Президент Украины Владимир Зеленский среди огромного числа «видосиков», которыми он в последние дни якобы хочет поддержать «мою нацию» в борьбе с «российской агрессией», сделал два важных заявления, свидетельствующие о главном: он готов до конца держаться за власть. Любой ценой, включая жизни украинцев

Во-первых, он утром в субботу, 26 февраля 2022 года заявил: «В сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство». И означает это одно: он никогда не даст приказ армии прекратить сопротивление. Несмотря даже на то, что она находится в неравном положении в сравнении с возможностями России, которая проводит военную спецоперацию. И тоже намерена довести ее до конца — до свержения прозападного и неонацистского режима Зеленского.

Во-вторых, если ему верить и точно знать, что он, малеха обдолбавшись запрещенными препаратами (хотя, с другой стороны, а кто ему запретит, он же — типа президент), не перепутал очень похожего главу Евросовета Шарля Мишеля с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который как бы «рядом, вот он», Зеленский обратился в Евросоюз. С требованием немедленно принять туда Украину. «Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь», — написал он в субботу в свой Twitter.

Два эти обстоятельства говорят лишь об одном: Зеленский не готов к переговорам с Россией и прекращении огня и обсуждении ее предложений. А именно — Зеленский не готов обсуждать одно из главных требований к Украине, равно как и ко всему коллективному Западу, о нейтральном и внеблоковом статусе Украины. «Россия пришла, мы ждали ее восемь лет». Кто идет воевать с ВСУ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«По всей территории Украины идут бои, Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — обратился Зеленский в одном из видосиков к президенту России Владимиру Путину. И разговоры о переговорах действительно шли всю пятницу 25 февраля. Многие даже поверили, что Зеленский готов сдаться и прислушаться не только к разрывам губительной для него и его режима канонады, но и к здравому смыслу И глава МИД России Сергей Лавров — как в воду глядел, и сразу вынес диагноз «пианисту»: «Зеленский врет, когда говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины. Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую».

И это оказалось чистой правдой. Но самое смешное в том, что даже Россия повелась на эту «зеленскую» ложь. Сначала команда Зеленского вроде бы предложила начать переговоры в Минске. Как начали додумывать обозреватели и наблюдатели, на самую широкую тему:

— демилитаризация и денацификация Украины;

— признание Украиной ЛДНР как независимых в переделах Донецкой и Луганской областей на момент проведен я там референдумов о суверенитете в мае 2014 года;

— признание Крыма российским;

— изменение Конституции Украины в сторону отказа от записи в ней курса на евроатлантическую интеграцию, то есть на членство ВНАТО и ЕС. Это прекратило бы военное освоение Альянсом украинской территории и превращения страны в гигантскую АнтиРоссии, русофобский полигон и плацдарм.

Это, собственно, три главные требования, которые вполне бы устроили Россию. Многие даже заговорили о некоем документе под условным названием «Минск-3», который предусматривал бы еще и кардинальное внутреннее переустройство Украины: амнистию для политзаключенных, отказ от политрепрессий в политической борьбе, изменение неонацистской парадигмы развития, возврат к равенству языков во всех сферах жизни то да се.

Но, повторюсь, Россию после капитуляции украинского сопротивления устроило бы главное — отказ от ЕС и НАТО. И пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков довольно откровенно поведал о перипетиях переговоров с Киевом. Мол, сначала они пригласили всех в Минск. Но когда Россия согласилась послать туда полномочную делегацию из представителей МИД и Минобороны России, а также Администрации президента, из Киева попросили перенести переговоры в Варшаву. Потому что, это же понятно, Зеленский откровенно боится, что его, по классификации белорусского президента Александра Лукашенко, «безголового», там, в Белоруссии, схватят и там же предадут суду.

А потом Песков сообщил, что украинская сторона насчет переговоров замолчала наглухо. И теперь понятно почему: перепуганный Зеленский затеял возню на обе стороны. Предлагая переговоры России, он одновременно, как известно, обратился е Европе и слезно, на грани истерики в состоянии отходняка, и попросил у Европы для России полную ее изоляцию, отзыв из нее послов евростран, отмену виз для россиян, закрытие неба для нее, отключение от системы SWIFT, нефтяное эмбарго и т. д. "Настал решающий момент": Зеленский попросился в ЕС © president.gov.ua

Вот и все переговоры. Как в анекдоте о Рабиновиче, который в бане поспешил выдать себя за православного, а ему сказали: «Вы или трусы наденьте или крестик снимите». Так и здесь: или переговоры с Россией о мире и почетной капитуляции, или просьбы к ее врагам ее же и покарать. Зеленский, как всегда, сработал и нашим, и вашим.

Раньше, когда президент Путин сказал в его адрес «нравится, не нравится, терпи, моя красавица», президент Украины почему-то перевел это сравнение на всю Украину и начал утверждать, что мол, да, она красива. Теперь же в обращении к ЕС он начал уверять европейцев, что Европа — это и есть Украина, и если бои идут за Украину, то это означает, что за Европу. При этом он буквально истошно вопил: дайте нам денег и оружия, потому что мы защищаем вас, Европу. А теперь, чуть попозже, Зеленский, как видим, вообще запросил для страны полноценный член ЕС. В надежде его получить.

И, конечно же, черту под дискуссией о переговорами вольно или невольно подвел советник Офиса президента (ОПУ) Алексей Арестович. Он сказал: «Во-первых, мне неизвестно, чтобы шли переговоры. В России их только предложили, а мы оцениваем. Сейчас в России делают много противоречивых заявлений — это очевидное давление, в том числе информационно-психологическое. А во-вторых, заметьте, они сами заявили о переговорах — не мы заявили. Это значит, что кровушки-то мы им подпустили. Не все так у них хорошо. Тогда они начали пугать нас кадыровцами, Путин предложил украинским военным брать власть в свои руки… Значит, они уже чувствуют себя проигравшими. Поэтому пусть еще покомментируют переговоры, а мы оценим».

Другими словам, Арестович с чисто женской непосредственностью (не зря же, видимо, его все знают под кличкой «Девочка Люся») сказал главное: переговоры и разговоры о них — это всего лишь дымовая завеса, средство оттянуть свой конец и получить время на передышку и перегруппировку сил или на дополнительное оснащения ее западным оружием.

И в этой ситуации, конечно, можно утверждать, что Зеленский ведет себя, как настоящий президент, который готов до конца защищать интересы своей страны и ее независимость. Эдакий украинский вариант чилийского Сальвадора Альенде, который погиб, защищая завоевания своей страны, или белорусского «Батьки» Лукашенко, который вывел на защиту страны сына с автоматами в руках. Зеленский заявил, что предстоящей ночью будет штурм Киева © скриншот видео

Но вот беда: Россия не посягает на украинский суверенитет. Она просто хочет убрать в Украине от власти неонацистскую хунту или, как сказал Путин, «шайку наркоманов и неонацистов, которые взяли в заложники всю страну».

Почему россияне делают это, мол, в чужой и как бы суверенной стране? И на это вопрос есть четкий ответ: защищая свои национальные интересы, ибо Украина под хунтой уже давно потеряла свой суверенитет и превращается в гигантскую АнтиРоссию, русофобский агрессивный инструмент давления на Россию, в полигон, с которого очень скоро ракеты НАТО полетят на Москву и другие российские города.

Никто не скрывал этого ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, который, собственно, и науськивает НАТО и Украины именно на эти русофобские подвиги. И теперь Россия, проводя спецоперацию в Украине, просто хочет получить гарантии, что этого никогда не произойдет. Но, как видим, не может получить такие гарантии даже на словах — ей банально врут, изворачиваясь для того, чтобы сохраниться у властиИ Зеленский, как видим, оказался циничным и подлым мастером в этом деле. А кровь украинских и российских солдат, не говоря уже о случайных жертвах среди мирных жителей, его ничуть не волнует. Хотя, может быть, от Зеленского уже ничего и не зависит. Но даже это вряд ли его оправдывает.