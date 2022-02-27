В 15.00 (по Минску) истекло время, объявленное российской делегацией для ожидания переговоров с Украиной в белорусском Гомеле. Однако в 15.35 (мск) РИА Новости сообщило со ссылкой на главу российской делегации Владимира Мединского, что украинская сторона согласилась на переговоры в Гомельской области, российская делегация едет туда.
Возможны и другие площадки. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее в этот же день посреднические услуги в урегулировании кризиса предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Но готов ли Киев всерьез к мирному диалогу? По мнению ряда экспертов, обещания сесть за стол переговоров даются Зеленским лишь с целью попытаться выиграть время в надежде на то, что у России иссякнут силы и ресурсы.
В частности, об этом сказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант. По его словам, Зеленский «специально затягивает время, чтобы потом создать как можно больше проблем, чтобы международное сообщество на Россию давило».
В то же время сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что переговоры неизбежны, но, возможно, они пройдут уже без Зеленского, а «будут с людьми адекватными, которые понимают, что на самом деле происходит", сказал Цеков РИА Новости.
Боевые действия продолжаются. Горячо на Донбассе. Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что ВСУ обстреляли Горловку, выпустив более 40 снарядов. Затем последовал новый обстрел, выпущено семь мин калибром 120 миллиметров.
В Киеве перебои с поставками продуктов, многие магазины закрылись. Продолжает действовать режим комендантского часа.
Но есть надежда на то, что стороны всё же смогут договориться.
«Как известно, состоялся телефонный разговор президента (Белоруссии Александра) Лукашенко с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне — президенту (Владимиру) Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков добавил, что «российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев».