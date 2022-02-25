Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу поговорили по телефону. Глава китайской государства высказал поддержку идее урегулировать отношения Москвы и Киева в ходе переговоров. В Раде призвали главу украинского государства Владимира Зеленского уйти в отставку

Российский лидер со своей стороны подчеркнул, что Кремль готов к диалогу с украинскими властями на высоком уровне. Путин также переговорил с белорусским президентом Александром Лукашенко, который заверил своего собеседника в готовности создать все условия для переговорного процесса Москвы и Киева. Рекомендации украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений», — сказал Кадыров, выступая перед силовиками в Грозном.

Из Донецка тем временем приходили сообщения обстрелах со стороны украинских войск, в том числе и применении ракеты «Точка-У». При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил, что соберет некие материалы для отправки в Международный уголовный суд.

А пока осталась непроясненной история самолета, который покинул Киев на фоне сообщения о том, что президент республики Владимир Зеленский не вышел в оговоренное время на связь с премьер-министром Италии Марио Драги.

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива назвал войну проигранной и призвал Зеленского, а также правительство страны уйти в отставку. Парламентарий обвинил главу государства в том, что тот сдал национальные интересы «американским кураторам». «Русские танки в Киеве», — написал Кива в своем Telegram-канале. «Должна быть сформирована группа, которая в результате самых сложных переговоров смогла бы достичь мира. Мир — с братской Россией», — высказался он в видеообращении. Минобороны РФ: ВСУ развернули «Град» так, чтобы спровоцировать ответный огонь по мирным украинцам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Российские военные не понесли потерь в ходе специальной операции по демилитаризации Украины, информировал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он также обвинил украинских военачальников в том, что те размещают реактивную артиллерию в жилых кварталах городов, делая мирных граждан живым щитом.

«Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах. Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит», — заявил Конашенков.

Пресс-служба военного ведомства также признала, что российские военные провели провели успешную операцию по высадке десанта с 200 вертолетов у аэродрома Гостомель в пригороде украинской столицы. «Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», — отмечалось в сообщении министерства.

Также, по информации представителя военного ведомства, «подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют». «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов», — отметил Конашенков.

Вместе с тем, он информировал, что Службой безопасности Украины в части армии были внедрены националисты, «прошедшие специальную подготовку».