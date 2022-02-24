Ударам подверглись только военные склады в районе села Дубиевка, в 16 км от города.
Жители города Смела, что в 30 км от Черкасс, также сообщали о взрывах возле установленных там военных радаров. О пострадавших не сообщается.
Когда проснувшиеся украинские СМИ сообщили об ударах военных складах, в Черкассах, как обычно открылись магазины, граждане выгуливали собак, шли на работу или за покупками. На центральном базаре города бойкие торговки предлагают днепровскую рыбу, отмахиваясь от отдельных покупателей, которые пытаются сообщить новость о российском вторжении. Как и все предыдущие недели, когда СМИ настойчиво трубили о грозящем вторжении, обычные граждане оставались преимущественно индифферентными к таким сообщениям. По крайней мере, в общественных местах, в транспорте, магазинах, на автобусных остановках люди обсуждали исключительно свои бытовые проблемы, жаловались на уровень цен и нехватку денег, но ни слова о военной угрозе.
Выезды и въезды из города свободны, по крайней мере, на данный момент (11 часов 30 минут). На заправках, возле банкоматов и аптек образовались небольшие очереди до 10-15 человек.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил на своей странице в Фейсбук, что в районе Черкасс все спокойно, дети переходят на удаленное обучение, а также призвал жителей по возможности оставаться дома. Местные власти работают в штатном режиме, заявил мэр города. Интернет в городе работает, но мобильная связь работает с перебоями, поскольку многие звонят своим родственникам и знакомым, уточняя ситуацию. На экстренном заседании горсовета, начавшемся в 10 утра, депутаты решили направить 4 миллиона гривен на нужды территориальной обороны.
К 9 утра местные власти заявили об установке блокпостов на выездах из города, в первую очередь под охрану берут стратегический объект — дамбу и мост через Днепр. Полицейские на блокпостах намерены проверять документы и осматривать подозрительные автомобили.
В области объявлена эвакуация населения из местности, где расположены военные объекты: в радиусе 30 км вокруг военной части в селе Розсошки Уманьского района, а также в радиусе 16 км вокруг села Дубиевка Черкасского района. В Умани также сообщают о взрыве снаряда в центральной части города, в результате чего погиб 39-летний велосипедист, а 5 человек получили осколочные ранения. Людей из Умани намерены эвакуировать в Звенигородку Черкасской области.
Резервистам приказано немедленно явиться в части. Полиция также сообщает о раздаче оружия ветеранам органов внутренних дел. Горожан предупреждают об отключениях электроэнергии в ряде районов вечером 24 февраля.
В 10 утра в городе не было заметно каких-либо панических настроений. В центре города, как обычно, гуляют молодые мамы с колясками. Особого присутствия полиции на улицах города тоже пока не заметно. Город живет в своем привычном режиме, поскольку ударов по нему не производилось, особо значимой военной инфраструктуры в самом городе нет, а городской аэропорт до сих пор не функционирует.
Военная истерия последних месяцев несколько утомила жителей, которые уже перестали реагировать на панические заявления. Некоторая паника заметна лишь на местных националистических ресурсах, но поскольку само количество местных радикальных националистов исчисляется несколькими десятками человек, особой погоды они не делают, мобилизуясь исключительно по команде из Киева. Ситуация может измениться лишь при приближении боевых действий к городу, однако пока об этом говорить рано.