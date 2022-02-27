В последний раз этот Гомель был местом переговоров в 2018 году, во время Форума Регионов Украины и Белоруссии. Тогда сюда приезжал Петр Порошенко.
Уже сегодня понятно, что его задачей было выслушать мирные предложения России по Донбассу. Что он и сделал, сидя с каменным лицом на сцене аудитории, на которой рядом с ним президент Лукашенко советовал решить вопрос войны в Донбассе силой трех братских государств. Уже сегодня мы знаем, что Порошенко соглашался. Но потом западные хозяева его одернули.
Прошло четыре года — и ничего не изменилось.
И снова Гомель
Изначально местом переговоров по украинскому кризису является Минск. Так было решено в 2014 году в том числе украинской стороной. За это место выступали в первую очередь два человека — Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Лукашенко как хозяин площадки сделал все, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Путин, как хозяин положения, сделал все, чтобы договориться. Но у Запада были совсем другие планы. Он все время стоял за кулисами и режиссировал ситуацию только в направлении войны.
Всякий раз, как уже напоминалось выше, когда украинская сторона подтверждала намерения, она от своих слов отказывалась. В 2018 году все видели, как это происходило.
Встреча президентов Белоруссии и Украины, Лукашенко и Порошенко, проходила в Гомеле 26 октября и оставила ощущение недоговоренности из-за упрямства и нежелания главы украинского государства видеть реальность. Тогда этого никто не понял. Сейчас это поняли все.
В 2014 году Гомель принял тысячи беженцев из Украины, и Лукашенко лично приказал уравнять их в правах с гражданами Белоруссии, дать документы, работу и жилье. Когда Александр Григорьевич напомнил об этом собеседнику, на лице гостя не было ни тени благодарности, потому что тогда лично Порошенко приказал гнать на границу с Белоруссией, всего в 50 километрах от Гомеля, танки и артиллерию.
Мечты об экспорте майдана заставили многих «революционеров» строить планы экспорта боевиков и оружия в Белоруссию. Это привело к ужесточению пограничного режима, который в первую очередь ударил по семейным бюджетам жителей Черниговской и Гомельской областей, которые давно с пользой для себя ездили друг к другу.
Минск всегда относился к Украине одинаково хорошо и доброжелательно. Всякий раз, когда у власти в Киеве были сторонники братских отношений, все было спокойно, хорошо и взаимовыгодно. Встречи на высшем уровне проходили не менее двух раз в год, а до 2014-го товарооборот достиг шести с половиной миллиардов долларов.
Но теперь, увы, западные хозяева, которые рассчитывают прихлопнуть одним ударом Россию и Белоруссию, используют Украину в качестве оружия.
Очередная попытка договориться
В воскресенье, 27 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил важный нюанс: белорусский Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран Киевом. То есть Зеленский опять вихляет и уводит переговорный процесс неизвестно куда.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко как хозяин площадки был немного более подробен. Он сказал, что конфликт, который разразился на Украине — это цветочки.
«Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере — ни в американском, ни в каком-то другом — Зеленский не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну.
Я бы сейчас это даже не назвал войной, это конфликт. День, два — будет война, а через три дня — мясорубка!», — сказал глава РБ.
Российская делегация переговорщиков уже в белорусском Гомеле и ждет украинцев. Но, судя по последним сообщениям из украинской администрации, вряд ли дождется. Лукашенко сказал и об этом.
В свойственной ему «народной» форме о том, что он обсуждал в свете кризиса и российской миротворческой операцией с Владимиром Путиным.
«Слушай, надо поехать — Да не поедут они!», — рассказал Лукашенко. — «Так и получилось. Как с ними разговаривать, вчера пообещали, что приедут, он самолет посылает с делегацией, мы везем их в Гомель. Вот пожалуйста вам выбор. Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его, или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут. Если он где-то дернется — выкинут из бункера, вот и все. Ну это их выбор. Зря! Очень зря!».
Понятно, что хозяевам Украины и ее марионеточного правительства не нужны никакие переговоры. Им нужна война. Поэтому Зеленский отказался от своего обещания приехать в Гомель и заявил, что вообще не поедет в Белоруссию.
Зеленский очевидно тянет время. Все больше теряет шансы видеть себя как переговорщика. Это его выбор. В то же время на Украине еще есть возможность определиться тем, кто к нацистам себя не относит: и солдатам ВСУ, и гражданскому населению.