервые в своей истории Евросоюз предоставит Украине летальное оружие, заявили в воскресенье, 27 февраля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Спустя несколько часов Боррель конкретизировал: министры стран ЕС утвердили финансирование вооружений для Украины в объеме 500 млн евро. Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

«Поскольку на территории Украины идет полномасштабная война, то мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину. Мы решили использовать наши возможности и предоставить летальное вооружение украинской армии на сумму 450 млн евро и еще 50 млн евро нелетальных припасов», — сообщил Боррель по итогам заседания глав МИД стран — членов Евросоюза.

Среди нелетальной помощи будут бронежилеты, шлемы, горючее. А вот среди летальной — в том числе и истребители. Ранее ЕС об этом попросил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. При этом речь шла о самолётах, которыми смогут управлять украинские пилоты, а те летали на советских МиГ-29 и Су27. Таким образом, поставлять истребители скорее всего будут бывшие страны — члены Варшавского блока или постсоветские государства.

«Впервые в своей истории, Европейский Союз профинансирует покупку и доставку оружия и других технических средств стране, оказавшейся под атакой. Это поворотный момент», — прокомментировала этот шаг фон дер Ляйен.

В 4:18 по Москве Telegram-канал «Крылья войны» со ссылкой на отслеживающий перемещение самолётов ресурс Adsbexchange сообщил о приземлении первых партий оружия для Украины в Польском Жешуве. Расстрелы и фосфорные снаряды в Киеве, «живой щит» в Северодонецке. Хроника событий на Украине на 19:00 27 февраля © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«В эти часы Германия, Испания и Великобритания тяжелыми военно-транспортными самолетами Airbus A-400M и Boeing C-17 Globemaster поставляют обещанную военную помощь для Украины. Разгрузка самолетов осуществляется в польском аэропорту Жешув. Расстояние от него до границы с Украиной не более 100 км», — отмечалось в сообщении канала.

Спустя полчаса другой канал — «Рыбарь» — сообщил о том, куда именно переправят оружие.

«По нашей информации, прибывшее в Польшу британское и немецкое вооружение для ВСУ сначала переправят во Львов, а затем будут развозить по складам на обычных гражданских грузовиках. Использование гражданского автотранспорта не только позволяет обеспечить скрытность, но и всегда дает возможность обвинить Россию в атаках на мирных жителей в случае обнаружения и уничтожения колонн с оружием», — отмечалось в сообщении.

Насыщают оружием ВСУ и украинские предприятия. Около полуночи киевское Конструкторское бюро «Луч» сообщило о передаче украинским военным вооружений, предназначенных для экспорта.

«Десятки комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были быть поставлены инозаказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины. ПТРК "Скиф" может работать по целям до 5 км, "Корсар" — до 2,5 км», — указывалось в сообщении КБ.

Также бюро показало фото использование ПТРК в нынешних условиях, отметив, что оператору даже не пришлось переключать комплекс с арабского языка.

Между тем, обстановка на Украине продолжает оставаться тяжёлой. «Коктейли Молотова» и готовность к переговорам. Хроника событий на Украине по состоянию на 17.00 27 февраля © CC0

Киев на грани, тревога в Днепре, дипломатия в Харькове

Вечером 27 февраля СМИ распространили заявление мэра Киева Виталия Кличко об окружении Киева российскими войсками и невозможности эвакуации из украинской столицы.

«Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас у нас есть вода, электричество и отопление в домах, но инфраструктура для доставки еды и лекарств уничтожена», — заявил Кличко в интервью Associated Press.

При этом официальный представитель Минобороны России не сообщал о факте окружения.

Позже информацию об окружении опроверг сам Кличко.

«Российские издания распространили информацию со ссылкой на него, что Киев якобы окружен и эвакуация людей невозможна. Удивительно, что это начали распространять украинские телеграм-каналы. Не верьте лжи! Доверяйте информации только из официальных источников», — заявил он.

Минувшая ночь в Киеве была напряжённой. В соцсетях распространяются фото и видео (18+) очередных убитых гражданских теми, кому ранее бесконтрольно выдали оружие. Кроме того, есть и видео со стрельбой в городе. При этом, судя по всему, речь идёт о сдавших нервах бойцов теробороны.

В 05:01 по Москве украинская Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила о взрывах в украинских столицах.

«В Киеве и Харькове снова звучат взрывы. До этого в течение нескольких часов в украинской столице было спокойно», — сообщила Госспецсвязь.

Природа и причина взрывов не уточнялись. В ожидании переговоров. Хроника событий на Украине по состоянию на 16.00 27 февраля © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Накануне в Харькове мэр этого города Игорь Терехов заявил о необходимости дипломатического решения проблемы.

«Сейчас, в данной ситуации, да и тогда невозможно решать любые вопросы недипломатическим путём. За стол переговоров и договариваться. Есть такая ситуация. Ну как-то же нужно договориться, как-то же нужно сделать так, чтобы никто из людей не пострадал», — заявил Терехов общаясь с харьковчанами в метро, превращенном в бомбоубежище.

Тем временем в Днепре крахом закончилось применение системы оповещения о воздушной тревоге.

«Увы, но сегодня в городе впервые прозвучала настоящая воздушная тревога. К сожалению, многие из вас ее не слышали. Этому есть ряд причин, в основном технического характера. Просто с 70-х годов прошлого столетия сильно изменились условия, как застройки Днепра, так и применения материалов. Как это не странно звучит, но очень часто звук не слышно, потому окна не деревянные, а металлопластиковые», — заявил вечером 27 февраля мэр Днепра Борис Филатов.

В мэрии города нашли выход из ситуации.

«Для оперативного информирования о тревоге мы специально создали каналы в вайбере и телеграме. Это официальные каналы, на которые будет поступать как сигнал "тревога", так и сигнал "отбой", — отметил Филатов.

По Украине ширятся панические настроения. Так, в ночь на 28 февраля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Бердянск взят российскими войсками.

«Бердянск занят противником, там не было наших войск, город взяли», — передаёт слова Арестовича РИА Новости. «Торнадо» возвращается, бои в Харькове, иск в Гаагу. Хроника событий на Украине на 15:00 27 февраля © Facebook, Міністерство оборони України

Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что за прошедшие сутки Вооруженные силы блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка. Он добавил, что российские войска не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Тем временем напряжённой остаётся и ситуация в Донбассе.

Мариуполь в котле, ВСУ обстреливают мирных жителей

В ночь на 28 февраля представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Горловки.

«По уточненной информации, в результате обстрелов н. п. Горловка… получила ранение руки мирная жительница. Также повреждена поликлиника», — говорилось в сообщении представительства.

В результате обстрела также поврежден водовод, без водоснабжения остались 32 тысячи пользователей и 21 котельная. Восстановительные работы будут проведены в светлое время суток, добавили в представительстве.

Тем временем российские журналисты и эксперты сообщают об окружении Мариуполя. Киев выпускает заключенных для войны. Хроника событий на Украине по состоянию на 14.00 27 февраля © РИА Новости, Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

«Мариуполь окружён. Первый котёл пошёл», — написал военный корреспондент Олег Блохин вечером 27 февраля.

Позже эту информацию со ссылкой на экспертов подтвердил канал «Донбасс решает».

«Опубликована карта котла, в который угодили части ВСУ в Мариуполе. Котел захлопнулся вчера, но оперативная обстановка быстро меняется, и карты могут быстро устаревать, отмечает военный аналитик Борис Рожин. Позитив будет уже сегодня, заверил он», — указано в сообщении канала от 05:29 по Донецку и Москве.

Однако освобождение Мариуполя будет нелёгким: в городе засели не только ВСУ, но и наиболее мотивированные части украинских националистов — в первую очередь спецполк «Азов».

В соцсетях уже распространяется информация о взятии националистами в заложники мирных жителей Мариуполя.

Ситуация остаётся крайне напряжённой.