Видео приветствия российской бронетехники под Харьковом распространило РИА Новости.
«В соцсетях появились кадры с российской бронетехникой, которую приветствуют под Харьковом», — указано в сообщении агентства.
Ситуация в этой ЛНР, а также в соседней ДНР продолжает оставаться крайне напряжённой.
Обстрелы
Утром в пятницу, 25 февраля, ВСУ обстреляли населённые пункты на горловском и мариупольском направлениях, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что под огнем ВСУ оказались села Пантелеймоновка между Горловкой и Макеевкой; Стыла и Куликово на юге ДНР. Всего по ним было выпущено 34 снаряда калибром 120 и 122 мм. Обстрелы были произведены утром с 7:05 до 8:20 по Москве и Донецку.
Обстановка в ДНР остаётся напряжённой. ВСУ применяет по мирному населению минометы и тяжелую артиллерию различных калибров, зафиксирована работа РСЗО. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, передаёт «Донецкое агентство новостей».
Так, в Горловке в результате попадания в школу погибли две женщины, обе работали учителями в этом учебном заведении.
Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, среди бойцов Народной милиции также есть погибшие и раненые.
Кроме того, нанесён урон инфраструктуре ДНР. Так, в Горловке из-за обстрелов украинских военных обесточены 19 трансформаторных подстанций, 1500 абонентов остались без электроснабжения.
«По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ поселка Комарова н. п. Горловка обесточены 19 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии более 1500 абонентов. Также остановлена работа трех котельных и очистного сооружения», — сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Как сообщает канал «Донбасс решает», в Александровке ночью стреляли танки и самоходки.
«Били из САУ и танков. До которого часа это было, точно не могу сказать, так как в конце концов я все же заснула», — рассказала каналу жительница этого прифронтового поселка на юге от Донецка Дарья.
Её дом находится всего в 300-400 метрах от украинских позиций, но покидать его их семья не собирается.
Об обстрелах со стороны Украины рассказало и представительство ЛНР в СЦКК.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 33 обстрела по 10 населенным пунктам республики», — говорилось в сообщении утром 25 февраля.
В результате обстрелов в Первомайске повреждены четыре жилых дома и два объекта инфраструктуры, также повреждены дома в поселке городского типа Донецкий и поселке Голубовское.
В целом обстановка в Донбассе продолжает оставаться напряжённой, как и на территории остальной Украины, где проводится спецоперация ВС РФ. Некоторые эксперты уже назвали приблизительные сроки проведения этой спецоперации.
«Необходимость этой спецоперации назрела давно. Она продлится не более двух недель. Будет установлен контроль над всем побережьем, будет деблокировано устье Днестра, и будет ликвидирована угроза Ново-Каховским шлюзам и атомной станции в Запорожье», — заявил в комментарии изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.
Спецоперация продолжается. При поддержке ВС РФ войска ДНР и ЛНР продолжают продвижение. Из ряда регионов Украины приходят весьма тревожные новости. Президент Украины Владимир Зеленский просит Запад о помощи.
Помощь, которая не пришла
Украинский президент заявил: он требует действенной международной помощи.
«Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обговорил это с Анджеем Дудой. Обратился в Бухарестскую девятку касательно оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Требуем антивоенной коалиции», — написал Зеленский в Twitter.
Позже РИА Новости распространило заявление от главы польской спецслужбы, согласно которому НАТО не рассматривает возможности отправки войск на Украине.
В то же время на Украине складывается поистине шизофреничная ситуация. Несмотря на активные боевые действия, транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему растет в пятницу на 20% по сравнению с предшествующими газовыми сутками. Одновременно с этим резко вырос реверс по магистрали «Ямал — Европа», свидетельствуют данные операторов ГТС.
Согласно информации на сайте «Оператора ГТС Украины», заявка на прокачку газа из России на 25 февраля составляет почти 100 миллионов кубометров, что на 20% больше показателя 24 февраля.
Такая динамика может свидетельствовать о росте спроса на российский газ на фоне событий на Украине.
При этом в самой стране продолжается спецоперация ВС РФ. Однако никакие боевые действия, судя по всему, не угрожают прокачке газа.
Тем временем глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна поможет президенту Зеленскому в случае угрозы его безопасности — сомнительное утешение в условиях, когда украинские СМИ утверждают о «российских диверсантах» уже в самом Киеве.