Впервые в своей истории Евросоюз предоставит Украине летальное оружие, заявили в воскресенье, 27 февраля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Спустя несколько часов Боррель конкретизировал: министры стран ЕС утвердили финансирование вооружений для Украины в объеме 500 млн евро.

Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине
Зеленский ставит на уголовников и военных преступников: итоги 27 февраля на Украине
© REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

«Поскольку на территории Украины идет полномасштабная война, то мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину. Мы решили использовать наши возможности и предоставить летальное вооружение украинской армии на сумму 450 млн евро и еще 50 млн евро нелетальных припасов», — сообщил Боррель по итогам заседания глав МИД стран — членов Евросоюза.

Среди нелетальной помощи будут бронежилеты, шлемы, горючее. А вот среди летальной — в том числе и истребители. Ранее ЕС об этом попросил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. При этом речь шла о самолётах, которыми смогут управлять украинские пилоты, а те летали на советских МиГ-29 и Су27. Таким образом, поставлять истребители скорее всего будут бывшие страны — члены Варшавского блока или постсоветские государства.

«Впервые в своей истории, Европейский Союз профинансирует покупку и доставку оружия и других технических средств стране, оказавшейся под атакой. Это поворотный момент», — прокомментировала этот шаг фон дер Ляйен.

В 4:18 по Москве Telegram-канал «Крылья войны» со ссылкой на отслеживающий перемещение самолётов ресурс Adsbexchange сообщил о приземлении первых партий оружия для Украины в Польском Жешуве.

Расстрелы и фосфорные снаряды в Киеве, «живой щит» в Северодонецке. Хроника событий на Украине на 19:00 27 февраля
Расстрелы и фосфорные снаряды в Киеве, «живой щит» в Северодонецке. Хроника событий на Украине на 19:00 27 февраля
© Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«В эти часы Германия, Испания и Великобритания тяжелыми военно-транспортными самолетами Airbus A-400M и Boeing C-17 Globemaster поставляют обещанную военную помощь для Украины. Разгрузка самолетов осуществляется в польском аэропорту Жешув. Расстояние от него до границы с Украиной не более 100 км», — отмечалось в сообщении канала.

Спустя полчаса другой канал — «Рыбарь» — сообщил о том, куда именно переправят оружие.

«По нашей информации, прибывшее в Польшу британское и немецкое вооружение для ВСУ сначала переправят во Львов, а затем будут развозить по складам на обычных гражданских грузовиках. Использование гражданского автотранспорта не только позволяет обеспечить скрытность, но и всегда дает возможность обвинить Россию в атаках на мирных жителей в случае обнаружения и уничтожения колонн с оружием», — отмечалось в сообщении.

Насыщают оружием ВСУ и украинские предприятия. Около полуночи киевское Конструкторское бюро «Луч» сообщило о передаче украинским военным вооружений, предназначенных для экспорта.

«Десятки комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были быть поставлены инозаказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины. ПТРК "Скиф" может работать по целям до 5 км, "Корсар" — до 2,5 км», — указывалось в сообщении КБ.

Также бюро показало фото использование ПТРК в нынешних условиях, отметив, что оператору даже не пришлось переключать комплекс с арабского языка.

Между тем, обстановка на Украине продолжает оставаться тяжёлой.

«Коктейли Молотова» и готовность к переговорам. Хроника событий на Украине по состоянию на 17.00 27 февраля
«Коктейли Молотова» и готовность к переговорам. Хроника событий на Украине по состоянию на 17.00 27 февраля
© CC0

Киев на грани, тревога в Днепре, дипломатия в Харькове

Вечером 27 февраля СМИ распространили заявление мэра Киева Виталия Кличко об окружении Киева российскими войсками и невозможности эвакуации из украинской столицы.

«Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас у нас есть вода, электричество и отопление в домах, но инфраструктура для доставки еды и лекарств уничтожена», — заявил Кличко в интервью Associated Press.

При этом официальный представитель Минобороны России не сообщал о факте окружения.

Позже информацию об окружении опроверг сам Кличко.

«Российские издания распространили информацию со ссылкой на него, что Киев якобы окружен и эвакуация людей невозможна. Удивительно, что это начали распространять украинские телеграм-каналы. Не верьте лжи! Доверяйте информации только из официальных источников», — заявил он.

Минувшая ночь в Киеве была напряжённой. В соцсетях распространяются фото и видео (18+) очередных убитых гражданских теми, кому ранее бесконтрольно выдали оружие. Кроме того, есть и видео со стрельбой в городе. При этом, судя по всему, речь идёт о сдавших нервах бойцов теробороны.

В 05:01 по Москве украинская Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила о взрывах в украинских столицах.

«В Киеве и Харькове снова звучат взрывы. До этого в течение нескольких часов в украинской столице было спокойно», — сообщила Госспецсвязь.

Природа и причина взрывов не уточнялись.

В ожидании переговоров. Хроника событий на Украине по состоянию на 16.00 27 февраля
В ожидании переговоров. Хроника событий на Украине по состоянию на 16.00 27 февраля
© РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Накануне в Харькове мэр этого города Игорь Терехов заявил о необходимости дипломатического решения проблемы.

«Сейчас, в данной ситуации, да и тогда невозможно решать любые вопросы недипломатическим путём. За стол переговоров и договариваться. Есть такая ситуация. Ну как-то же нужно договориться, как-то же нужно сделать так, чтобы никто из людей не пострадал», — заявил Терехов общаясь с харьковчанами в метро, превращенном в бомбоубежище.

Тем временем в Днепре крахом закончилось применение системы оповещения о воздушной тревоге.

«Увы, но сегодня в городе впервые прозвучала настоящая воздушная тревога. К сожалению, многие из вас ее не слышали. Этому есть ряд причин, в основном технического характера. Просто с 70-х годов прошлого столетия сильно изменились условия, как застройки Днепра, так и применения материалов. Как это не странно звучит, но очень часто звук не слышно, потому окна не деревянные, а металлопластиковые», — заявил вечером 27 февраля мэр Днепра Борис Филатов.

В мэрии города нашли выход из ситуации.

«Для оперативного информирования о тревоге мы специально создали каналы в вайбере и телеграме. Это официальные каналы, на которые будет поступать как сигнал "тревога", так и сигнал "отбой", — отметил Филатов.

По Украине ширятся панические настроения. Так, в ночь на 28 февраля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Бердянск взят российскими войсками.

«Бердянск занят противником, там не было наших войск, город взяли», — передаёт слова Арестовича РИА Новости.

«Торнадо» возвращается, бои в Харькове, иск в Гаагу. Хроника событий на Украине на 15:00 27 февраля
«Торнадо» возвращается, бои в Харькове, иск в Гаагу. Хроника событий на Украине на 15:00 27 февраля
© Facebook, Міністерство оборони України

Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что за прошедшие сутки Вооруженные силы блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка. Он добавил, что российские войска не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Тем временем напряжённой остаётся и ситуация в Донбассе.

Мариуполь в котле, ВСУ обстреливают мирных жителей

В ночь на 28 февраля представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Горловки.

«По уточненной информации, в результате обстрелов н. п. Горловка… получила ранение руки мирная жительница. Также повреждена поликлиника», — говорилось в сообщении представительства.

В результате обстрела также поврежден водовод, без водоснабжения остались 32 тысячи пользователей и 21 котельная. Восстановительные работы будут проведены в светлое время суток, добавили в представительстве.

Тем временем российские журналисты и эксперты сообщают об окружении Мариуполя.

Киев выпускает заключенных для войны. Хроника событий на Украине по состоянию на 14.00 27 февраля
Киев выпускает заключенных для войны. Хроника событий на Украине по состоянию на 14.00 27 февраля
© РИА Новости, Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

«Мариуполь окружён. Первый котёл пошёл», — написал военный корреспондент Олег Блохин вечером 27 февраля.

Позже эту информацию со ссылкой на экспертов подтвердил канал «Донбасс решает».

«Опубликована карта котла, в который угодили части ВСУ в Мариуполе. Котел захлопнулся вчера, но оперативная обстановка быстро меняется, и карты могут быстро устаревать, отмечает военный аналитик Борис Рожин. Позитив будет уже сегодня, заверил он», — указано в сообщении канала от 05:29 по Донецку и Москве.

Однако освобождение Мариуполя будет нелёгким: в городе засели не только ВСУ, но и наиболее мотивированные части украинских националистов — в первую очередь спецполк «Азов».

В соцсетях уже распространяется информация о взятии националистами в заложники мирных жителей Мариуполя.

Ситуация остаётся крайне напряжённой.

 