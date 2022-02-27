Украина должна измениться: в идеале следовало бы федерализировать страну, чтобы к власти пришли политические силы, которые согласились бы на отмену антирусских законов, на государственный статус русского языка и непримиримую борьбу с националистами

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины.

В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура.

Как ситуация будет развиваться дальше, в беседах с изданием Украина.ру спрогнозировали политические эксперты. Срок на переговоры, чистки в Харькове и Одессе, конфликт с НАТО. Хроника событий на Украине на 13:00 27 февраля © REUTERS, Maksim Levin

Как изменить ситуацию без переговоров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны переговоры, чтобы «остановить войну», заявил политолог Сергей Марков. По его словам, Зеленский может отдать приказ ВСУ не стрелять ни по армии России, ни по корпусам Народной милиции — в этом случае стрелять будут только националисты, но и они будут уничтожены.

«Самый идеальный вариант состоит в том, если Зеленский отдаст приказ ВСУ разоружить неонацистские подразделения типа «Азова» и арестовать их руководство.

Если он издаст указ о запрете пропаганды неонацизма, роспуске всех неонацистских организаций отдаст приказ об аресте их руководства, введет русский язык вторым государственным и арестует главных военных преступников (Турчинов, Парубий, Аваков, Наливайченко) и уберет из армии всех натовских представителей, боевые действия сразу прекратятся. Тогда уже можно будет начинать переговоры об урегулировании в процессе перехода к демократическому правлению.

Если Зеленский это сделает, он даже может победить на президентских выборах. Если ничего этого не будет, переговоры бессмысленны», — считает Марков.

Модель федерализации Украины

В идеале следовало бы федерализировать Украину, чтобы там пришли к власти политические силы, которые согласились бы на отмену антирусских законов, на государственный статус русского языка и непримиримую борьбу с националистами, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Пусть ВСУ сражаются не с вооруженными силами РФ, а с каким-нибудь батальоном «Азов», тем более что инциденты были даже во время нынешних боевых действий.

Пусть берут эти «азовы», «торнады» и «айдары» и отправят их куда-нибудь к Бандере. Тогда мы можем начать переговоры. Но это будет уже другая Украина. Не на основе Минских соглашений, а на основании военного поражения», — сказал Безпалько. Богдан Безпалько об истерике Зеленского и о том, как будет капитулировать Украина © РИА Новости, Нина Зотина

Украина как «новая Швейцария»

Для Украины в смысле внешней политики лучше всего подходит модель Швейцарии, полагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Он отметил, что много думал, почему Швейцария стала нейтральной страной посреди Европы, многоязычной, многоконфессиональной и с конфедеративным устройством. А потом понял, что Швейцария только так и могла выжить в условиях, когда немцы и французы столетиями не дружили друг с другом, и они могли бы образовать единое государство только если бы оно было конфедеративным, многоязыковым и нейтральным — это самое главное.

«Вот и Украина в том виде, в котором она есть сейчас (Донецк и Львов), может быть только многоязыковой, федеративной или конфедеративной и нейтральной. Если она нарушает эти условия, то она уже не может быть большой Швейцарией. Она начинает разваливаться, что сейчас и происходит», — сказал Жарихин.

Россия-Запад: что дальше?

Теперь отношения России и Запада будут складываться очень сложно, прогнозирует специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Андрей Суздальцев: на переговорах с Россией Украину будут представлять полевые командиры ВСУ © Владимир Трефилов

«Одна из причин кризиса — демонстративное игнорирование интересов России. Но оказалось, что они ничего сделать с Россией не могут. Когда она требует с ней считаться, это вызывает шок. Хотя Европа и в 18 веке, и в Крымскую войну пыталась сделать из России колонию. Это слом эпохи диктата, когда они требовали от России уступок, а ее отказ вызвал у них истерику.

Сейчас они бросили Украину как Грузию и Афганистан, но будут рассуждать о том, как бы им Россию наказать. И санкции на Западе воспринимаются именно как наказание России за то, что она посмела им отвечать.

«Вы не смеете нам отвечать, потому что мы вас наказываем». Это как школьный учитель, который пытается поставить ученика в угол. Это уже серьезный формат политической психологии. Россия — страна, которую надо принуждать», — рассказал Суздальцев.