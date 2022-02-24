Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. ВС РФ нанесли удар по украинской инфраструктуре. На Украине началась паника

Причиной операции стало обращение к России ЛНР и ДНР, вызванное атакой ВСУ на линии разграничения

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин в телеобращении к россиянам. В Киеве сработало ПВО © Лариса Мудрак

Президент РФ отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

«Её цель (спецоперации России) — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», — заявил Путин

После этого заявления Путина был нанесён ряд ракетных ударов по воинским частям на территории Украины. При этом многие из этих частей располагались в глубоком тылу: Одессе, Харькове, Сумах, Киеве.

Это породило волну панических слухов. Панике оказались подвержены даже в руководстве силовых структур.

«Русские идут!»

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко ошеломил украинцев новостью: русские начали вторжение на Украину.

«Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного Управления, аэродромам, военным складам, у Киеве, Харькове, Днепру. Идут артиллерийские обстрелы границы. С сегодняшнего дня в мире Новая геополитическая реальность», — написал Геращенко в Facebook утром 24 февраля.

Украину охватила паника. Раздумать её помогли западные и украинские СМИ. Так, рад СМИ сообщил о десанте в Одессе и Мариуполе. О высадке десанта в Одессе заявил и Геращенко. Войска ЛНР начали штурм украинского города Счастье © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Правда, сами одесситы никакого десанта не заметили.

«Обстановка в Одессе на 6:50 (5:50 по Москве — Ред.). Взрывов не было около часа. Обстановка пока совершенно спокойная. Слухи о десанте не подтверждаются. На заправках очереди. Надеюсь, вы заправились заранее», — написал главред одеського издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Он также сообщил, что по Одессе был нанесён ракетный удар. Под него попала часть ПВО.

Позже информацию о российском десанте в Одессе опровергли и сами Вооружённые силы Украины.

Бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии, проживающий в Крыму Олег Царёв сообщил, что уже находится на территории Украины.

«Я на Украине. Киев будет свободен от фашистов!» — написал он в Telegram в 6:21.

За три минуты до этого он сообщил, что «началась операция по денацификации Украины».

Спустя несколько минут президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам.

«Утром Путин объявил о ведении специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение по всей территории Украины», — заявил Зеленский.

Он призвал украинцев не паниковать и по возможности оставаться дома.

Позже ситуацию прояснили и в России.

Вторжения нет, военная операция — есть

Минобороны России опровергло данные об атаке на украинские города. Об этом ведомство заявило в комментарии РИА Новости.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — заявили в Минобороны, подчеркнув, что гражданскому населению ничего не угрожает. «Сложить оружие и идти домой». Что произошло на Украине в ночь на 24 февраля - хроника событий © коллаж Украина.Ру

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ не собирается захватывать Украину.

«Мы не собираемся захватывать Украину, как в этом нас обвиняют на самой Украине и не только. Мы собираемся только помочь тем двум независимым отныне государствам, с которыми у нас заключены о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, включая, как мы знаем, и сотрудничество в военной сфере», — подчеркнул депутат, общаясь с журналистами.

Отвечая на вопрос, как далеко Россия собирается продвинуться на территорию и каков масштаб участия, Слуцкий заверил: «Точно не до Киева, мы не собираемся развязывать никакой войны».

Между тем вся Украина охвачена паникой. В Киеве, словно в Донецке и Луганске несколько дней назад, на заправках выстроились очереди за топливом. Периодически воют сирены воздушной тревоги.

Украинские СМИ публикуют фото и видео взрывов и горящих воинских частей со всех уголков страны: из Чугуева, Харькова, Днепра и даже Ивано-Франковска.

Тем временем Росавиация ввела ограничения на полёты в ряд аэродромов на юге России.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:455 мск 02 марта 2022 года. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь», — указывалось в сообщении Росавиации.

А на Украине тем временем уже объявили не только о российском, но и о белорусском вторжении. Государственная пограничная служба Украины сообщила об артиллерийских атаках со стороны границы с Белоруссией и с Россией (речь шла о Черниговской, Житомирской, Харьковской, Луганской, Сумской областях), в т.ч. и южной границы у Крыма.

CNN и вовсе сообщило о том, что со стороны Белоруссии украинскую границу перешли танки.

Тем временем в соцсетях стали сообщать о сдаче в плен украинских военных. Примечательно, что ранее президент России Путин призвал бойцов ВСУ не выполнять незаконные приказы командования. Олег Неменский о спецоперации на Украине: Главная проблема России – не военная инфраструктура © РИА Новости, Нина Зотина

«Не исполняйте её преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», — заявил Путин.

По его словам, «ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима».

Тем временем украинские СМИ публикуют карты воинских частей, по которым были нанесены удары. Если верить им, то удары наносились по частям на территории всей Украины, в том числе и западной. Так, на этих картах отмечен не только Ивано-Франковск, но и Львов.

Ситуация меняется с каждой минутой. Далее мы будем сообщать о всех главных событиях этого дня.