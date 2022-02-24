Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Тем не менее, появились сообщения о ракетных ударах и даже боевых действия в различных районах Украины. Российское военное ведомство отметило, что не наносит таких ударов по городам соседней страны

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и подписал указ о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей. Согласно документу, ограничиваются ряд прав и свобод граждан, в частности, устанавливается особый режима въезда и выезда, может быть введен комендантский час и проверка документов граждан, а также производиться личный досмотр, осмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья, призывникам, военнообязанным и резервистам запрещено менять место проживания без уведомления соответствующих органов.

К тому времени, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко публично заявил, что боевые действия уже идут. «Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного Управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре», — написал он в социальной сети. В украинском сегменте сети появлялись сообщения о взрывах в различных местах страны. Были опубликованы кадры горящего военного аэродрома в Чугуева Харьковской области, в Киеве сработали системы оповещения гражданской обороны. «Интерфакс Украина» сообщал о высадке десанта в Одессе и Мариуполе. Поступали сообщения о боях в Донецкой и Луганской народных республиках.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал сообщение о том, что «вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины».

При этом министерство обороны России информировали, что российские вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Вместе с тем в военном ведомстве сообщили о выведении из строя инфраструктуры ВСУ: объектов ПВО и военных аэродромов, а также военной авиации.

Указ Зеленского последовал после обращения президента России Владимира Путина, которое транслировалось в ночь на 24 февраля. «Республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду, со стороны киевского режима», — обозначил приоритеты глава государства, подчеркнув, что Москва стремится «к демилитаризации и денацификации Украины» и «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». Путин распорядился взять Донбасс под защиту © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Российский лидер акцентировал внимание на том, что в планы Кремля «не входит оккупация украинских территорий». Адресатом слов Путина стали и украинские военные. Их он призвал «немедленно сложить оружие и идти домой». «Все военнослужащие, которые выполнят это требование смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», — пообещал президент страны.

На созванном из-за событий на Украине экстренном заседании Совета безопасности Организации объединенных наций Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Путина прекратить боевые действия: «Я могу сказать только одну вещь от всего сердца: президент Путин, остановите ваши войска от нападения на Украину, дайте миру шанс, слишком много людей уже погибли».

При этом председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не собирается захватывать Украину, речь о защите Донецкой и Луганской народных республик.