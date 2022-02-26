Украинская энергетическая отрасль проводит экспериментальное отключение от созданной во времена СССР энергосистемы. Будет ли Белоруссия поставлять Киеву электричество после окончания этого эксперимента?

В ночь на 24 февраля Украина отсоединилась от Объединенной энергосистемы с Россией и Белоруссией. Существовать без ее поддержки Киев собирался трое суток — до 26 февраля включительно.

Для этого на тепловых электростанциях на протяжении последних недель создавались запасы дефицитного угля, которых должно было хватить для покрытия периодов пикового потребления в течение целых трех дней.

Киев подавал это как серьезное достижение, что в общем недалеко от истины в свете роста мировых цен на уголь и его масштабного дефицита а Европе.

До 24 февраля для балансирования энергосистемы использовали электроэнергию из Белоруссии. Украинские власти за это подвергались жесткой критике со стороны украинских «патриотов», ведь суточная выработка электричества на Украине несколько превышала потребности энергосистемы.

Хаотичный бардак: Украина захлебывается в проблемах собственного энергорынка © CC0, Pixabay

На Украине, кстати, вызывал недоумение тот факт, что Россия спокойно согласилась на это отсоединение.

«Как-то очень просто Россия дала нам разрешение на отсоединение, хотя там давно были против нашей синхронизации с Европой. Поэтому в профильной среде сразу заподозрили подвох», — приводит издание «Страна» слова источника на украинском энергорынке.

26 февраля — последний день эксперимента по энергетической независимости Украины. По данным госкомпании «Укрэнерго», пока он проходит нормально, хотя некоторые «патриотичные» эксперты высказывали сомнения в том, что Минск восстановит энергоснабжение.

Однако события последних двух дней ясно показывают, что 27 числа Белоруссия возобновит поставки электроэнергии на территорию Украины с вероятностью, близкой к 100%.

Операция «денацификация»

Глядя на то, как проходит на Украине операции по денацификации и демилитаризации, видно, что российские военные стараются минимизировать ущерб от своих действий для гражданского населения.

Российской армии нет никакого смысла наносить ущерб Украине, так как ее цель — не мирные граждане, а вполне конкретные люди, ответственные за военные преступления против украинского народа в Одессе, Мариуполе, Донецке, Луганске, Горловке и других городах Юго-Востока.

Уже сейчас становится ясно, что военные действия на Украине создают серьезные риски для всей украинской энергосистемы в целом. И виноват в этом киевский режим, который размещает тяжелые вооружения на объектах энергетики.

Например, украинские военные разместили крупнокалиберную артиллерию на ТЭЦ-6 в Киеве. Гаубицы «Пион» открыли огонь, чем изрядно напугали столичную мэрию.

Сначала появились сообщения об уничтожении ТЭЦ-6, потом о том, что ее всего лишь обстреляли — было слышно 4-5 взрывов. И лишь после этого мэр Виталий Кличко сообщил, что за взрывы приняли выстрелы украинских пушек.

Выжженная земля

Очевидно, что угроза взрыва теплоэлектроцентрали, который может оставить без отопления, электричества и водоснабжения — насосная станция Деснянской водопроводной станции запитывается электроэнергией от ТЭЦ-6 — больше волнует российских, чем украинских военных.

Последние не стесняются ставить РСЗО «Град» в жилых кварталах Киева в надежде на то, что ответный огонь российских военных уничтожит не только реактивные минометы, но и мирное население.

Потом эту картинку можно будет показать по телевизору для всей международной общественности — вот, смотрите, Россия виновата.

Уничтожение ТЭЦ-6 и вовсе поставит половину Киева на грань гуманитарной катастрофы.

В связи со всем вышеперечисленным довольно зловеще звучит информация о том, что украинские власти 25 февраля отказались от ведения переговоров, предложив вернуться к этому вопросу на следующий день.

Что такого должно произойти в субботу, что сможет усилить переговорные позиции окруженного со всех сторон российскими войсками Киева? Помощь от США и НАТО не прилетит, российские военные не отступят.

Энергетический терроризм

На что способен киевский режим, восемь лет убивавший в Донбассе мирных жителей, в том числе стариков и детей, всем прекрасно известно.

Также все хорошо знают способность украинской и западной пропаганды распространять тонны лживой информации для создания нужного для себя эффекта.

Не стоит исключать даже массового убийства Киевом собственных мирных граждан для того, чтобы обвинить в этом Россию и усилить на нее давление международной общественности. Подобное уже было на Майдане в 2014 году.

Российская армия охраняет Чернобыльскую АЭС вместе с украинскими военными © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако остаются ядерные реакторы на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской атомных электростанциях, а также хранилища отработанных топливных элементов на этих объектах.

Судя по тому, как старательно взрывают свои мосты украинские военные, к объектам инфраструктуры у них отношение сугубо утилитарное. Если посчитают, что для них это выгодно — обязательно взорвут.