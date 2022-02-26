Российские вооруженные силы уничтожили свыше 800 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские военнослужащие оставляют позиции, ЕС вводит новые санкции. В Москве говорят о неэффективности такой политики Запада

Силы Донецкой народной республики (ДНР) освободили еще два населенных пункта на направлении к Мариуполю. Позиции вокруг еще двух пунктов были брошены военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Военнослужащие батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутового и Талаковки», — информировал он.

По его словам, «на мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль населенные пункты Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги».

Над территорией ДНР были сбиты две ракеты тактического комплекса «Точка-У». «Рано утром (26 февраля — Прим.ред) силы ПВО перехватили две ракеты ТРК "Точка-У" в ДНР. Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали. В результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки и автомобили», — отмечалось в сообщении штаба территориальной обороны республики. Киев в огне. Хроника событий на Украине на утро 26 февраля © REUTERS, Gleb Garanich

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что националистические батальоны ВСУ, отступая взрывают за собой мосты и электроподстанции. По его словам, российские военные взяли под полный контроль Мелитополь. Вооруженные силы России делают все возможное, чтобы исключить провокации со стороны украинских националистов и спецслужб, а также обеспечить безопасность мирного населения, подчеркнул он.

В результате работы российских военных поражены 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 48 радиолокационных станций, а также 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса» — всего свыше 800 объектов.

Более 80 украинских пограничников, сдавшихся в плен на острове Змеином, доставлены в Севастополь. Заместитель командующего Черноморским флотом России по материально техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников поделился деталями: «Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям».

Продолжается и противостояние в медиа. Facebook из-за операции по демилитаризации Украины отказался предоставлять российским государственным СМИ рекламу и монетизацию в своей социальной сети. Глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер написал в своем микроблоге Twitter: «Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира». Зеленский пытался улыбаться и рассказал о своем оружии. Появилось короткое видео от президента Украины © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

В ночь на 26 февраля стало известно, что Европейский союз расширил санкционные списки против российских компаний, включив в них в частности, корпорацию «Иркут», КамАз и Российские железные дороги, ограничения также коснулись Совкомфлота и Объединенной судостроительной корпорации, порта в Новороссийске, Ростеха и «Севмаша». Варшава и Прага закрыли воздушное пространство Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года для российских авиакомпаний.

Наложенные на Россию рестрикции говорят о том, что западные государства не имеют более эффективных мер, такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. «То, что ряд стран Запада в санкционном угаре перешли к эффектным, но, как они и сами признают, символическим жестам, говорит о том, что их санкционный инструментарий исчерпан», — сказал депутат верхней палаты.