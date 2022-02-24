Утро 24 февраля, когда началась военная операция российских военных сил на Украине, в городе Черкассы проходит без каких-либо серьезных видимых изменений. Город и окрестности не подвергались никаким ударам, никаких сирен и прочих систем оповещения населения не было слышно

Ударам подверглись только военные склады в районе села Дубиевка, в 16 км от города.

Жители города Смела, что в 30 км от Черкасс, также сообщали о взрывах возле установленных там военных радаров. О пострадавших не сообщается.

Безопасность Донбасса и битва за умы украинцев. Эксперты о спецоперации России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Выезды и въезды из города свободны, по крайней мере, на данный момент (11 часов 30 минут). На заправках, возле банкоматов и аптек образовались небольшие очереди до 10-15 человек.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил на своей странице в Фейсбук, что в районе Черкасс все спокойно, дети переходят на удаленное обучение, а также призвал жителей по возможности оставаться дома. Местные власти работают в штатном режиме, заявил мэр города. Интернет в городе работает, но мобильная связь работает с перебоями, поскольку многие звонят своим родственникам и знакомым, уточняя ситуацию. На экстренном заседании горсовета, начавшемся в 10 утра, депутаты решили направить 4 миллиона гривен на нужды территориальной обороны.

«Флота у Киева уже нет»: военкор предрек уничтожение украинской авиации к вечеру © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В области объявлена эвакуация населения из местности, где расположены военные объекты: в радиусе 30 км вокруг военной части в селе Розсошки Уманьского района, а также в радиусе 16 км вокруг села Дубиевка Черкасского района. В Умани также сообщают о взрыве снаряда в центральной части города, в результате чего погиб 39-летний велосипедист, а 5 человек получили осколочные ранения. Людей из Умани намерены эвакуировать в Звенигородку Черкасской области.

Резервистам приказано немедленно явиться в части. Полиция также сообщает о раздаче оружия ветеранам органов внутренних дел. Горожан предупреждают об отключениях электроэнергии в ряде районов вечером 24 февраля.

Кто говорит от имени Зеленского. Хроника событий на Украина на 12.00 © REUTERS,

Военная истерия последних месяцев несколько утомила жителей, которые уже перестали реагировать на панические заявления. Некоторая паника заметна лишь на местных националистических ресурсах, но поскольку само количество местных радикальных националистов исчисляется несколькими десятками человек, особой погоды они не делают, мобилизуясь исключительно по команде из Киева. Ситуация может измениться лишь при приближении боевых действий к городу, однако пока об этом говорить рано.