Украинские власти на протяжении нескольких лет объясняли, почему не могут официально разорвать дипломатические отношения с Россией — хотя на самом деле их нет уже 8 лет — но вот этот день настал. Однако последствия этого шага не так страшны, как кажется, и это подтверждает пример Грузии

После начала Россией военной спецоперации в ДНР и ЛНР, признанные ею независимыми и с которыми подписала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Всех сотрудников посольства в Киеве эвакуировали несколькими часами ранее, а 23 февраля со здания сняли государственный флаг. «Ультиматум не будут выполнять». В чем российские дипломаты стали похожи на военных © AP, Olivier Matthys

Дипломатические отношения между странами в постмайданную эпоху хоть и сохранялись де-юре, но де-факто их уже не было. В 2014 году после перехода Крыма в состав РФ Украина отозвала для проведения консультаций своего посла Владимира Ельченко, который после этого так и не вернулся в Россию, Москва сделала аналогичный шаг, но спустя 3 месяца Михаил Зурабов приехал в Киев. В 2016-м российская сторона предложила нового главу дипломатической миссии — Михаила Бабича, но Киев отказался выдавать ему агреман, сославшись на то, что РФ заранее не проинформировала о его кандидатуре. Однако Елена Зеркаль, будучи заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции, заявила, что вопрос о назначении посла РФ и вовсе снят с повестки дня. Получается, кого бы ни предложила Москва, Киев ответил бы отказом, потому что речь идёт не о протесте против Бабича в частности, а против российского посла в целом. С тех пор взаимодействие двух государств осуществлялось на уровне временных поверенных в делах.

Призывы к разрыву дипломатических отношений с Россией звучали из уст украинских политиков ещё во времена президентства Петра Порошенко. В январе 2018 года в Верховную Раду даже проходило голосование по этому вопросу (его предлагали внести в законопроект об обеспечении государственного суверенитета над неподконтрольной частью Донбасса), но парламент отклонил его — при необходимом минимуме в 226 голосов инициативу поддержали всего 72 человека. Оправдал провал тогда Иван Винник, бывший докладчиком по законопроекту, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, — решением не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие.

Подобные инициативы были и после прихода к власти Зеленского. В апреле 2021 года депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Богдан Яременко, отстранённый от должности председателя парламентского комитета по международным делам из-за скандала с проститутками, опубликовал на своей странице в Facebook проект заявления от имени фракции об «использовании Российской Федерацией угрозы Украине силой», в котором призвал президента в частности разорвать дипломатические отношения с РФ; представить на рассмотрение парламента срочные законопроекты об отказе от концепции совместного с Россией использования Азовского моря и Керченского пролива, регистрации государственной морской границы; незамедлительно обратиться к США и Великобритании как подписантам Будапештского меморандума с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины «в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны России». К правительству парламентарий обратился с призывом. Однако это была личная позиция Яременко, а не фракции или партии, как сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, добавив, что политическая силы будет разбираться, с какой целью он вообще это сделал, не согласовав ни с фракцией, ни с МИД.

В Киеве прекрасно осознавали, какими последствиями грозит разрыв дипломатических отношений с РФ, и лучше всех это понимали руководители внешнеполитического ведомства, именно они выступают самыми ярыми противниками этой меры. Ещё в 2016 году Павел Климкин, возглавлявший МИД страны, подчёркивал, что основной смысл этих дипломатических отношений заключается в том, что Киев сможет помогать украинцам, находящимся на территории России. Эксперт объяснил, что будет, если Москва и Киев окончательно разорвут дипломатические отношения © Facebook, Руслан Бизяев / Facebook, Руслан Бизяев / Перейти в фотобанк

Кроме того, как объяснял в марте 2021-го заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя призыв бывшего посла Украины в США Валерия Чалого готовиться к разрыву дипломатических отношений с РФ, в таком случае это также создаст проблемы по поставкам газа на Украину и с обслуживанием атомных электростанций.

Нынешний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 22 февраля заявил: «Сейчас мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае утверждения такого решения (разрыва дипломатических отношений. — Ред.). Мы пришли к выводу, что оно своевременно, продуманно и отвечает интересам Украины». А в сентябре 2020 года в интервью изданию Gazeta.ua он говорил иначе. Тогда глава МИД сказал, что разрыв дипломатических отношений создал бы огромную проблему с защитой интересов украинских граждан в РФ, кроме того, в таком случае функции посольства передаются дипломатическому ведомству третьей страны, которая должна представлять интересы граждан.

«Совсем на грубом уровне: небольшая группа дипломатов будет аккредитована от имени другой страны в России. Их возможности крайне ограниченны. В России — политзаключённые, трудовые мигранты. Какая страна возьмёт на себя это бремя — защиту интересов украинцев в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Петербурге?» — объяснял Кулеба.

Ярким примером такой практики служат российско-грузинские отношения после событий августа 2008 года в Южной Осетии. Михаил Саакашвили, который тогда был президентом Грузии, принял решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. С того времени работают не посольства обоих государств, а секции интересов при посольстве Швейцарии, которая выступила с предложением оказать такую услугу для обеих стран.

Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, все понимают, что физически никто никуда не уехал, просто табличка была изменена с посольства на секцию интересов на тех же зданиях в Москве и в Тбилиси. Таким образом, даже при отсутствии дипломатических отношений между странами сохраняется возможность для взаимодействия.