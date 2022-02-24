Президент Украины Владимир Зеленский обещал прощение попавшим под санкции, кто согласится вступить в состав территориальной обороны. Заодно глава республики обратился к гражданам России

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжил публиковать бодрые реляции. Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи попросил операторов не отключать от мобильной связи и доступа к сети Интернет абонентов без средств на счету и задолженностью.

Минздрав Украины прекратил плановые госпитализации и операции в отдельное распоряжение. «В медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов (…). Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление», — информировало ведомство.

На фоне сообщений о боях президент страны Владимир Зеленский пообещал снять внесудебные ограничения с тех, кто будет защищать Украину добровольно. «Мы снимем санкции со всех граждан Украины решением Совета национальной безопасности и обороны, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны», — заявил глава государства. Операция освобождения, спасения и возмездия. Не против Украины, а против неонацистской хунты © denis-pushilin.ru

Украинский президент Владимир Зеленский также информировал общественность, что власть выдаст оружие всем желающим защищать государство. «Национальная солидарность — это на сегодня главная опора украинской государственности. Но я считаю, что она не единственная. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем, всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет», — сказал он.

Тем временем министерство инфраструктуры заявило, что сохраняет связность коммуникаций в государстве. «Команда Министерства инфраструктуры Украины работает над тем, чтобы обеспечить транспортное сообщение по всей подконтрольной территории страны. Сейчас взгляд всего мира устремлен к нам. Мы на постоянном контакте с нашими европейскими партнерами. Уверены в их поддержке», — цитировали ведомство украинские СМИ. В частности, министр инфраструктуры Александр Кубраков переговорил с министром транспорта Франции Жан-Батистом Джабари.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к созыву срочного саммита НАТО. «Это катастрофа для нашего континента. Я обращусь к нации сегодня утром в связи с вторжением России на Украину. Я также созвонюсь с лидерами стран G7, я также призываю к проведению срочного саммита НАТО», — написал глава правительства Джонсон в Twitter.

При этом украинские власти тщательно скрывают от населения, что одной из главных причин военного конфликта между Россией и Украиной стало нежелание Киева выполнять Минские соглашения, которые на протяжение восьми лет торпедировала украинская власть. Кроме того, российская власть неоднократно выражала опасение, что вступление Украины в НАТО или даже создание на территории Украины военных баз НАТО и США является прямой угрозой безопасности России. Все эти неоднократные предупреждения и намеки России грубо игнорировались Киевом. Переформатирование Украины. От разрухи в головах к нормальной жизни © коллаж Украина.Ру

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.