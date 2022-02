Продолжается специальная военная операция в Донбассе. Под контроль ДНР и ЛНР переходят населённые пункты, потерянные в 2014 году. Между тем украинские политики и военные срочно эвакуируют свои семьи на Запад

В четверг, 24 февраля, под контроль ЛНР перешли посёлок Станица Луганская и город Счастье, сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселёв.

«Счастье и Станица Луганская — под контролем ЛНР», — заявил он. Горящий штаб Нацгвардии Украины и очереди в магазины. Хроника событий на 10.30 24 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

Счастье и Станица Луганская — не единственные населённые пункты, перешедшие под контроль республик Донбасса. В соцсетях сообщают о продвижении частей российской армии к Харькову, Одессе, Киеву и другим городам.

Всех в ружьё

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ветеранов боёв 2014-2015 годов возвращаться в строй.

«Дорогие украинцы! Друзья, ветераны боев 2014-2015 годов. Обращаюсь к вам, ко всем и каждому. Если вас не мобилизовали, прошу — позаботится о своих близких. Делайте свою работу, каждый на своем месте. Верим в наши вооруженные силы и помогаем чем можем! В рамках территориальной обороны мы инициируем форсированное формирование добровольческих подразделений», — заявил он.

Он попросил всех, кто «имеет возможности и желание», приготовиться. Что произошло на Украине утром 24 февраля — хроника событий на 9:30 © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«Прошу собрать всю необходимую амуницию и быть готовыми. Сейчас согласовываем детали с официальными властями. После чего объявим точки сбора и правила, согласно законам Украины. Детали и инструкции чуть позже — следите за сообщениями! Поможем нашим вооруженным силам в рамках теробороны. Я в Киеве. Работу ведем по Киеву и Днепру (Юрий Береза). Подключаем другие города», — заявил Аваков.

Тем самым он обнажил острую проблему, которая будет стоять перед президентом Украины Владимиром Зеленским, а именно: восстание из небытия параллельных силовых структурам вооружённых формирований, повлиять на которые украинская власть вряд ли сможет.

Сам же Зеленский сейчас призывает на помощь мировое сообщество. Около 09:50 по Москве украинский президент обнародовал новое обращение к нации.

«Поговорил с Джо Байденом, Олафом Шольцем, Шарлем Мишелем, Анджеем Дудой, Борисом Джонсоном. Призываем немедленно остановить Путина, войну против России и всего мира. Создание антипутинской коалиции. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка Украины. Закройте воздушное пространство. Мир должен принудить Россию к миру», — заявил Зеленский.

Он пообещал ежечасно сообщать украинцам актуальную информацию, т. к. Украину «атакуют не только бомбы, но и фейки».

Тем временем в соцсетях публикуют фотографии российской техники в Харьковской области, в том числе и под Харьковом. Видео всё больше, однако пока подтверждений этой информации по официальным каналам нет. Также в соцсетях сообщают о том, что ВВС Румынии перехватили украинский военный самолёт, который покинул воздушное пространство Украины.

Официальной информации мало и она крайне противоречива. При этом, как сообщают источники Украина.ру, в силовых структурах Украины распорядились эвакуировать семьи сотрудников на запад страны.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о пожарах в тех украинских воинских частях, по которым был нанесён ракетный удар. При этом речь идёт и об объектах на Западной Украине. Так, издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в силовых структурах сообщила об ударах по аэродромам Косова и Коломыи. «Сложить оружие и идти домой». Что произошло на Украине в ночь на 24 февраля — хроника событий © коллаж Украина.Ру

Тем временем ДНР и ЛНР сообщают о развитии наступления.

Наращивая темп

Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, заявили в Народной милиции ЛНР.

Тем временем в ДНР сообщили, что ведут успешные наступательные действия в районе Николаевки, ВСУ несут потери и покидают позиции.

Впрочем, украинские военные бегут не везде. Как сообщил заместитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спецполк Национальной гвардии Украины «Азов» блокирует все выезды и въезды в Мариуполь.

В Народной милиции ДНР расценили это как попытку укрыться за спинами мирного населения Мариуполя.

При этом Басурин заявил, что задача №1 для ДНР и ЛНР — выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Он пообещал сохранить жизнь тем украинским солдатам, кто сдастся в плен.

В 10:30 по Москве к украинцам обратился министр обороны Алексей Резников. В ЛНР сбиты 2 бомбардировщика Су-24 ВВС Украины © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Враг начал интенсивные обстрелы наших предприятий на Востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв», — заявил министр.

Он призвал украинцев оставаться дома.

«Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь!» — отметил Резников.

Тем временем бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв, который ранее заявил, что вернулся на территорию Украины из Крыма, сообщил о том, как там встречают российские войска.

«Не ожидал такой реакции простых людей Украины. Нас ждали. Все эти долгие 8 лет оккупации. Томились и ждали. Все эти годы нас ждали!» — отметил Царёв. МВД Украины обнародовало информацию по потерям украинских сил © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Тем временем СМИ сообщили, что одной из целей, по которой был нанесён удар, оказался 72-й Центр информационно-психологических спецопераций.

Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил об уничтожении штаба Операции объединённых сил в Донбассе. А СМИ появилась информация об уничтожении военно-морской базы под Очаковом, о которой ранее в своём обращении говорил президент России Владимир Путин.

События продолжают развиваться по нарастающей.