В Донбассе напряжение нарастает. Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка, выпущено 9 гранат из СПГ

Также сообщается, что ВСУ за сутки выпустили четыре управляемых ракеты "Точка-У" по территории ДНР, целью была действующая нефтебаза. Все ракеты были сбиты ПВО.

ВСУ за час обстреляли четыре населенные пункта в Луганской народной республике (ЛНР), используя при этом, в том числе, «Грады». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК.

Народная милиция ЛНР предупредила украинских националистов о неминуемой ликвидации за преступления против человечности.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, где, в частности, опроверг появившуюся информацию о том, что он призывает украинскую армию сложить оружие. «Никакого оружия мы не сложим», — заявил он. Зеленский собрался спасаться за счет жизней украинцев © president.gov.ua

Борьба обостряется и в информационном поле. Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ удалить недостоверную информацию относительно российской военной операции по демилитаризации Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как сказано в сообщении, «на указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».

Какова позиция Москвы относительно украинского кризиса? Её выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он в субботу, 26 января, заявил, что Россия «больше чем кто бы то ни было, заинтересована в том, чтобы на украинской земле наступил мир, которого там нет уже восемь лет», передает РИА Новости.

По словам спикера, «украинские военные складывают оружие и переходят на сторону мира», поскольку «никто не хочет гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины». Кроме того, отметил Володин в своём Telegram, «никто не хочет гибнуть за олигархов и националистов».

Тем временем Запад продолжает накачивать Украину оружием. Кабмин Чехии принял в субботу, 26 февраля, решение о направлении на Украину вооружения (автоматы, пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки и боеприпасы к ним)

на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,7 миллиона долларов). Об этом сообщила журналистам глава минобороны Яна Чернохова.

Нидерланды направят Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger в кратчайшие сроки, сообщили в МИД этой страны.