Комендантский час не введён в трёх областях Западной Украины, где не было обстрелов аэродромов, частей ПВО и других военных объектов. В остальных пяти они произошли, хотя и без смертельных жертв

Общая ситуация в регионе

Как и по всей стране, областные и районные администрации в связи с введением военного положения на Украине преобразованы в соответствующие военные администрации. Стоит отметить, что среди губернаторов в регионе есть два бывших силовика — Виктор Микита на Закарпатье (СБУ) и Юрий Погуляйко на Волыни (МВД).

Уже в первый день проведения военной операции России на въездах во все области и областные центры региона появились блокпосты, полиция перешла на усиленный режим службы, города патрулируют вооружённые автоматами полицейские. При этом комендантский час введён не во всех областях Западной Украины. Так, на Волыни и в Ровенской области об этом объявили ещё 24 февраля, во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой — 25 февраля, а вот на Буковине, Закарпатье и Тернопольской области эта мера пока не применяется. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Так, губернатор Тернопольщины Владимир Труш сказал: «Мы планировали ввести комендантский час, но сознательно этого не делаем. Мы определены как самая безопасная область Украины, мы готовы принимать людей с Востока, из Киева, Харькова, Сум, Чернигова». Губернатор Буковины Сергей Осачук и мэр Черновцов Роман Кличук на совместном брифинге заявили, что «ситуация в области не усложнена». А губернатор Закарпатья и мэр Ужгорода Богдан Андреев сказали, что пока вопрос введения комендантского часа в области не стоит, однако обратились к населению с просьбой не выходить из дому после 22:00, а ко всем ресторанам и развлекательным заведениям — закрыться после этого времени.

Обстрелы военных объектов

Примечательно, что комендантский час не введён в трёх областях, где не было обстрелов аэродромов, частей ПВО и других военных объектов. В остальных пяти они произошли, хотя и без смертельных жертв.

Так, во Львовской области 24 февраля подверглись ракетному обстрелу части в городах Новый Калинов, где базируется 12-я отдельная бригада армейской авиации, а также в Каменке-Бугской и Бродах — в этих случаях речь идёт о подразделениях ПВО. Ранения лёгкой и средней тяжести получили четверо военных.

В Ивано-Франковске в тот же день была обстреляна территория аэродрома, уничтожен склад горюче-смазочных материалов (ГСМ). По информации местных властей, лёгкие ранения получили трое военных и двое гражданских, пожар быстро потушили. В Луцке обстрелу также подвергся аэродром, уничтожен один из ангаров. О раненых не сообщается.

В Хмельницкой области 24 февраля целью российских ракет также был аэродром — в городе Староконстантинов. В отличие от Ивано-Франковска и Луцка, где военные аэродромы примыкают к гражданским, объект в Староконстантинове — чисто военный, и несколько месяцев назад Минобороны Украины гордо заявило, что он сертифицирован по стандартам НАТО. Тут также уничтожен склад ГСМ, как сообщил губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий, сгорело 300 тонн авиационного керосина. А вечером 25 февраля по этому же аэродрому был нанесён ещё один, более мощный ракетный удар, но о его последствиях пока информации нет.

Аэродром в Ровно был обстрелян 25 февраля, что было целью — неизвестно. По словам губернатора Ровенской области Виталия Коваля, погибших нет. Позже директор департамента здравоохранения Львовской областной военной администрации Орест Чемерис сообщил, что при обстреле Ровенского аэродрома ранения получили шесть военных, они сейчас находятся на лечении во Львовском военно-медицинском клиническом центре Западного региона (главном военном госпитале).

Примечательно, что после атаки аэродрома в Ровно воздушная тревога была объявлена также во Львове. В этом городе сирены 25 февраля включали дважды, второй раз — после появления в воздухе российского СУ-25. Позже губернатор области Максим Козицкий сообщил, что никаких авиаударов не было.

Поиск «диверсантов»

Утром 24 февраля руководство всех областей региона призвало население быть бдительным и выявлять «российских диверсантов», отличительной чертой которых является красная лента. Кроме того, сразу же после обстрела аэродрома в Ивано-Франковске на Прикарпатье поползли слухи о задержании российской диверсионно-разведывательной группы — их пришлось опровергать пресс-службе Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Аналогичная ситуация была и в Луцке, но тут известен источник слухов. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook, что в Луцке задержан «пособник оккупантов, который снимал на телефон передвижения украинской военной техники». Оказалось, что «бдительные граждане» действительно задержали местного жителя и передали его в руки СБУ. Однако, как сообщила спикер Управления СБУ в Волынской области Иванна Полищук, «информация о его сепаратистской деятельности не подтвердилась».

В Хмельницкой области заявили о поимке сразу двух групп «диверсантов». Двух человек вечером 24 февраля задержали представители неонацистской организации «Национальный корпус» (НК) в селе Цвитоха Славутского района. Они ехали на легковом автомобиле, в котором, по сообщению лидера НК Андрея Билецкого, были гранаты и планшет. По словам бывшего депутата Верховной Рады, задержанные направлялись к Хмельницкой АЭС, где намеревались совершить диверсию.

А вот о задержании двух «диверсантов» в Каменце-Подольском сообщила почему-то Государственная служба специальной связи и информации Украины, которая должна бороться с кибер-преступностью. В телеграм-канале этой организации размещено видео остановки и задержания полицейскими на окраине Каменца-Подольского двух людей, которые также ехали в легковом автомобиле. В обоих случаях ни СБУ, ни Национальная полиция в Хмельницкой области ни о чём не информировали.

Но самый курьёзный случай произошёл в городе Костополь Ровенской области. Тут полицейские задержали 18-летнюю жительницу Житомирской области, которую обвинили в нанесении меток в виде креста рядом с почтовым отделением. По информации Национальной полиции, задержанная уже призналась, что уже несколько раз «осуществляла маркировку за вознаграждение». Девушку передали СБУ, но оттуда пока нет никакой информации. Киев в огне. Хроника событий на Украине на утро 26 февраля © REUTERS, Gleb Garanich

Беженцы приезжают, местные жители уезжают за границу

Во всех областях Западной Украины начали приём переселенцев с Востока. Больше всего приезжих во Львове: тут уже приняли более тысячи людей, на стадионе «Арена Львов» развернули центр приёма и координации беженцев, а в Дворце искусств в центре города — гуманитарный штаб, где можно получить всю информацию о расселении и получении гуманитарной помощи. Увеличено число поездов, следующих во Львов из Киева, Одессы, Мариуполя и Лисичанска, и число вагонов в них.

Губернатор Львовской области Максим Козицкий также заявил, что 10 тысяч мест для потенциальных беженцев будет развёрнуто в школах, а медицинские учреждения области готовы принять до 27 тысяч раненых и травмированных. Кроме того, местные волонтёры составляют реестр жилья, собственники которого готовы приютить приезжих.

При этом как приехавшие из Киева и юго-восточных регионов, так и жители Львова массово пытаются попасть в Польшу. Они едут как автомобильным транспортом, так и по железной дороге. «Принимая во внимание существенный рост пассажиропотока в сообщении Львова и Государственной границы Украины с Республикой Польша, Укрзализныця организует дополнительные поезда по маршруту Львов — Госграница (Медика, Польша) — Львов», — сообщил 25 февраля оператор украинских железных дорог.

При этом Польша сняла для въезжающих со стороны Украины требование о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Кроме того, пограничная служба Польши сообщила, что пересечь украинско-польскую границу можно на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении ребёнка. Неудивительно, что очереди легковых машин возникли уже 24 февраля на пунктах пропуска в Польшу во Львовской и Волынской областях, и они только увеличиваются, несмотря на запрет выезда из Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Однако переселенцы из восточной части Украины прибывают и в другие части региона. Так, о нехватке мест для приезжих заявили власти Ровно и Каменца-Подольского. На Закарпатье заявили о готовности принять до 50 тысяч человек, тут также создан гуманитарный штаб. Губернатор края также встретился с дипломатическими представителями Венгрии, Румынии и Словакии, и заявил, что эти страны передадут Закарпатью гуманитарную помощь. А В Ужгороде в историко-культурном комплексе «Совиное гнездо» круглосуточно работает пункт распределения переселенцев и центр приема гуманитарной помощи.

При этом сами закарпатцы массово покидают Украину — на общественном и личном транспорте и даже пешком. По словам пресс-секретаря Закарпатской таможни Виктории Сенгетовской, все таможенные посты, которые находятся в зоне деятельности Закарпатской таможни, а это на границах с Румынией, Венгрией и Словакией работают бесперебойно, в штатном режиме. Два КПП на украино-венгерской границе даже продлили время работы. Через один из них, «Лужанка — Берегшурань», который имеет пешеходную полосу движения, за 24 и 25 февраля в Венгрию перешли более тысячи человек.

Достаточно много людей из Киева и с Востока Украины прибывает и в Черновицкую область, сюда уже прибыли более 500 переселенцев. При этом на КПП «Порубное» на границе с Румынией по состоянию на вечер 25 февраля в очереди стоит более 1600 легковых автомобилей. Более сотни людей стоит в очереди, чтобы перейти в соседнюю страну пешком. Губернатор Буковины Сергей Осачук пока не сообщил, сколько людей готовы принять власти, зато записал на немецком языке обращение к западным партнёрам. Немецким Осачук владеет в совершенстве, он бывший почётный консул Австрии в Черновцах. В Москве рассказали о целях спецоперации. Хроника событий на Украине на 18.00 © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

А вот посольство Австрии на Украине, которое ещё в середине февраля сообщило о переезде во Львов, продолжает работать только онлайн, и никаких львовских контактов не сообщает. Но даже те дипломатические представительства стран Запада, которые обещают помощь своим гражданам во Львове, в основном сообщили телефонные номера — речь о США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Израиле и Турции. Лишь Нидерланды назвали адрес точки сбора своих подданных во Львове — на улице профессора Буйко, 2, и продолжают работать генеральные консульства Чехии и Польши в этом городе. При этом Генконсульство Польши в Луцке 25 февраля объявило о прекращении работы. Граждане Украины, которые сдали туда паспорта для получения виз, пока не знают, как получить свои документы обратно.