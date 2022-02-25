В 5.30 утра 24 февраля жители северного крымского города Армянск стали получать в соцсетях сообщения об эвакуации. Позже жители Джанкоя и Красноперекопска приготовились покидать свои дома. Но первое ощущение легкой паники вскоре прошло. На полуострове спокойно

Отставить панику

В Армянске с утра были проблемы с водоснабжением, но к вечеру 24 февраля ситуация стабилизировалась. В Джанкое и Красноперекопске спокойно, люди возвращаются домой после утренней паники. В Евпатории и Саках, рядом с которыми находится авиабаза в селе Новофедоровка, жители сообщают лишь о том, что часто слышат рев самолётов. Паники нет. В других городах Крыма ситуация похожая.

«Я с утра открыл новостные ленты и, мягко говоря, обалдел. Взял банковскую карточку, сел в машину и поехал, — рассказывает Сергей Горбанев из Севастополя. — Сначала снял всю наличку, потом заправил полный бак. Нигде ажиотажа не видел. Был легкий мандраж, жена ещё накрутила, что надо срочно продукты покупать. К обеду 24 числа стало спокойно, понял, что только паниковал зря». У меня сегодня праздник. Первый день наступления республик Донбасса в Донецке © Российская Газета

Сергей не нервничает, спокойно курит и говорит, что не ждет неприятностей. Дочь не отвела внуков в школу, побоялась. Он сокрушается, что только день пропустили из-за нервов. Считает, что в Крыму бояться нечего — мы здесь под надёжной защитой наших войск.

Такого же мнения придерживаются и другие жители полуострова. Большинство уверено, что в Крыму волноваться не надо. Это заметно по магазинам продуктов и банкам. Ажиотажа нет. По всему полуострову стабильно подаётся электроэнергия, нет проблем с водоснабжением.

«Мы верим президенту и всё! — заявляет Вероника Алешкина. — Деньги сняли, но немного, чтобы наличные были. Но нигде не видела толп людей или вроде того. Воду не набирали, с мобильной связью всё отлично».

В торговых сетях Крыма пока не фиксируют наплыва покупателей. Цены также не меняют, несмотря на переменчивую ситуацию с курсом рубля. Операторы АЗС сообщают, что машин стало больше, по сравнению с обычным будним днём, но ненамного. С утра водители заправлялись чаще, к обеду на АЗС почти не было автомобилей.

«У нас в магазине столько же покупателей, как и в другой день, — поясняет Надежда Валова. — Не увидела ажиотажа. Несколько пенсионерок разве что пришли и купили макароны и рис, прям вот по 3-5 кг, для них это много. А так тишина».

Семьи военных в ожидании

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов утром 24 февраля выехал в Армянск. Он заявил, что жизни и здоровью жителей Крыма ничего не угрожает.

«Вооруженные силы Российской Федерации выполняют свои задачи на сопредельной территории, — Сергей Аксёнов. — Ситуация находится под полным контролем наших силовых структур, все объекты жизнеобеспечения, включая мобильную связь и банковскую систему, работают в штатном режиме. Прошу не верить никаким фейкам, которые сейчас могут вбрасываться «диванными войсками» Украины. Ориентируйтесь только на официальную информацию».

Однако волнуются те, чьи родственники служат. Екатерина Булутова 23 февраля вечером отправила мужа на службу – вызвали срочно. До обеда 24 февраля связи с супругом не было. Она представляла самое страшное. Подача воды в Крым восстановлена – Минобороны России © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Он позвонил потом, успокоил, — говорит Екатерина. — Сказал, что их отправили к Армянску, волноваться не надо».

Но Екатерина всерьёз подумывает о том, чтобы уехать на материк. Ждёт указаний от мужа. Он сказал, что собирать вещи рано, разве что документы подготовить на всякий случай и всё. Если и придётся уезжать, то только на автомобиле. Все авиакомпании отменили рейсы в аэропорту Симферополя до 2 марта. В железнодорожных кассах сообщают, что билетов нет на неделю вперёд.

«Мы должны были улететь 26 февраля, — говорит Мария Яковлева из Воронежа. — Самолёты отменили. У меня грудной ребёнок, приехала с подругой и её детьми. Хотели на поезде — пока с билетами сложно. Но мы не нервничаем. В Крыму есть, где жить. Пока будем дышать вашим чистым воздухом».

Туроператоры столкнулись с тем, что часть туров пришлось отменить из-за закрытия аэропортов на юге России. Отмен бронирования по Крыму пока немного. При этом глава Крыма Аксёнов уверен, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на курортный сезон. Он считает, что на полуостров массово поедут отдыхать жители Украины, которым тут рады.