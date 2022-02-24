На данный момент развернутого анализа возможных сценариев, к которым прибегнет Запад в связи с сегодняшними событиями на Украине, ни в одном издании нет. При этом бизнес-аналитики говорят о встряске, которая неминуемо произойдет на нефтегазовом рынке

В Кремле сказали, от чего зависят сроки военной операции на Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Многие издания обратили внимание на тон, которым Путин сделал предупреждение Западу не вмешиваться в ситуацию. Аналитики подчеркивают, что когда глава крупного государства грозит «последствиями, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались», это перестает быть делом только Украины или только Европы.

Василий Полищук: Военная операция России на Украине - тяжелое решение, но не принять его было невозможно © Facebook, Василий Полищук Джо Байдена. — Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу». Байден также заявил о встрече с лидерами «Большой семерки», которая пройдет в четверг, и пообещал ввести против России ещё более жёсткие санкции.

Британская Times цитирует слова премьер-министра Бориса Джонсона, который написал в Twitter: «Я потрясен ужасающими событиями на Украине, я обсудил с президентом Зеленским дальнейшие действия. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав ничем не оправданное нападение на Украину. Наша миссия ясна. В дипломатическом, политическом и, в конечном счете, военном плане эта отвратительная и варварская авантюра Путина должна закончиться провалом».

Однако на данный момент развернутого анализа возможных сценариев, к которым прибегнет Запад, ни в одном издании нет. Это объясняется тем, что многие газеты верстались одновременно с началом военной операции или сразу после этого. При этом деловые издания в первую очередь говорят о встряске, которая неминуемо произойдет на нефтегазовом рынке. Они подчеркивают, что на фоне событий на Украине общемировые цены на нефть и уголь пошли вверх, хотя Россия вряд ли сможет извлечь из этого выгоду. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

«Дальнейшая картина будет сильно зависеть от того, как отреагируют на события Европа и США. Подразумевают ли они санкции против нефтегазового сектора или нет?», — цитирует американское агентство Bloomberg Ханса ван Клифа, старшего экономиста по энергетике в ABN Amro Bank. При этом Bloomberg в своем центральном заголовке называет происходящее на Украине «тёмным днём для Европы».

Днём ранее британский журнал Economist подсчитывал экономические потери Украины от войны, которая тогда ещё началась, но уже привела к существенным последствиям для Киева. По одной из оценок, которую приводит издание, конфликт с Россией обошелся Украине в 280 миллиардов долларов в период с 2014 по 2020 год. А ущерб на протяжении последних нескольких месяцев, когда США стали все настойчивее заявлять о неминуемом полномасштабном российском вторжении, измеряется не только деньгами, но и навсегда отложенными проектами и утраченными перспективами. Авторы Economist написали, что цена нынешнего противостояния всё равно покажется ничтожной по сравнению с ценой войны. Однако конкретных оценок возможного полномасштабного военного столкновения Украины и России британское издание не привело.

Редакция немецкого правительственного медиа Deutsche Welle опубликовала интервью с генералом бундесвера в отставке Ханс-Лотаром Домрёзе, записанное ещё до признания Россией независимости ДНР и ЛНР и решения Владимира Путина провести военную операцию на Украине. Отставной немецкий генерал подчеркнул: какое бы оружие Украина не получила — в одиночку у страны нет шансов. Он также отметил, что НАТО не может принять Украину. «Есть принцип, согласно которому членом альянса может стать только страна, у которой нет внутренних проблем. У Украины они есть» — сказал Домрёзе. На вопрос журналиста, как можно решить проблемы вокруг Украины, генерал ответил однозначно: «Только путём дипломатии»

Для вас — разменная монета, для нас — народ, страдающий от майданной власти. Небензя объяснил на Совбезе ООН, что происходит в Донбассе © REUTERS, Carlo Allegri Богуслав Хработа написал: «Стратегической целью Москвы является смягчение позиции Киева или превращение его в своего вассала. Однако если внутренние беспорядки на Украине приведут к атрофии государства, тогда путинские танки и самолеты двинутся на Запад».

В свою очередь, портал Onet.pl опубликовал комментарии отставных польских генералов, которые прогнозируют, где может остановиться Москва в случае выхода российских сил за пределы ДНР и ЛНР. «Признав независимость сепаратистских республик, Путин реализует разработанный им ранее сценарий. Теперь он будет проводить пошаговую аннексию востока Украины. Если Запад останется таким же беспомощным и снисходительным, то Путин остановится на линии Киев-Одесса. Он не пойдет на Запад, потому что это слишком опасно для России» — считает генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.

Его коллега Мечислав Гоцул, бывший начальник Генерального штаба Влйска Польского, считает, что уже сама угроза применения силы Российской Федерацией является своеобразной войной, происходящей в сфере экономики или в обществе. «Следующим шагом Путина может стать масштабное наступление. Киев лежит на левом и правом берегу Днепра, и Путин может остановиться на этой реке. Не исключено, что объектом атаки могут стать Одесса, Мариуполь и южные районы между Крымом и Российской Федерацией. Реализация этого сценария зависит от Запада, у которого на руках есть все козыри. Однако я боюсь, что этого не произойдет. Таким образом, сценарий, что Путин пойдет дальше, становится все более реальным» — подчёркивает генерал Гоцул. Вариант того, что Россию остановит украинская армия, польский военный не рассматривает.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.