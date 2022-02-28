Впервые в своей истории Евросоюз предоставит Украине летальное оружие, заявили в воскресенье, 27 февраля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Спустя несколько часов Боррель конкретизировал: министры стран ЕС утвердили финансирование вооружений для Украины в объеме 500 млн евро.
«Поскольку на территории Украины идет полномасштабная война, то мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину. Мы решили использовать наши возможности и предоставить летальное вооружение украинской армии на сумму 450 млн евро и еще 50 млн евро нелетальных припасов», — сообщил Боррель по итогам заседания глав МИД стран — членов Евросоюза.
Среди нелетальной помощи будут бронежилеты, шлемы, горючее. А вот среди летальной — в том числе и истребители. Ранее ЕС об этом попросил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. При этом речь шла о самолётах, которыми смогут управлять украинские пилоты, а те летали на советских МиГ-29 и Су27. Таким образом, поставлять истребители скорее всего будут бывшие страны — члены Варшавского блока или постсоветские государства.
«Впервые в своей истории, Европейский Союз профинансирует покупку и доставку оружия и других технических средств стране, оказавшейся под атакой. Это поворотный момент», — прокомментировала этот шаг фон дер Ляйен.
В 4:18 по Москве Telegram-канал «Крылья войны» со ссылкой на отслеживающий перемещение самолётов ресурс Adsbexchange сообщил о приземлении первых партий оружия для Украины в Польском Жешуве.
«В эти часы Германия, Испания и Великобритания тяжелыми военно-транспортными самолетами Airbus A-400M и Boeing C-17 Globemaster поставляют обещанную военную помощь для Украины. Разгрузка самолетов осуществляется в польском аэропорту Жешув. Расстояние от него до границы с Украиной не более 100 км», — отмечалось в сообщении канала.
Спустя полчаса другой канал — «Рыбарь» — сообщил о том, куда именно переправят оружие.
«По нашей информации, прибывшее в Польшу британское и немецкое вооружение для ВСУ сначала переправят во Львов, а затем будут развозить по складам на обычных гражданских грузовиках. Использование гражданского автотранспорта не только позволяет обеспечить скрытность, но и всегда дает возможность обвинить Россию в атаках на мирных жителей в случае обнаружения и уничтожения колонн с оружием», — отмечалось в сообщении.
Насыщают оружием ВСУ и украинские предприятия. Около полуночи киевское Конструкторское бюро «Луч» сообщило о передаче украинским военным вооружений, предназначенных для экспорта.
«Десятки комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были быть поставлены инозаказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины. ПТРК "Скиф" может работать по целям до 5 км, "Корсар" — до 2,5 км», — указывалось в сообщении КБ.
Также бюро показало фото использование ПТРК в нынешних условиях, отметив, что оператору даже не пришлось переключать комплекс с арабского языка.
Между тем, обстановка на Украине продолжает оставаться тяжёлой.
Киев на грани, тревога в Днепре, дипломатия в Харькове
Вечером 27 февраля СМИ распространили заявление мэра Киева Виталия Кличко об окружении Киева российскими войсками и невозможности эвакуации из украинской столицы.
«Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас у нас есть вода, электричество и отопление в домах, но инфраструктура для доставки еды и лекарств уничтожена», — заявил Кличко в интервью Associated Press.
При этом официальный представитель Минобороны России не сообщал о факте окружения.
Позже информацию об окружении опроверг сам Кличко.
«Российские издания распространили информацию со ссылкой на него, что Киев якобы окружен и эвакуация людей невозможна. Удивительно, что это начали распространять украинские телеграм-каналы. Не верьте лжи! Доверяйте информации только из официальных источников», — заявил он.
Минувшая ночь в Киеве была напряжённой. В соцсетях распространяются фото и видео (18+) очередных убитых гражданских теми, кому ранее бесконтрольно выдали оружие. Кроме того, есть и видео со стрельбой в городе. При этом, судя по всему, речь идёт о сдавших нервах бойцов теробороны.
В 05:01 по Москве украинская Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила о взрывах в украинских столицах.
«В Киеве и Харькове снова звучат взрывы. До этого в течение нескольких часов в украинской столице было спокойно», — сообщила Госспецсвязь.
Природа и причина взрывов не уточнялись.
Накануне в Харькове мэр этого города Игорь Терехов заявил о необходимости дипломатического решения проблемы.
«Сейчас, в данной ситуации, да и тогда невозможно решать любые вопросы недипломатическим путём. За стол переговоров и договариваться. Есть такая ситуация. Ну как-то же нужно договориться, как-то же нужно сделать так, чтобы никто из людей не пострадал», — заявил Терехов общаясь с харьковчанами в метро, превращенном в бомбоубежище.
Тем временем в Днепре крахом закончилось применение системы оповещения о воздушной тревоге.
«Увы, но сегодня в городе впервые прозвучала настоящая воздушная тревога. К сожалению, многие из вас ее не слышали. Этому есть ряд причин, в основном технического характера. Просто с 70-х годов прошлого столетия сильно изменились условия, как застройки Днепра, так и применения материалов. Как это не странно звучит, но очень часто звук не слышно, потому окна не деревянные, а металлопластиковые», — заявил вечером 27 февраля мэр Днепра Борис Филатов.
В мэрии города нашли выход из ситуации.
«Для оперативного информирования о тревоге мы специально создали каналы в вайбере и телеграме. Это официальные каналы, на которые будет поступать как сигнал "тревога", так и сигнал "отбой", — отметил Филатов.
По Украине ширятся панические настроения. Так, в ночь на 28 февраля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Бердянск взят российскими войсками.
«Бердянск занят противником, там не было наших войск, город взяли», — передаёт слова Арестовича РИА Новости.
Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что за прошедшие сутки Вооруженные силы блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка. Он добавил, что российские войска не наносят ударов по городам и населенным пунктам, а принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.
Тем временем напряжённой остаётся и ситуация в Донбассе.
Мариуполь в котле, ВСУ обстреливают мирных жителей
В ночь на 28 февраля представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Горловки.
«По уточненной информации, в результате обстрелов н. п. Горловка… получила ранение руки мирная жительница. Также повреждена поликлиника», — говорилось в сообщении представительства.
В результате обстрела также поврежден водовод, без водоснабжения остались 32 тысячи пользователей и 21 котельная. Восстановительные работы будут проведены в светлое время суток, добавили в представительстве.
Тем временем российские журналисты и эксперты сообщают об окружении Мариуполя.
«Мариуполь окружён. Первый котёл пошёл», — написал военный корреспондент Олег Блохин вечером 27 февраля.
Позже эту информацию со ссылкой на экспертов подтвердил канал «Донбасс решает».
«Опубликована карта котла, в который угодили части ВСУ в Мариуполе. Котел захлопнулся вчера, но оперативная обстановка быстро меняется, и карты могут быстро устаревать, отмечает военный аналитик Борис Рожин. Позитив будет уже сегодня, заверил он», — указано в сообщении канала от 05:29 по Донецку и Москве.
Однако освобождение Мариуполя будет нелёгким: в городе засели не только ВСУ, но и наиболее мотивированные части украинских националистов — в первую очередь спецполк «Азов».
В соцсетях уже распространяется информация о взятии националистами в заложники мирных жителей Мариуполя.
Ситуация остаётся крайне напряжённой.