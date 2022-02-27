Вопрос о месте проведения переговоров между Москвой и Киева до сих пор остается нерешенным, тем временем ВСУ продолжает обстрелы населенных пунктов на Донбассе, есть жертвы среди мирного населения

Российская делегация прибыла в Белоруссию, в Гомель для переговоров с украинской стороной. Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, «все ждут в Гомеле делегацию Украины, если не приедут — это их выбор».

Белорусский лидер также заявил, что «представители украинской элиты просили его позвонить Зеленскому, сказать, чтобы остановился», передает РИА Новости. По словам Лукашенко, они связались с ним накануне, после чего он попытался инициировать разговор с украинским коллегой, однако найти его и передать информацию от Минска удалось лишь утром воскресенья, 27 февраля.

Надежда на переговоры. Хроника событий на Украине по состоянию на 11.00 27 февраля © Facebook, Міністерство оборони України Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Гомель как место переговоров был предложен именно украинской стороной. Российская делегация уже на месте.

«Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут — так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне», — добавил Песков.

Как мы уже сообщали, президент Украины Владимир Зеленский утром в воскресенье заявил, что что площадкой переговоров с РФ могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, но не территория Белоруссии.

Тем временем боевые действия продолжаются. В Донецкой народной республике (ДНР) заявили об уничтожении силами ПВО пяти ракет тактического ракетного комплекса «Точка У», выпущенных ВСУ. Об этом говорится в сообщении Народной милиции ДНР. Остатки ракет падали в жилых массивах н.п. Иловайск, Амвросиевка и Донецк.

Сообщается, что «артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой Народной Республики».

В результате обстрелов есть жертвы среди мирного населения. Один гражданский погиб, четверо получили ранения, в том числе ребенок 2006 года рождения, говорится в сообщении. Кроме того, повреждены 36 жилых домов, 8 объектов гражданской инфраструктуры, 7 транспортных средств. Зарево пожарищ, взрывы и катастрофы. Хроника событий на Украине на утро 27 февраля © скриншот видео

«Материалы по факту ранения и гибели гражданских лиц, а также повреждения инфраструктуры будут переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВФУ», — заявили в Народной милиции ДНР.

Сообщается также о том, что украинские подразделения продолжают прятаться в жилых кварталах городов. Так, в центре Краматорска ВСУ разместили пять ракетных комплексов С-300.

Наступление ВС РФ в рамках спецоперации продолжается. Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов 27 февраля написал в Facebook, что российские войска вошли в Харьков. По его словам, российская «легкая техника» находится в Харькове, в том числе и в центральной части города.