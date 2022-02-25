Целью российской военной спецоперации является отторжение части территории Украины, организация беспорядков в крупных городах и захват власти в стране, считают в Офисе президента Зеленского. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк

«Тактика россиян полностью уже понятна. Они хотят отсечь часть страны, и там они входят масштабными колоннами», — заявил Подоляк, чьи слова прозвучали в эфире канала «Украина 24». Советник главы ОП отметил, что «ВСУ там работает достаточно эффективно» и «наносит большие потери» российским войскам.

Подоляк также сообщил, что есть попытка дестабилизировать ситуацию в ряде городов, прежде всего, в Харькове и в Киеве.

«Ключевое задание россиян, как это уже понятно, убрать высшее руководство страны, создать максимальную панику, после этого попробовать завести кого-то из своих, марионеточных. И принять пакт о двусторонних отношениях с Российской Федерацией», — заявил советник.

Но марионеточной является как раз нынешняя киевская власть, считает украинская адвокат и правозащитница Татьяна Монтян. По её словам, режим Зеленского — марионетка Запада. Об этом она сказала 24 февраля в интервью Sputnik. При этом она подчеркнула, что не следует путать представителей режима и националистов с простыми украинцами. Лучше поздно, но навсегда. Почему личная ночная капитуляция Зеленского ничего не стоит © REUTERS,

«Вы не путайте страну Украину и украинцев, которые восемь лет жили при колониальном рабстве коллективного Запада, и марионеточный кровавый режим «сало-рейха». Это абсолютно разные вещи», — сказала Монтян. По её мнению, «сало-рейх» (националистический режим — Ред.) — брошен Западом, «всё получилось точно так же, как в Афганистане, только без запрыгивания на шасси самолёта — потому что западные партнеры свалили из «сало-рейха» раньше».

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позднее на встрече с бизнесом президент пояснил, причину спецоперации: России не оставили шансов поступить иначе.

«Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», — пояснил Путин.

Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, все цели носят исключительно военный характер.