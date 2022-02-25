Президент Украины Владимир Зеленский осознал, что заграница ему не поможет, а исправить ситуацию могут только прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным

Спустя сутки после начала Россией спецоперации на Украине, нацеленной на демилитаризацию страны, президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению с видеообращением.

«Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим и видим, что этого недостаточно», — заявил Зеленский. Почти «полный разрыв». Основные тезисы выступления Байдена после начала военной операции России на Украине © REUTERS, Kevin Lamarque

Накануне президент США Джо Байден объявил о расширении антироссийских санкций, прозвучало это грозно, но по факту некоторые из ограничительных мер заведомо не окажут никакого влияния на Россию. Как, например, сокращение российского экспорта высокотехнологичной продукции, что, по задумке, должно нанести урон аэрокосмической отрасли, том числе космической программе. Однако, напомнил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, американцы уже и так прекратили сотрудничество в этой сфере и, более того, сами же могут пострадать от собственных санкций.

Американские санкции затронули также российские банки, однако до отключения РФ от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT дело не дошло. Как объяснил Байден, потому что в настоящий момент часть европейских стран не хочет идти на такой шаг.

По словам кандидата экономических наук Сергея Землячева, для отдельных отраслей, в частности авиации и электроники, ситуация может быть неприятной, но не критичной, санкции на экспорт высокотехнологичной продукции подтолкнёт к ускоренному импортозамещению, а поддержку банковскому сектору при необходимости окажет Банк России.

Помимо того, что Запад отказался от идеи жёстких санкций против России, так Байден ещё и прямым текстом заявил, что ни при каких обстоятельствах направлять на Украину американских солдат не будет, руководство НАТО тоже не спешит на помощь Украине — она же не входит в альянс, поэтому принцип коллективной безопасности на неё не распространяется.

Что в такой ситуации остаётся делать Зеленскому, к кому обращаться?

Поздно вечером 24 февраля в Кремль позвонил президент Франции Эммануэль Макрон и сообщил своему российскому коллеге о послании от имени украинского президента.

«У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его как можно скорее остановить боевые действия и особенно предложить ему поговорить, попросить его поговорить с президентом Зеленским, который и выдвинул эту просьбу, поскольку не мог с ним связаться», — рассказал французский лидер.

Зеленский говорил, что 23 февраля запрашивал переговоры с Владимиром Путиным, но ответа не получил. Он неоднократно обвинял российские власти в неготовности к переговорам, однако у Путина на этот счёт позиция чёткая и понятная: о преодолении проблем в двусторонних отношениях давайте поговорим хоть сейчас, хотите, Владимир Александрович, прилетайте в Москву, мы Вас ждём, а урегулирование конфликта в Донбассе обсуждайте прежде всего с главами ДНР и ЛНР.

Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «украинская сторона хочет говорить только про Донбасс, у вас есть к нам вопросы по другим темам? Молчат».

«России рано или поздно придётся говорить с нами, говорить, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери. Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся про всё: про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И что самое главное — какие страны нам их предоставят?» — сказал Зеленский в видеообращении. Зеленский просит помощи у Восточной Европы © скриншот видео

Судя по всему, диалог с Москвой — единственный оставшийся вариант для Киева. Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк направил в российское издание РБК заявление, ​​​​​​​в котором говорится о необходимости прекратить боевые действия, а также выражена готовность Украины пойти на переговоры с РФ о нейтральном статусе, но она должна получить от РФ гарантии безопасности. По словам чиновника, отказ европейских стран «воевать вместе с Украиной и увидеть её в НАТО» значит, что они боятся.

Вот так в одночасье меняется ситуация в контексте того, кто друг, а кто враг, а также риторика украинских властей. Какие роковые ошибки Зеленского привели к таким последствиям, объяснил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Первая. Такое государство как Украина должно проводить собственную независимую политику, а не прогибаться под США и Европу.

Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан. Вместо того, чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной (как Австрия, Швейцария, Финляндия), по факту втянул её в НАТО. Альянс стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны и превратить её затем в пепелище», — написал он в Telegram-канале.

Во-вторых, получив в наследство проблему Донбасса, Зеленский так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. По какой причине? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность?.. Президент Украины был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения. Это важно для безопасности России. Три обоснования спецоперации в Украине © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

И третья. Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства», — подытожил Володин.

Председатель российского парламента отметил, что накануне американские СМИ опубликовали прогноз Вашингтона, согласно которому Киев будет взят в течение 96 часов. 24 часа уже прошли.

«Бесславный конец и закономерный исход политической карьеры актёра, так и не понявшего, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни миллионов людей», — добавил Зеленский.

«На Западе считают, видимо, что в этой ситуации должен быть более сильный, я бы сказал, отчаянный руководитель во главе страны. Они и раньше раздумывали о том, чтобы поменять Зеленского, и до того. Это не случайно. Часть политиков на Западе считает, что надо поменять Зеленского на более сильного, более упёртого руководителя», — заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.