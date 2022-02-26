Похоже, Владимир Зеленский сознательно делает всё, чтобы погибло побольше украинских граждан. Вполне предугадывая проигрышный для Украины исход конфликта, он, тем не менее, объявил всеобщую мобилизацию, вооружает улицу, выпускает из тюрем уголовных преступников; словно Гитлер бросает в бой не только ВСУ, но и отряды фольксштурма

При этом сам Зеленский эвакуирован в безопасный бункер, о чем журналистам сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон: во время экстренного саммита ЕС, как рассказала госпожа Андерссон, Зеленский вышел на связь из помещения, похожего на подвал или бункер; данную информацию подтверждает и американская телекомпания CNN. Были сообщения о его эвакуации во Львов, но, скорее всего, он действительно пребывает в Киеве — где ему ничего в данный момент не угрожает. Чего нельзя сказать об обычных гражданах, на которых обрушились многие невзгоды и бедствия. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Население Украины, включая самых ярых «патриотов», за несколько дней может прочувствовать, что восемь лет слышал Донбасс — под глумливые шуточки майдан-патриотов про самовзорвавшийся «кондиционер». С той только разницей, что русскоязычные города наступающие российские части щадят, как правило, ограничиваясь поражением военной инфраструктуры, а ВСУ непокорные города Донбасса системно и долго бомбардировали. Вот и сейчас «защитники» делают все, чтобы армия России ввязалась в уличные бои: чем больше погибнет мирных людей, тем власти лучше — выигрывается информационная война и время.

Одновременно украинская армия размещает свои вооружения поближе к жилым кварталам, заправкам, значимым социальным объектам. Сообщения о том приходят из Харькова, Николаева, Одессы, Киева, других городов. Например, в Мелитополе обстреливать колонну российской бронетехники попытались из здания школы. По сообщению известного военкора Александра Коца, неонацисты укрываются в жилых массивах остающихся под их контролем городов Донбасса: «В Волновахе Айдаровцы загнали жителей домов в подвалы и заняли их квартиры. В Мариуполе на крыши жилых домов ставят минометы и ПТУРы». А на улице Кирилловской в Киеве, предположительно «тербатовцами», был расстрелян джип, в котором ехала семья с детьми — их приняли за диверсантов.

Испуг, негодование, ярость застигнутых врасплох людей можно понять, и власть делает всё, чтобы стало еще хуже. Можно прогнозировать, что по мере раздачи оружия так называемой «территориальной обороне» (а на самом деле, кому угодно) будет усиливаться мародёрство. Плюс специально выпускаемые из тюрем уголовники, которые, уверен, будут использоваться не только в качестве пушечного мяса, но и для информационных провокаций — ради создания картинки «зверств российской армии». Недочеловек с ружьем, выданным ему властью. В Украине начались разбои, грабежи и мародерство

Этот кошмар лютует на фоне множества пафосных слов о «патриотизме», «любви к Украине», а то и к более дальним странам. Так, по мнению мэра Мариуполя Вадима Бойченко, «сегодня мы [украинцы] защищаем Европу». И Европа, к слову сказать, это весьма ценит — подсвечивает свои красивые здания в цвета украинского флага и шлёт в Незалежную огромные партии оружия, чтобы взаимоистребление продолжалось подольше.

Не хотят мира и радикальные украинские националисты: война с Москвой, к которой они призывали все эти годы, истинная мечта для многих из них. Старый хрыч, «патриарх украинского национализма» Степан Хмара: «Меня глубоко встревожила одна фраза в последнем обращении президента Зеленского с предложением Путину сесть за стол переговоров, чтобы прекратить кровопролитие. Это недопустимая ошибка, которая может привести к одному — поражению. Пора наконец-то Зеленскому раз и навсегда отбросить эту опасную иллюзию».

Пользуясь «удачным случаем», националисты ещё более интенсивно и небезуспешно разжигают ненависть к русским через давно контролируемую ими мощную машину украинской пропаганды. Производство фейков, распространение слухов, изготовление победных реляций приняло воистину промышленный масштаб. И население, лишённое информационной альтернативы (о необходимости которой мы так долго говорили), воспринимает эту пропагандистскую продукцию. С соответствующими последствиями для психики и взглядов на будущее российско-украинских отношений. Как живет Киев: Очень беспокоит вопрос мародёрства и бандитизма

Недостаток авторитетных спикеров с российской стороны, отсутствие прямого разговора с украинскими гражданами о будущем их страны, конкретных планах Москвы в отношении Украины («демилитаризация» и «денацификация» звучит слишком размыто) смущает как явных, так и неявных сторонников свержения режима. Следовательно, играет на руку Киеву.

Пока испуганные люди таятся по подвалам, видные функционеры и пропагандисты режима продолжают убывать в западном направлении. Оппозиционный политик Елена Бондаренко иронично вопрошает на своей ФБ-странице: «Где батальон всяких кликуш федын-геращенок-безуглых-бацман-тимошенко? Где рота подстрекателей гордонов-гончаренок-потураевых-бутусовых-порошенок? Яценюки и аваковы прилагаются… Где их сыновья-дочери, мужья-жены, братья-сестры, отцы-матери?».

Киевская журналистка Ирина Гаврилова: «Помните, Гордон объяснил, почему он вывез всю свою семью? Чтоб когда придет Путин, он мог бороться со спокойным сердцем и его ничего не сдерживало. Свое последнее видео смелый боец опубликовал сутки назад в пробке на выезд из Киева. После этого Алеся Бацман ВЫДУМАЛА, что их каналы ютюб подвергаются жесткой ддос-атаке, поэтому не получится выйти в эфир. Даже пятиклассник-двоечник знает, что нельзя подвергнуть ддос-атаке отдельный канал, а только весь Ютюб). Просто борцы с Путиным свалили».

Оппозиционный блогер Анатолий Шарий сообщает, что одного из самых омерзительных русофобов — нардепа Никиту Потураева — видели в Вене. Общественный деятель и обозреватель агентства «Ньюс-Фронт» Владимир Карасёв: «Один из полевых командиров, нацист и военный преступник Мельничук заявил о том, что идет записываться в территориальную оборону Киева и… благополучно покинул территорию Украины. Героям страшно?».

Конечно же, страшно. В производстве Следственного комитета России более 400 уголовных дел о военных преступлениях, связанных с обстрелами и гибелью мирного населения на Донбассе. Фигурантами по ним проходят должностные лица Украины (включая бывших руководителей страны), профессиональные пропагандисты-подстрекатели, лидеры националистических формирований и другие военные преступники. Чтобы избежать собственного приговора, они будут яростно подстрекать других — умирать за чужие интересы.