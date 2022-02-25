О пребывании президента Украины Владимира Зеленского в некоем бункере сообщила шведская премьер-министр Магдалена Андерсон. Тем временем в Москве появились новые данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)

В российском Минобороны источник РИА Новости рассказал, что вспыхнувший над Киевом факел в ночь на 25 февраля был украинским истребителем, сбитым зенитчиками ВСУ. Собеседник агентства прокомментировал и утверждения президента Украины Владимира Зеленского об ударах по жилым кварталам столицы, как «в 1941 году». «Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил Владимир Зеленский, российские вооруженные силы не наносили», — подчеркнул неназванный представитель военного ведомства.

По словам премьер-министр Швеции Магдалены Андерссон, Зеленский присоединился к экстренному саммиту Европейского союза (ЕС) «из подвала или бункера». «Он сидел в чем-то похожем на подвал или бункер. Он рассказал нам о ситуации на Украине. И когда мы прощались, мы все знали, что не очевидно, что мы когда-либо снова увидимся. Все зависит от того, как будут развиваться события следующих нескольких дней», — рассказала глава правительства королевства. Андрей Суздальцев: На переговорах с Россией Украину будут представлять полевые командиры ВСУ © Владимир Трефилов

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале написал, что бывший президент страны Петр Порошенко сбежал из Киева в Великобританию, воспользовавшись приглашением Лондона о представлении «безопасного места». «Порошенко сегодня по прилету в Лондон, закатил большую вечеринку, празднуя легализацию своего отъезда с Украины, после предложения премьер-министра [Бориса] Джонсона о предоставлении украинским элитам убежища», — утверждал парламентарий. Подтверждений это информации из других источников не поступало.

После полудня по московскому времени премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что украинский президент на вышел с ним на связь за полтора часа до этого, хотя они договаривались о звонке. В Кремле пока отреагировали слова о нейтральном статусе Украины. Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков назвал это неопределенно «скорее движением в сторону позитива». «Теперь нам предстоит его (предложение Киева — Прим.ред.) проанализировать. Большего я не могу сказать», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Стала известна и реакция Москвы на предложения из Киева о контактах. Российская сторона пойдет на переговоры с нынешним руководством Украины после того, как ВСУ сложат оружие, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. «К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие», — поставил условие глава МИД. Белорусский эксперт: ВСУ быстро капитулируют © Facebook, Сергей Смирновъ

Вместе с тем руководитель внешнеполитического ведомства высказался и о независимости Украины. «Для того, чтобы не было никаких эвфемизмов, мы хотим, чтобы украинский народ, или как сказал президент [России Владимир] Путин, все народы, проживающие на территории современной Украины, имели возможность свободно, без попыток загонять их в тиски бандеровской психологии, определить свою будущую судьбу», — высказался Лавров.

Тбилиси отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что республика уже выразила солидарность и поддержку Киеву, но будет руководствоваться «национальными интересами», так как ограничения повредят стране и государству.