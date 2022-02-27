О прибытии российской делегации, состоящей из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами — сообщил 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  

По его словам, делегация уже готова к переговорам и ожидает, что украинская сторонам на них все-таки прибудет. 

Слова и ракеты. Хроника событий на Украине по состоянию на 12.00 27 февраля
Слова и ракеты. Хроника событий на Украине по состоянию на 12.00 27 февраля
© Facebook, Командування об'єднаних сил ЗС України

Как стороны шли к белорусским переговорам

Речь о готовности провести переговоры с Россией впервые выразил Владимир Зеленский в видеообращении, которое вышло в ночь с 24 на 25 февраля. Зеленский заявил, что готов вести с Россией разговор, в частности, и о нейтральном статусе Украины.

Александр Лукашенко отреагировал на это, пообещав организовать площадку в Белоруссии. В республике фактически с самого начала конфликта на Донбассе проводились переговоры, в том числе в формате «Нормандской четверки».

Тогда Песков сообщил журналистам, что на предложение Зеленского президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию. Но позже представитель Кремля сообщил, что украинская сторона предложила провести переговоры не в Белоруссии, а в Варшаве, однако взяла паузу и перестала выходить на связь.

Позже стало известно, что президент Украины все-таки согласился на переговоры с Путиным, и Киев начал консультации с Москвой о времени и месте переговоров.

Почему не дошли? 

Надежда на переговоры. Хроника событий на Украине по состоянию на 11.00 27 февраля
Надежда на переговоры. Хроника событий на Украине по состоянию на 11.00 27 февраля
© Facebook, Міністерство оборони України
Утром 27 февраля вышло еще одно обращение Зеленского, в котором он заявил о неготовности разговаривать с российской делегацией в Белоруссии. Он аргументировал это тем фактом, что с территории республики на Украину зашли российские военные. Это делает Белоруссию не нейтральной стороной, а союзницей России в проведении военной спецоперации. 

«Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске. Но сейчас мы говорим — не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи», — сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье.

Песков на это ответил, что Украина сама выбрала белорусский Гомель как место для переговоров с РФ. Он также добавил, что «мероприятия в рамках военной спецоперации России не будут приостанавливаться в преддверии возможной встречи с представителями Киева».

Президент Украины же в своем обращении предложил рассмотреть другие города: Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул, Баку. 

В этом смысле наиболее нейтральными местами для проведения переговоров могли бы стать Стамбул или Баку. Если Белоруссия выступила на стороне России и имеет с ней общую военную доктрину, то страны ЕС начали оказывать санкционное давление на Россию, фактически выступив тем самым на стороне Украины. 

Теперь главный вопрос — как на предложение Зеленского отреагирует российская сторона.