Российская делегация прибыла на переговоры в Гомель утром 27 февраля. Как пояснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, этот город выбрала сама украинская сторона. Однако позже в Киеве заявили, что на переговоры не явятся, но готовы встречаться в Баку, Стамбуле, Варшаве или Вене

В последний раз этот Гомель был местом переговоров в 2018 году, во время Форума Регионов Украины и Белоруссии. Тогда сюда приезжал Петр Порошенко.

Уже сегодня понятно, что его задачей было выслушать мирные предложения России по Донбассу. Что он и сделал, сидя с каменным лицом на сцене аудитории, на которой рядом с ним президент Лукашенко советовал решить вопрос войны в Донбассе силой трех братских государств. Уже сегодня мы знаем, что Порошенко соглашался. Но потом западные хозяева его одернули.

Прошло четыре года — и ничего не изменилось. Срок на переговоры, чистки в Харькове и Одессе, конфликт с НАТО. Хроника событий на Украине на 13:00 27 февраля © REUTERS, Maksim Levin

И снова Гомель

Изначально местом переговоров по украинскому кризису является Минск. Так было решено в 2014 году в том числе украинской стороной. За это место выступали в первую очередь два человека — Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Лукашенко как хозяин площадки сделал все, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Путин, как хозяин положения, сделал все, чтобы договориться. Но у Запада были совсем другие планы. Он все время стоял за кулисами и режиссировал ситуацию только в направлении войны.

Всякий раз, как уже напоминалось выше, когда украинская сторона подтверждала намерения, она от своих слов отказывалась. В 2018 году все видели, как это происходило.

Встреча президентов Белоруссии и Украины, Лукашенко и Порошенко, проходила в Гомеле 26 октября и оставила ощущение недоговоренности из-за упрямства и нежелания главы украинского государства видеть реальность. Тогда этого никто не понял. Сейчас это поняли все.

В 2014 году Гомель принял тысячи беженцев из Украины, и Лукашенко лично приказал уравнять их в правах с гражданами Белоруссии, дать документы, работу и жилье. Когда Александр Григорьевич напомнил об этом собеседнику, на лице гостя не было ни тени благодарности, потому что тогда лично Порошенко приказал гнать на границу с Белоруссией, всего в 50 километрах от Гомеля, танки и артиллерию.

Мечты об экспорте майдана заставили многих «революционеров» строить планы экспорта боевиков и оружия в Белоруссию. Это привело к ужесточению пограничного режима, который в первую очередь ударил по семейным бюджетам жителей Черниговской и Гомельской областей, которые давно с пользой для себя ездили друг к другу.

Минск всегда относился к Украине одинаково хорошо и доброжелательно. Всякий раз, когда у власти в Киеве были сторонники братских отношений, все было спокойно, хорошо и взаимовыгодно. Встречи на высшем уровне проходили не менее двух раз в год, а до 2014-го товарооборот достиг шести с половиной миллиардов долларов. Киев выпускает заключенных для войны. Хроника событий на Украине по состоянию на 14.00 27 февраля © РИА Новости, Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

Но теперь, увы, западные хозяева, которые рассчитывают прихлопнуть одним ударом Россию и Белоруссию, используют Украину в качестве оружия.

Очередная попытка договориться

В воскресенье, 27 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил важный нюанс: белорусский Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран Киевом. То есть Зеленский опять вихляет и уводит переговорный процесс неизвестно куда.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко как хозяин площадки был немного более подробен. Он сказал, что конфликт, который разразился на Украине — это цветочки.

«Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере — ни в американском, ни в каком-то другом — Зеленский не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну.

Я бы сейчас это даже не назвал войной, это конфликт. День, два — будет война, а через три дня — мясорубка!», — сказал глава РБ.

Российская делегация переговорщиков уже в белорусском Гомеле и ждет украинцев. Но, судя по последним сообщениям из украинской администрации, вряд ли дождется. Лукашенко сказал и об этом.

Лукашенко пожалел Путина из-за отказа Зеленского © president.gov.by

«Слушай, надо поехать — Да не поедут они!», — рассказал Лукашенко. — «Так и получилось. Как с ними разговаривать, вчера пообещали, что приедут, он самолет посылает с делегацией, мы везем их в Гомель. Вот пожалуйста вам выбор. Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его, или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут. Если он где-то дернется — выкинут из бункера, вот и все. Ну это их выбор. Зря! Очень зря!».

Понятно, что хозяевам Украины и ее марионеточного правительства не нужны никакие переговоры. Им нужна война. Поэтому Зеленский отказался от своего обещания приехать в Гомель и заявил, что вообще не поедет в Белоруссию.

Зеленский очевидно тянет время. Все больше теряет шансы видеть себя как переговорщика. Это его выбор. В то же время на Украине еще есть возможность определиться тем, кто к нацистам себя не относит: и солдатам ВСУ, и гражданскому населению.