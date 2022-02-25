Франция обещает спасти президента Украины Владимира Зеленского. Под Харьковом приветствуют российские войска. ВСУ продолжают обстрелы населённых пунктов ДНР и ЛНР. В остальных регионах Украины неспокойно

Видео приветствия российской бронетехники под Харьковом распространило РИА Новости.

«В соцсетях появились кадры с российской бронетехникой, которую приветствуют под Харьковом», — указано в сообщении агентства.

Ситуация в этой ЛНР, а также в соседней ДНР продолжает оставаться крайне напряжённой.

Обстрелы

Утром в пятницу, 25 февраля, ВСУ обстреляли населённые пункты на горловском и мариупольском направлениях, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что под огнем ВСУ оказались села Пантелеймоновка между Горловкой и Макеевкой; Стыла и Куликово на юге ДНР. Всего по ним было выпущено 34 снаряда калибром 120 и 122 мм. Обстрелы были произведены утром с 7:05 до 8:20 по Москве и Донецку.

Обстановка в ДНР остаётся напряжённой. ВСУ применяет по мирному населению минометы и тяжелую артиллерию различных калибров, зафиксирована работа РСЗО. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, передаёт «Донецкое агентство новостей».

Так, в Горловке в результате попадания в школу погибли две женщины, обе работали учителями в этом учебном заведении.

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, среди бойцов Народной милиции также есть погибшие и раненые.

Кроме того, нанесён урон инфраструктуре ДНР. Так, в Горловке из-за обстрелов украинских военных обесточены 19 трансформаторных подстанций, 1500 абонентов остались без электроснабжения. Сложили оружие после отказа британских гранатомётов. Хроника событий на Украине в ночь на 25 февраля © REUTERS, Gleb Garanich

«По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ поселка Комарова н. п. Горловка обесточены 19 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии более 1500 абонентов. Также остановлена работа трех котельных и очистного сооружения», — сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Как сообщает канал «Донбасс решает», в Александровке ночью стреляли танки и самоходки.

«Били из САУ и танков. До которого часа это было, точно не могу сказать, так как в конце концов я все же заснула», — рассказала каналу жительница этого прифронтового поселка на юге от Донецка Дарья.

Её дом находится всего в 300-400 метрах от украинских позиций, но покидать его их семья не собирается.

Об обстрелах со стороны Украины рассказало и представительство ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 33 обстрела по 10 населенным пунктам республики», — говорилось в сообщении утром 25 февраля.

В результате обстрелов в Первомайске повреждены четыре жилых дома и два объекта инфраструктуры, также повреждены дома в поселке городского типа Донецкий и поселке Голубовское.

В целом обстановка в Донбассе продолжает оставаться напряжённой, как и на территории остальной Украины, где проводится спецоперация ВС РФ. Некоторые эксперты уже назвали приблизительные сроки проведения этой спецоперации. У Зеленского опасаются паники и смены власти © president.gov.ua

«Необходимость этой спецоперации назрела давно. Она продлится не более двух недель. Будет установлен контроль над всем побережьем, будет деблокировано устье Днестра, и будет ликвидирована угроза Ново-Каховским шлюзам и атомной станции в Запорожье», — заявил в комментарии изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.

Спецоперация продолжается. При поддержке ВС РФ войска ДНР и ЛНР продолжают продвижение. Из ряда регионов Украины приходят весьма тревожные новости. Президент Украины Владимир Зеленский просит Запад о помощи.

Помощь, которая не пришла

Украинский президент заявил: он требует действенной международной помощи.

«Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обговорил это с Анджеем Дудой. Обратился в Бухарестскую девятку касательно оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Требуем антивоенной коалиции», — написал Зеленский в Twitter.

Позже РИА Новости распространило заявление от главы польской спецслужбы, согласно которому НАТО не рассматривает возможности отправки войск на Украине.

В то же время на Украине складывается поистине шизофреничная ситуация. Несмотря на активные боевые действия, транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему растет в пятницу на 20% по сравнению с предшествующими газовыми сутками. Одновременно с этим резко вырос реверс по магистрали «Ямал — Европа», свидетельствуют данные операторов ГТС.

Согласно информации на сайте «Оператора ГТС Украины», заявка на прокачку газа из России на 25 февраля составляет почти 100 миллионов кубометров, что на 20% больше показателя 24 февраля. Лучше поздно, но навсегда. Почему личная ночная капитуляция Зеленского ничего не стоит © REUTERS,

Такая динамика может свидетельствовать о росте спроса на российский газ на фоне событий на Украине.

При этом в самой стране продолжается спецоперация ВС РФ. Однако никакие боевые действия, судя по всему, не угрожают прокачке газа.

Тем временем глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна поможет президенту Зеленскому в случае угрозы его безопасности — сомнительное утешение в условиях, когда украинские СМИ утверждают о «российских диверсантах» уже в самом Киеве.