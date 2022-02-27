Время ожидания российской делегацией ответа Киева относительно мирных переговоров в белорусском Гомеле истекло, но спустя полчаса Киев согласился отправить делегацию в Белоруссию. Боевые действия продолжаются

В 15.00 (по Минску) истекло время, объявленное российской делегацией для ожидания переговоров с Украиной в белорусском Гомеле. Однако в 15.35 (мск) РИА Новости сообщило со ссылкой на главу российской делегации Владимира Мединского, что украинская сторона согласилась на переговоры в Гомельской области, российская делегация едет туда.

Возможны и другие площадки. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в этот же день посреднические услуги в урегулировании кризиса предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Торнадо» возвращается, бои в Харькове, иск в Гаагу. Хроника событий на Украине на 15:00 27 февраля © Facebook, Міністерство оборони України

Но готов ли Киев всерьез к мирному диалогу? По мнению ряда экспертов, обещания сесть за стол переговоров даются Зеленским лишь с целью попытаться выиграть время в надежде на то, что у России иссякнут силы и ресурсы.

В частности, об этом сказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант. По его словам, Зеленский «специально затягивает время, чтобы потом создать как можно больше проблем, чтобы международное сообщество на Россию давило».

В то же время сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что переговоры неизбежны, но, возможно, они пройдут уже без Зеленского, а «будут с людьми адекватными, которые понимают, что на самом деле происходит", сказал Цеков РИА Новости.

Боевые действия продолжаются. Горячо на Донбассе. Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что ВСУ обстреляли Горловку, выпустив более 40 снарядов. Затем последовал новый обстрел, выпущено семь мин калибром 120 миллиметров. Киев выпускает заключенных для войны. Хроника событий на Украине по состоянию на 14.00 27 февраля © РИА Новости, Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

В Киеве перебои с поставками продуктов, многие магазины закрылись. Продолжает действовать режим комендантского часа.

Но есть надежда на то, что стороны всё же смогут договориться.

«Как известно, состоялся телефонный разговор президента (Белоруссии Александра) Лукашенко с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне — президенту (Владимиру) Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что «российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев».