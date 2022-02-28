В воскресенье, 27 февраля, президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу перевести силы стратегического сдерживания (ССС) российской армии в особый режим несения боевого дежурства. О том, что представляют собой ССС - в публикации издания "Украина.ру", подготовленной по материалам РИА Новости

Все виды вооружения

Стратегические силы сдерживания (ССС) — это основа боевой мощи вооруженных сил. Они предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного.

ССС включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, а также высокоточным оружием большой дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Путин отдал приказ Шойгу касательно сил сдерживания © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Главная ударная сила РВСН — ракетные комплексы РС-24 "Ярс". По данным из открытых источников, на боевом дежурстве их более сотни, как в мобильном, так и в шахтном исполнении. Планировалось, что Россия полностью перейдет на это оружие к 2024-му году.

Дальность полеты "Ярса" — 12 тысяч километров. Ракеты способны преодолеть все существующие системы ПРО, а каждый боевой блок индивидуально наводится на цель. Кроме того, на боевом дежурстве приняты комплексы "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

С воздуха и моря

В составе СНС — стратегические неядерные силы как силы двойного назначения: соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков Дальней авиации ВВС, подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.

В частности, на боевом дежурстве — атомные подводные лодки четвертого поколения "Борей", каждая из которых несет по 16 межконтинентальных ракет "Булава".

А 21 декабря прошлого года в состав флота принят атомоход "Князь Олег" усовершенствованного проекта "Борей-А". В нем реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.



Закрытое небо

Основа СОС — боеготовые силы и средства Войск воздушно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, а также системы противоракетной, противокосмической и противовоздушной обороны. «Пугать их бессмысленно»: Александр Михайлов о приведении ядерных сил РФ в боевую готовность © Twitter, Александр Михайлов

Одна из последних разработок — зенитная ракетная система С-500 "Прометей". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата нового поколения с повышенным потенциалом противоракетной обороны. "Пятисотая" поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Радиус поражения С-500 — около 600 километров. Она обнаруживает и одновременно обстреливает до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, в том числе боевые блоки гиперзвуковых ракет. По характеристикам С-500 значительно превосходит стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

Боевое дежурство — особый вид дежурства специально выделенных сил и средств, которые находятся в постоянной (установленной) готовности к выполнению боевых задач.