Третий день российской спецоперации по денацификации Украины принес новые успехи Вооруженных сил РФ: под контроль был взят Мелитополь, а силы ополчения заняли Станицу Луганскую. Тем временем на контролируемой Киевом территории страны продолжается бесконтрольная раздача оружия, что уже приводит к трагическим последствиям

Президент РФ Владимир Путин отдавал приказ о приостановке силовой операции на Украине после того, как украинские власти изъявили намерение пойти на переговоры. Однако, как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Киеве решили все же отказаться от этого, а потому российская армия начала свое дальнейшее продвижение.

Боевые действия

За отчетный день российские войска взяли под полный контроль город Мелитополь Запорожской области. Как отметили в Минобороны РФ, никакого сопротивления оказано не было.

В оборонном ведомстве рассказали, что украинские националисты продолжают размещать реактивные и артиллерийские установки в жилых кварталах. Учитывая, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам, таким образом неонацисты пытаются прикрываться мирными жителями. "Если встретишь его - убей!" © Википедия

«Повторим: делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы», — говорится в заявлении.

В ночь на 26 февраля российская армия нанесла удары крылатыми ракетами воздушного и морского базирования по военным объектам Украины. В этой связи украинские власти стали распространять видео будто бы попадания одной такой ракеты в жилую многоэтажку в Киеве.

Как рассказал источник РИА Новости в Министерстве обороны России, на самом деле речь идет об отказе системы наведения украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», ракета которого и задела угол дома. По словам источника, к этому могло привести отсутствие необходимого техобслуживания и общее устаревание еще советской техники, стоящей на вооружении Вооруженных сил Украины.

Еще одним важным эпизодом стал морской бой между 16 катерами украинского флота и российскими военными кораблями Черноморского флота, которые переправляли в Севастополь 82 задержанных украинских пограничника с заставы на острове Змеиный (Одесская область). Украинские суда пытались использовать «тактику роя», однако кончилось это для них неудачей — 6 катеров были потоплены. При этом в воздухе над местом боя кружили американские беспилотники. Как полагают в Минобороны РФ, именно они могли обеспечивать наведение украинских катеров на корабли ВМФ России.

«Часть атакующих катеров действовала под прикрытием гражданских судов. Целью атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие солдатам и обвинения российской армии в уничтожении пленных», — заявили в Минобороны РФ.

Что касается боевых действий в Донецкой и Луганской областях, то здесь также было зафиксировано продвижение сил ДНР и ЛНР. Был взят под контроль населенные пункты Станица Луганская, Счастье и другие.

Ситуация на Украине

На саммите «Бухарестской девятки НАТО» спрогнозировали победу России на Украине © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Михаил Подоляк, Украина уже якобы «одерживает победу» и переговоры с Москвой Киев будет вести на своих условиях.

В такой же примерно тональности выдержаны заявления президента Владимира Зеленского, который продолжает несколько раз в день выступать с короткими телеобращениями. В последнем из них он сообщил о телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам Зеленского, Баку поможет Киеву нефтью, а принадлежащие Азербайджану автозаправки SOCAR на Украине будут бесплатно заправлять автомобили скорой помощи.

Вообще апеллирование к загранице — важнейший элемент каждого выступления Зеленского. На это раз он потребовал незамедлительно включить Украину в ЕС и еще раз призвал отключить Россию от SWIFT.

Тимошенко вооружилась автоматом Калашникова © Тимошенко/Фейсбук Антониу Гуттеришем. Он призвал лишить РФ права голоса в Совбезе ООН и объявить действия России на Украине «геноцидом», хотя генсек Организации Объединенных Наций полномочий на такие решения не имеет.

Своеобразный флешмоб запустили депутаты Верховной Рады. Украинские парламентарии публикуют у себя в соцсетях фотографии, на которых они позируют с автоматами. Накануне свое оружие американским журналистам показывал пятый президент Петр Порошенко. Сегодня подобный снимок продемонстрировала Юлия Тимошенко.

Тем временем, бесконтрольная раздача оружия населению на Украине привела к первым жертвам. Так в Киеве расстреляли автомобиль с семьей, убиты несколько человек, включая детей. Предположительно, машину расстреляли бойцы территориальной обороны, которые отчего-то решили, что внутри находятся некие диверсанты.

Давление Запада

Страны Запада продолжают попытки организовать санкционное давление на Россию.

Как заявил президент США Джозеф Байден, масштабные санкции — единственная альтернатива третьей мировой войне.

«Было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», — сказал он.

Массовое бегство патриотов Украины. Зачем Зеленский раздал оружие и выпустил уголовников

Антироссийская кампания западных стран против РФ может существенно коснуться сферы спорта. Так руководство польской федерации футбола заявило, что сборная этой страны не будет проводить матч со сборной России в рамках плей-офф отбора на чемпионат мира. О таком же решении сообщила Швеция, команда которой может встретиться с РФ в следующем раунде.