В пятницу, 25 февраля, в Варшаве состоялся саммит глав государств восточного фланга НАТО. Солировал хозяин, президент Польши Дуда, однако самое резонансное заявление прозвучало из уст президента Болгарии Румена Радева

Польша не один год выстраивает различные форматы, где она может играть если не главную, то одну из главных ролей. И если недавно объявленный тройственный союз Лондона, Варшавы и Киева — это всё же в первую очередь британский проект, то «Инициатива трёх морей», а особенно «Бухарестская девятка НАТО» (В9) — в значительной мере польские.

В9 — это объединение девяти стран Центральной и Восточной Европы, созданное для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО. В него входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония — то есть все члены объединения ранее входили в СССР или Организацию Варшавского договора. Создание В9 было инициировано президентами Польши и Румынии Анджеем Дудой и Клаусом Йоханнисом и стало следствием присоединения Крыма к России и конфликта на востоке Украины. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Примечательно, что в рамках «Бухарестской девятки» организуются встречи представителей государств-членов разного уровня — президентов, министров иностранных дел, министров обороны, советников по национальной безопасности или председателей комитетов по обороне парламентских групп — но не глав правительств. Это важно, поскольку все входящие в В9 страны — парламентские республики, где роль и полномочия президентов весьма ограничены. В случае Польши, где президент Анджей Дуда принадлежит к правящей партии «Право и Справедливость», это особого значения не имеет. Однако если по каким-то причинам президент той или иной страны В9 с премьером не согласен, то заявления главы государства вполне могут разойтись с политикой правительства. Это произошло и на нынешнем саммите, о чём ниже.

Физически в Варшаву прибыли семь президентов: Болгарии — Румен Радев, Венгрии — Янош Адер, Латвии — Эгилс Левитс, Литвы — Гитанас Науседа, Словакии — Зузана Чапутова, Эстонии — Алар Карис, а также президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Президенты Румынии Клаус Йоханнис и Чехии Милош Земан присоединились к коллегам по видеосвязи. Но в зале заседаний витал дух и ещё одного политика — президента Украины Владимира Зеленского, и не только потому, что главной темой встречи была ситуация в этой стране.

Ранним утром 25 февраля у Зеленского состоялся разговор с польским коллегой, и Анджей Дуда сообщил об этом в Twitter в 6:25 по варшавскому времени. Президент Польши отметил, что ситуация в Киеве очень сложная, но у украинцев «есть огромная решительность защищать столицу». Через час президент Украины также в Twitter изложил свою версию разговора: «Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с Анджеем Дудой. Обратился к „Бухарестской девятке" по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Вместе мы должны усадить Россию за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция». Десант под Киевом, блокирование Чернигова, Харьков в убежищах. Хроника событий на Украине на 17:00 © REUTERS, Vyacheslav Madiyevskyy

Однако призыв повис в воздухе. Президент Урсула фон дер Ляйен красноречиво описала цель собрания в Варшаве: обсудить «поддержку народа Украины всеми возможными способами». Вот только возможности В9 определяются не в Варшаве или Бухаресте, а в Вашингтоне и Брюсселе (и речь не о структурах ЕС, а о штаб-квартире НАТО). Поэтому после торжественного открытия заседания и коллективного фото его участники в онлайн режиме приняли участие в саммите глав государств и правительств всех 30 стран-членов НАТО. Для понимания: этот саммит продолжался более двух с половиной часов, а после него президенты стран В9 и президент ЕК разговаривали менее часа.

В заявлении по итогам «большого» саммита НАТО в очередной раз было высказано осуждения действий России на Украине, а Москву призвали прекратить боевые действия. В документе также сказано, что НАТО перебросит «все необходимые силы, чтобы и ныне, и впредь обеспечить мощное и надежное сдерживание и оборону в альянсе». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после саммита сообщил, что альянс перебрасывает свои силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) на восточный фланг для сдерживания России, но не уточнил, где именно и в каких масштабах планируется дислоцировать эти силы. NRF состоят из нескольких бригад общей численностью до 25 тысяч человек, имеющих высокую техническую оснащённость и находящихся в высокой степени боевой готовности.

А вот на брифинге в Варшаве президенты стран В9 будто состязались в том, кто громче осудит Россию и больше подчеркнёт свою готовность поддержать Украину «всеми возможными способами» — кроме помощи военной силой, конечно. При этом призыв Анджея Дуды «не ограничиваться пассивным осуждением брутальной атаки, а перейти к конкретным действиям» был слишком высокопарным — ведь по итогам саммита В9 не было предусмотрено даже принятие какого-либо совместного заявления. Однобокая нацбезопасность. Дуда расскажет, что ему сказал Байден © AFP, ATTILA KISBENEDEK

В свою очередь, президент Венгрии Янош Адер набросился с обвинениями на Россию, хотя и знает о весьма осторожном подходе венгерского премьера Виктора Орбана к ситуации на Украине. Так, вечером 25 февраля глава МИД Венгрии, один из ближайших соратников Орбана — Петер Сийярто предложил Будапешт в качестве места для переговоров Зеленского и Путина. В Венгрии расценивают такое поведение Адера, второй срок полномочий которого истекает в марте 2022 года, как попытку получить какую-то должность в европейских структурах, которые как раз выступают против Орбана.

Но самое резонансное заявление в Варшаве сделал президент Болгарии Румен Радев, который также находится не в лучших отношениях с новым правительством своей страны. Бывший командующий ВВС Болгарии Радев выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в итоге проводимой ею спецоперации на Украине. «Сегодня вечером мы обсудили многие аспекты этого кризиса. Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно, это очевидно, Российская Федерация выиграет эту войну», — заявил он. По словам политика, европейская архитектура безопасности развалилась, в связи с чем необходимо проанализировать, почему это произошло, а также принять меры для того, чтобы перестроить данную систему. Киев в огне. Хроника событий на Украине на утро 26 февраля © REUTERS, Gleb Garanich

Так что утешением от саммита В9 для Киева может быть разве что твит президента Эстонии Алара Кариса по возвращении в Таллинн. «Твёрдый консенсус между странами B9 на нашей встрече в Варшаве: мы срочно усилим нашу политическую, экономическую и практическую поддержку Украине» — написал он. Несмотря на столь неконкретные результаты заседания, Зеленский вновь позвонил Дуде, которого поблагодарил «за эффективную конкретную помощь в это тяжёлое время». Правда, в этот раз в своём твите президент Украины «Бухарестскую девятку» уже не упомянул.