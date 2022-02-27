Переговоры между Москвой и Киевом становятся реальными. Украина отправила делегацию в Гомельскую область Белоруссии, где ее ждут члены российской делегации. Но боевые действия продолжаются

Украинские СМИ сообщают, что украинскую делегацию для переговоров с РФ возглавит замглавы МИД Украины Николай Точицкий.

Ранее сообщалось, что российская делегация дала время Киеву для принятия решения до 15.00 (по Минску). Но после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским белорусский президент Александр Лукашенко предложил российской делегации задержаться в Гомеле для переговоров с Киевом, руководство РФ согласилось.

Прежний отказ от переговоров в Киеве поясняли неприемлемыми условиями — будто бы РФ требовала предварительного сложения оружия украинской армией. Это опроверг замглавы МИД РФ, член российской переговорной делегации по Андрей Руденко. По его словам, все эти утверждения он оставляет на совести представителей Украины.

«Когда будут переговоры — будем конкретно что-то обсуждать», — сказал Руденко, чьи слова приводит РИА Новости. В ожидании переговоров. Хроника событий на Украине по состоянию на 16.00 27 февраля © sb.by

В офисе президента Украины сообщили, что делегации встретятся без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

Тем временем боевые действия не прекращаются. В Донецке сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ поврежден храм.

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республике (ДНР) сообщили в своем Telegram о взятии под контроль 15 населенных пунктов, которые ранее контролировали ВСУ. Согласно сообщению, это Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка». Идут бои за населённые пункты Гранитное, Гнутово, Широкино, Талаковк, информирует штаб.

«Торнадо» возвращается, бои в Харькове, иск в Гаагу. Хроника событий на Украине на 15:00 27 февраля © Facebook, Міністерство оборони України Виталий Ким выпустил видеообращение, в котором призвал к горожан, которые готовы бросать «коктейли Молотова», быть готовыми помочь.

В Киеве обстановка тревожная. Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале призвал киевлян к осторожности. По его словам, территориальная оборона расстреливает людей на улицах, «уже десятки убитых гражданских лиц». Политик утверждает, что «Зеленский всеми силами пытается увеличить количество жертв».

По данным МО РФ, украинские подразделения массово применяют начиненные фосфором боеприпасы вблизи аэродрома Гостомель в пригородах Киева.