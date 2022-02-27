В последний раз этот Гомель был местом переговоров в 2018 году, во время Форума Регионов Украины и Белоруссии. Тогда сюда приезжал Петр Порошенко

Уже сегодня понятно, что его задачей было выслушать мирные предложения России по Донбассу. Что он и сделал, сидя с каменным лицом на сцене аудитории, на которой рядом с ним президент Лукашенко советовал решить вопрос войны в Донбассе силой трех братских государств. Уже сегодня мы знаем, что Порошенко соглашался. Но потом западные хозяева его одернули.

Прошло четыре года — и ничего не изменилось.

Срок на переговоры, чистки в Харькове и Одессе, конфликт с НАТО. Хроника событий на Украине на 13:00 27 февраля
Срок на переговоры, чистки в Харькове и Одессе, конфликт с НАТО. Хроника событий на Украине на 13:00 27 февраля
© REUTERS, Maksim Levin

И снова Гомель

Изначально местом переговоров по украинскому кризису является Минск. Так было решено в 2014 году в том числе украинской стороной. За это место выступали в первую очередь два человека — Владимир Путин и Александр Лукашенко

Лукашенко как хозяин площадки сделал все, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Путин, как хозяин положения, сделал все, чтобы договориться. Но у Запада были совсем другие планы. Он все время стоял за кулисами и режиссировал ситуацию только в направлении войны. 

Всякий раз, как уже напоминалось выше, когда украинская сторона подтверждала намерения, она от своих слов отказывалась. В 2018 году все видели, как это происходило. 

Встреча президентов Белоруссии и Украины, Лукашенко и Порошенко, проходила в Гомеле 26 октября и оставила ощущение недоговоренности из-за упрямства и нежелания главы украинского государства видеть реальность. Тогда этого никто не понял. Сейчас это поняли все. 

В 2014 году Гомель принял тысячи беженцев из Украины, и Лукашенко лично приказал уравнять их в правах с гражданами Белоруссии, дать документы, работу и жилье. Когда Александр Григорьевич напомнил об этом собеседнику, на лице гостя не было ни тени благодарности, потому что тогда лично Порошенко приказал гнать на границу с Белоруссией, всего в 50 километрах от Гомеля, танки и артиллерию. 

Мечты об экспорте майдана заставили многих «революционеров» строить планы экспорта боевиков и оружия в Белоруссию. Это привело к ужесточению пограничного режима, который в первую очередь ударил по семейным бюджетам жителей Черниговской и Гомельской областей, которые давно с пользой для себя ездили друг к другу. 

Минск всегда относился к Украине одинаково хорошо и доброжелательно. Всякий раз, когда у власти в Киеве были сторонники братских отношений, все было спокойно, хорошо и взаимовыгодно. Встречи на высшем уровне проходили не менее двух раз в год, а до 2014-го товарооборот достиг шести с половиной миллиардов долларов.

Киев выпускает заключенных для войны. Хроника событий на Украине по состоянию на 14.00 27 февраля
Киев выпускает заключенных для войны. Хроника событий на Украине по состоянию на 14.00 27 февраля
© РИА Новости, Андрей Луковский / Перейти в фотобанк
 

Но теперь, увы, западные хозяева, которые рассчитывают прихлопнуть одним ударом Россию и Белоруссию, используют Украину в качестве оружия.

Очередная попытка договориться

В воскресенье, 27 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил важный нюанс: белорусский Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран Киевом. То есть Зеленский опять вихляет и уводит переговорный процесс неизвестно куда. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко как хозяин площадки был немного более подробен. Он сказал, что конфликт, который разразился на Украине — это цветочки. 

«Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере — ни в американском, ни в каком-то другом — Зеленский не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну. 

Я бы сейчас это даже не назвал войной, это конфликт. День, два — будет война, а через три дня — мясорубка!», — сказал глава РБ. 

Российская делегация переговорщиков уже в белорусском Гомеле и ждет украинцев. Но, судя по последним сообщениям из украинской администрации, вряд ли дождется. Лукашенко сказал и об этом. 

Лукашенко пожалел Путина из-за отказа Зеленского
Лукашенко пожалел Путина из-за отказа Зеленского
© president.gov.by
В свойственной ему «народной» форме о том, что он обсуждал в свете кризиса и российской миротворческой операцией с Владимиром Путиным.

«Слушай, надо поехать — Да не поедут они!», — рассказал Лукашенко. — «Так и получилось. Как с ними разговаривать, вчера пообещали, что приедут, он самолет посылает с делегацией, мы везем их в Гомель. Вот пожалуйста вам выбор. Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его, или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут. Если он где-то дернется — выкинут из бункера, вот и все. Ну это их выбор. Зря! Очень зря!»

Понятно, что хозяевам Украины и ее марионеточного правительства не нужны никакие переговоры. Им нужна война. Поэтому Зеленский отказался от своего обещания приехать в Гомель и заявил, что вообще не поедет в Белоруссию. 

Зеленский очевидно тянет время. Все больше теряет шансы видеть себя как переговорщика. Это его выбор. В то же время на Украине еще есть возможность определиться тем, кто к нацистам себя не относит: и солдатам ВСУ, и гражданскому населению.