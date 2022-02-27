Москва предложила Киеву провести переговоры в белорусском Гомеле. Туда даже отправилась российская делегация. Однако украинское руководство отказалось от предложения

О прибытии российской делегации, состоящей из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами — сообщил 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, делегация уже готова к переговорам и ожидает, что украинская сторонам на них все-таки прибудет. Слова и ракеты. Хроника событий на Украине по состоянию на 12.00 27 февраля © Facebook, Командування об'єднаних сил ЗС України

Как стороны шли к белорусским переговорам

Речь о готовности провести переговоры с Россией впервые выразил Владимир Зеленский в видеообращении, которое вышло в ночь с 24 на 25 февраля. Зеленский заявил, что готов вести с Россией разговор, в частности, и о нейтральном статусе Украины.

Александр Лукашенко отреагировал на это, пообещав организовать площадку в Белоруссии. В республике фактически с самого начала конфликта на Донбассе проводились переговоры, в том числе в формате «Нормандской четверки».

Тогда Песков сообщил журналистам, что на предложение Зеленского президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию. Но позже представитель Кремля сообщил, что украинская сторона предложила провести переговоры не в Белоруссии, а в Варшаве, однако взяла паузу и перестала выходить на связь.

Позже стало известно, что президент Украины все-таки согласился на переговоры с Путиным, и Киев начал консультации с Москвой о времени и месте переговоров.

Почему не дошли?

Надежда на переговоры. Хроника событий на Украине по состоянию на 11.00 27 февраля © Facebook, Міністерство оборони України

«Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске. Но сейчас мы говорим — не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи», — сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье.

Песков на это ответил, что Украина сама выбрала белорусский Гомель как место для переговоров с РФ. Он также добавил, что «мероприятия в рамках военной спецоперации России не будут приостанавливаться в преддверии возможной встречи с представителями Киева».

Президент Украины же в своем обращении предложил рассмотреть другие города: Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул, Баку.

В этом смысле наиболее нейтральными местами для проведения переговоров могли бы стать Стамбул или Баку. Если Белоруссия выступила на стороне России и имеет с ней общую военную доктрину, то страны ЕС начали оказывать санкционное давление на Россию, фактически выступив тем самым на стороне Украины.

Теперь главный вопрос — как на предложение Зеленского отреагирует российская сторона.