Ситуация вокруг газопровода «Северный поток-2» стараниями Соединенных Штатов вышла далеко за рамки экономики. Штаты готовят Евросоюзу судьбу современной Украины

В пятницу, 25 февраля, несмотря на боевые действия, прокачка газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) существенно выросла. По данным компании-оператора ГТС Украины (ОГТСУ), в этот день были забронированы мощности для прокачки в Европу около 100 млн кубометров газа. Это ровно вдвое больше, чем прокачивалось 21 февраля. Так как «Газпром» сейчас поставляет газ в ЕС только по долгосрочным контрактам, в которых прописаны обязательные и дополнительные объемы прокачки, это означает, что из Европы поступили заявки на дополнительные объемы газа.

Заморозка «Северного потока — 2». Европа стреляет себе в ногу, а Украина — в голову © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Газовая нестабильность

Утром 25 февраля цены на газ на споте выросли практически одномоментно на 30%, рассказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Однако впоследствии цены откатились от $1300 до $1118, компенсировав резкий рост снижением на те же 30%. Данные о росте прокачки через Украину успокоили трейдеров, однако даже такие цены остаются сверхвысокими.

Как сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Европа наказала сама себя, отказавшись вводить в строй «Северный поток — 2», что стало одной из причин установления безумных для европейского рынка цен на газ.

Действительно, еще летом 2020 года газ на европейских биржах на фоне падения спроса торговался на уровне $50-60 за тысячу кубометров, что более чем в 20 раз выше нынешних. Матвиенко также сказала, что санкции — явление временное, поскольку российский и европейский бизнес не будут закапывать в землю многомиллиардные инвестиции.

Однако председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц полагает, что это «временно» означает «надолго».

«Я не думаю, что этот трубопровод будет запущен в ближайшие несколько месяцев, может быть, даже в ближайшие несколько лет. Поэтому сейчас нам не нужно говорить о временных масштабах», — сказал Мерц.

Европа раскошелится

Как отмечал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, из-за отказа вводить в строй «Северный поток-2» Европе придется надолго привыкнуть к стоимости газа на уровне $2000. Сегодняшние скачки на рынке газа подтверждают — ситуация на грани паники. За этот рост цен заплатят европейские домохозяйства и промышленность, которая существенно сократит объемы производства, а многие предприятия и вовсе обанкротятся.

Как отметил экс-премьер Италии и бывший глава Еврокомиссии Романо Проди, откладывать сертификацию «Северного потока-2» в нынешних условиях дефицита газа как минимум недальновидно.

«Сейчас в условиях напряженности на европейских энергетических рынках было бы самое время держать этот канал открытым», — подчеркнул он.

Проди также отметил, что ущерб, который нанесут Западу вводимые против России ограничения, неравномерно распределится между теми, кто их вводит.

«Они (санкции — ред.) дорого обойдутся Европе, в частности Италии и Германии. Они обойдутся гораздо дешевле Соединенным Штатам, которые так на них настаивают, но не имеют таких же торговых отношений с Россией, как у нас», — сказал Проди.

Не менее активно, чем США за ввод антироссийских санкций агитируют власти Британии. Эта страна также не получает российский газ, как и США, и под шумок собирается «наложить лапу» на активы российского бизнеса в Лондоне.

Британская интрига

Британский премьер Борис Джонсон сообщил, что на недавней встрече «большой семерки» настаивал на лишении Европы доступа к российским нефти и газу, так как это «слишком долго давало Путину власть».

«Поэтому я приветствую прекрасное решение канцлера Шольца приостановить сертификацию "Северного потока — 2". Государства, на которые сейчас приходится около половины мировой экономики, максимально усилят давление на страну, которая отвечает лишь за 2% мирового ВВП», — сказал Джонсон.

Его радость по поводу приостановки Германией сертификации «Северного потока-2» понятна, ведь это ослабляет немецкую экономику и в целом экономику Европейского союза, что выгодно промышленности Великобритании.

То, что немцам пришлось поддаться давлению Запада, стало для них болезненным «щелчком по носу» и расплатой за политическую и военную слабость. Этим не преминула воспользоваться оппозиция. В частности, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла высказался против антироссийских санкций.

«Экономические санкции должны быть отменены. Они и в прошлом не оказывали желаемого эффекта и наносили ущерб немецкой экономике и населению. В этой связи "Северный поток 2" остается незаменимым вкладом в безопасность поставок Германии», — приводит слова Крупалла РИА Новости.

Однако не это нужно Соединенным Штатам.

Предательство Украины

Блокировка сертификации «Северного потока — 2»: Германия ввела санкции против собственной экономики © REUTERS, John Macdougall/ Pool Джо Байден в своем недавнем выступлении раскрыл, почему он так был уверен в нападении России на Украину. По его словам, об этом ему сказал сам Путин во время разговора о гарантиях безопасности для России. То есть Байден фактически признал, что ему дали понять: если США не дадут гарантии непринятия Украины в НАТО, то Россия будет вынуждена решать проблему собственной безопасности силовым путем.

И президент США, который мог предотвратить войну на Украине одним росчерком пера, ничего не сделал для того, чтобы военная операция России по денацификации Украины не состоялась.

Вместо этого были подготовлены различные пакеты антироссийских санкций и отправлены тысячи тонн оружия и боеприпасов на Украину — чтобы нанести России максимальный экономический и политический ущерб.

Новый «дранг нах остен»

Если посмотреть в ближайшее будущее стран Европейского союза, то становится очевидным, что они, во-первых, ослабнут экономически, а во-вторых, будут под завязку накачаны антироссийской истерией через крупные западные СМИ на фоне отсечения доступа к альтернативной информации — в частности, блокировки вещания RT и Sputnik.

Это очень напоминает развитие ситуации на Украине, где за 8 лет точно таким же образом — доведя до обнищания население, уничтожив оппозиционные СМИ и разжигая антироссийскую истерию — воспитали поколение, которое верит в «российскую агрессию».

Соединенные Штаты сейчас усиленно готовят Европу к «крестовому походу» против России. Газовый вопрос здесь выходит далеко за рамки экономики и служит не только для поддержки американского газового бизнеса, но и одновременно для разрыва всех связей с теми, кого собираются уничтожить.

Что ж, России не привыкать к набегам европейских орд. Наполеон, Гитлер и многие другие пытались разграбить страну с известным результатом. И если США рискнут пойти по их стопам, их ждет аналогичный результат.