В четверг, 24 февраля, началась специальная операция армии России по денацификации и «декоммунизации» Украины. Естественно, Донбасс не остался в стороне. Там военные действия шли полным ходом

Донецк либо спокоен, либо празднует

Война в центре Донецка в течение дня не чувствовалась бы совсем, если бы в течение дня не слышались глухие звуки работающей артиллерии. Они совершенно не тревожили дончан. Утром город выглядел сонно и буднично — к артиллерийсткой канонаде здесь за восемь лет войны привыкли.

Городской общественный транспорт работал по расписанию, люди двигались по своим делам. На лицах никакого испуга и тревоги. Если не знать, что в пять часов утра Владимир Путин объявил о проведении военной операции по денацификации Украины и она идет полным ходом, то ничего в городе не говорило, что в Донбассе война.

Никто не запасался продуктами. Правда, был ажиотаж вокруг банкоматов. Возле них были очереди. Дончане снимали наличку. Как мы писали ранее, в сутки нельзя снять более 10 тысяч рублей.

«А что вы от нас хотите, молодой человек, это для вас, москвичей, война это что-то необычное, а мы в этом ужасе и кошмаре девятый год живем. И до того ко всему этому привыкли, что для нас это уже что-то обычное», — сказала корреспонденту Украина.ру пенсионерка Мария Стапановна, которую мы встретили на проспекте Ильича.

Правда, на окраинах Донецка рядом с линией соприкосновения война все же чувствовалась.

«Окраины Донецка — Трудовские, Жабуньки, Старомихайловка (обесточена в результате обстрела) и Александровка — минометы густо насыпали разного… В Александровке поврежден жилой сектор. В Киевском районе Донецка — 1-300 мирный. Прилеты к мирняку в Ясиноватой», — сообщила в своем телеграм-канале представитель Союза добровольцев Донбасса в ДНР Анастасия Кузнецова (позывной «Москва»).

Из-за прилетов украинской артиллерии в некоторых районах была повреждена инфраструктура водоснабжения. Из-за этого из одной из главных гостиниц города — «Атлас» (бывш. «Рамада»), забитой под завязку, выселили всех постояльцев, значительная часть которых были журналистами, и возвратили им деньги.

К вечеру, как всегда, дончане и гости столицы ДНР стали заполнять местные рестораны и бары.

«У нас в больнице сегодня все операции отменены, и я решил набухаться. У меня сегодня праздник: началось освобождение нашего Донбасса от этих мразей, то, о чем я мечтал с 2014 года», — сказал мне посетитель одного из ресторанов на бульваре Пушкина, который представился хирургом одной из донецких больниц.

Горловка под огнем

Горловке, одному из крупных городов ДНР, находящемся на севере от Донецка, очень серьезно досталось от артиллерии ВСУ.

«По Горловке сегодня летело почти как в 2014-м. Много повреждений в жилом секторе.

Били по Зайцево, по поселку шахты им. Ленина, по пос. Широкая Балка, пос. Мичурина, пос. шахты Изотова, Озеряновке, Никитовке. По Никитовке били "Градами". А так за день лупили из всего — САУ, арта, минометы 120-мм.

Была повреждена труба водовода (вся вода в Республику идет по огромной трубе. Своих больших источников питьевой воды в ДНР нет. — Ред.), ЛЭП, трансформаторные подстанции. По Горловке за сегодня 2-200 и 6-300 мирных жителей», — сообщила Кузнецова.

На юге ДНР также шли серьезные бои.

«Октябрь, Сосновка, Коминтерново, Саханка, Безыменное, Ленинское и Шевченко — САУ, танки и пакет "Града" и 120-мм минометы», — пишет Кузнецова.

«Идут серьезные бои за Волноваху. Если мы ее возьмем, то открывается дорога на Мариуполь с севера. Вообще, сверхзадача бойцов ДНР и ЛНР — сковать как можно больше подразделений противника и не дать перекинуть те или иные из них в места прорывов российской армии», — разъяснил нам смысл боев на Донбассе один из командиров Народной милиции ДНР.

Сдача в плен

Также стало известно, что многие украинские военнослужащие после непродолжительного боя сдавались Народной милиции ДНР. Так сдалась 53 бригада ВСУ.

Никакого сопротивления российской армии, подразделения которой на Луганщине пересекали украинскую границу, не оказывали украинские пограничники. Они просто без лишних слов открывали шлагбаум на погранпереходах и пропускали российскую технику.

В общем, первый день войсковой операции на Донбассе показал безусловное преимущество российской армии и народной милиции ДНР и ЛНР.