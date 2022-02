На внеочередном заседании Совета Безопасности ООН глава российской делегации Василий Небензя подчеркнул, что РФ не развязывала войну, а проводит специальную военную операцию на Донбассе, население которого страдает от действий украинских властей, Запад же воспринимает этих людей исключительно в контексте противостояния России и продвижения НАТО

Обострение ситуации вокруг Украины вынуждает Совет Безопасности ООН проводить 2-е за неделю заседание для обсуждения этого вопроса, причём начинаются они после 21:00 по местному времени. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сыронизировал, что ему начинают нравиться ночные заседания. Война - момент истины © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of

«Тогда как мы проводим экстренное заседание в попытке предотвратить худшее, мы все узнали, что президент РФ отдал приказ проводить специальную военную операцию в Донбассе и что Россия сделает всё, что в её силах, для демилитаризации Украины. Таким образом Россия выбрала войну. Франция осуждает строжайшим образом запуск этой операции», — сказал постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

В телеобращении к населению, прозвучавшем рано утром 24 февраля, президент России Владимир Путин сообщил, что в соответствии со статьёй 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. В свою очередь, Министерство обороны РФ уточнило, что российские вооружённые силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал нынешний момент сложнейшим за всё время пребывания на своём посту и призвал Россию незамедлительно прекратить военную операцию в Донбассе, предупредив, что это может быть самой серьёзной войной с начала столетия. По его словам, спецоперация может иметь непредсказуемые последствия и для мировой экономики, только-только начавшей оправляться после пандемии COVID-19: её восстановление будет очень-очень сложным при высоких ценах на нефть, прекращении экспорта пшеницы с Украины, растущих банковских процентных ставках, вызванных нестабильностью на международных рынках.

«Мы здесь, потому что мы считаем с Украиной, что полномасштабное вторжение на Украину Россией неминуемо. Сегодня мы видим, как русские закрывают воздушное пространство, передвигают войска в Донбасс и разворачивают войска в боевые позиции. Мы здесь по одной причине — попросить Россию остановиться, вернуть свои войска обратно в бараки и ангары и направить дипломатов за стол переговоров. Отойдите от края, пока не стало слишком поздно», — заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она утверждает, что российские солдаты уже дислоцированы на «оккупированных территориях Украины», то есть в ДНР и ЛНР, кроме того, за последние несколько часов США получили сигналы о том, что РФ якобы разместила в этом районе сотни компьютеров, откуда осуществляет вредоносные атаки. Безопасность Донбасса и битва за умы украинцев. Эксперты о спецоперации России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Посол РФ (Небензя. — Ред.) подтвердил, что его президент объявил войну моей стране, — заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, потребовав от российского коллеги подтвердить, что на момент проведения заседания СБ ООН "российские войска не ведут обстрелы, не бомбят украинские города и не выдвинулись на территорию Украины". — У вас есть смартфон, вы можете позвонить Лаврову прямо сейчас. Мы можем объявить перерыв, чтобы вы вышли и позвонили».

Парируя на эту реплику, Небензя сказал, что не собирается будить министра иностранных дел, чтобы узнать у него какие-то подробности, а также не собирается отвечать на требование главы украинской делегации.

«Не называйте это войной. Это называется специальная военная операция на Донбассе. Мы сказали вам, что информацию о том, как развиваются события, мы вам предоставим. Мы не производим агрессию против украинского народа, а против той хунты, которая захватила власть в Киеве», — заявил постоянный представитель РФ.

Он обратил внимание на то, что за целый день дебатов ​​​​​​​у Запада не нашлось слов сочувствия и сострадания по отношению к жителям ДНР и ЛНР.

​​​​​​​«Удивляет, что возрастающие страдания жителей Донбасса никак не трогают наших западных коллег. Такое впечатление, что этих 4 миллионов человек для вас словно не существует», — недоумевает Небензя.

Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что для Запада жители Донбасса — исключительно разменная монета в геополитической игре, направленной на ослабление России и продвижение НАТО к её границам. Накануне. Донецк вечером перед большой войной © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Для нас же это женщины, дети, старики, 8 лет прячущиеся от украинских обстрелов и провокаций. Для нас это и украинский народ, страдающий под гнётом майданной власти. В этом разница в наших подходах. Не сменив геополитическую оптику, вы нас никогда не поймёте. Но зато нам бесконечно благодарны те, ради кого принимались упомянутые мной решения, те о ком вы не вспоминали все эти 8 лет, называя их исключительно пророссийскими сепаратистами и террористами, для нас это самое главное», — подчеркнул он.

Небензя напомнил, что принцип суверенитета и территориальной целостности государств, в нарушении которого применительно к Украине обвиняют сегодня Россию, согласно Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных связей между народами, принятой в 1970 году, должен неукоснительно соблюдаться в отношении государств, «соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеющих правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории», однако сегодняшнее правительство Украины, по словам российского дипломата, таковым не является.