Подразделения российских Вооруженных сил установили полный контроль над Мелитополем. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов

В Минобороны РФ заявили, что ВС России не наносят ударов по украинским городам и населенным пунктам, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Пленных отпустят домой

Российские военные доставили в Севастополь сдавшихся в плен украинских пограничников с острова Змеиный. Соответствующую видеозапись 26 февраля опубликовал Telegram-канал SHOT. Видно, как пограничники сходят на сушу со спасательного буксира «Шахтер» и получают армейский сухой паек.

Известно, что речь идет о 82 сотрудниках Государственной пограничной службы Украины. СМИ сообщают, что в Министерстве обороны РФ уже объявили, что в скором времени все эти люди вернутся к семьям.

Пора в ЕС?

Президент Украины Владимир Зеленский выложил утром 26 февраля новый пост в Facebook, в котором заявил, что пора принимать его страну в Евросоюз. «Настал решающий момент, чтоб раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию, и принять решение о членстве Украины в ЕС», — написал Зеленский.

В ЕС на это предложение пока никак не отреагировали.

Зеленский также заявил в своём Twitter, что в субботу утром провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Макрон, между тем, предрек, что украинский кризис продлится ещё долго, к чему и призвал готовиться своих граждан.

Информационная война

Обостряется борьба на информационном фронте. Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта с 7 марта этого года. Такую информацию сотрудники издания озвучили коллегам из РИА Новостей 26 февраля

Facebook объявил, что запрещает российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе в любой точке мира. Причина — события на Украине. Об этом заявил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер. Его слова 26 февраля процитировали РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения доступа к Facebook в виде замедления трафика после того, как интернет-компания Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, не отреагировала на требования ведомства разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Донбасс в огне

По-прежнему горячо на Донбассе. Как сообщают журналисты Украина.ру с места событий, боевые действия продолжаются на всей линии соприкосновения, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ выросла и носит хаотичный характер. Под обстрелы попали десятки населенных пунктов, есть погибшие.

В СЦКК ДНР утром 26 февраля сообщили, что войска Украины обстреляли Горловку, выпустили 8 снарядов запрещенного калибра 152 мм. В Донецке украинский снаряд попал на территорию нефтебазы.

ВСУ больше 60 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, в том числе обстрелам подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры. Об этом 26 февраля сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК. В частности, по информации представительства, «в результате обстрела украинских силовиков повреждено здание детского сада в Донецке».

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник сообщил, что за прошедшие сутки в ЛНР и ДНР погибли семь мирных жителей, еще 15 были ранены в результате обстрелов украинских войск.

Около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса, по данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, прибыло в регион за минувшие сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию представителя ГУМЧС России по области. Представитель при этом отметил, что количество беженцев «значительно снизилось».