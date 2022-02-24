Накануне. Донецк вечером перед большой войной

Накануне войсковой операции властями народных республик было предложено Вооруженным силам Украины (ВСУ) покинуть территорию ДНР и ЛНР (конституционные границы Донецкой и Луганской областей, часть из которых были заняты ВСУ), пока есть возможность сделать это мирно. Они на это не отреагировали. Что происходило в Донецке накануне войсковой операции

Освободить Донбасс от ВСУ



Большая, масштабная война в Донбассе уже в среду, 23 февраля, ощущалась, как нечто очевидное и реальное, что называется "на пороге". С каждым днем усиливалась эскалация. Регион насыщался военной техникой и военнослужащими без знаков различий и каких-либо "опознавательных знаков", очень похожих на крымских «вежливых людей». В Донецке никто не сомневался, что это российские военнослужащие. В среду вечером стало известно о крупном наступлении украинских нацбатов на Луганск. Завязались тяжелые и ожесточенные бои.

В Донецке, где в этот момент находился корреспондент Украина.ру, все понимали, развязка все ближе и ближе.

В этой сложной и драматической ситуации для ДНР и ЛНР, которые в начале этой недели были признаны Россией, их руководители — Денис Пушилин и Леонид Пасечник — обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь отразить военную агрессию Украины. Это было необходимо для того, чтобы в Донбассе не произошло гуманитарной катастрофы. Об этом обращении, которое последовало под вечер 23 февраля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В обращениях подчеркивается, что в настоящее время в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане Республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию. Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну на Донбассе.

Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта.

Учитывая вышеизложенное, главы двух Республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии Вооруженных сил и формирований Украины», — сообщил Песков.

Перед этим обращением днем 23 февраля в Донецке Денис Пушилин провел совместную пресс-конференцию с первым заместителем спикера Госдумы Андреем Турчаком.

Отвечая на вопрос корреспондента Украина.ру, будут ли возвращены территории ДНР и ЛНР, оккупированные Украиной, Пушилин ответил утвердительно: При этом указал, что желательно это сделать мирным путем.

«Мы видим, что противник настроен агрессивно. В любой момент Украина может перейти в наступление. Поэтому вопрос выхода на границы ДНР и ЛНР может за это время решиться самостоятельно. Каким способом? Нам хотелось бы, чтобы мирным. Но вы видели, что на протяжении почти семи лет и Донецк, и Луганск, и Россия, как сторона-гарант Минских соглашений, пытались уговаривать (Украину — прим.)… С какими только инициативами наши переговорщики ни выходили, чтобы конфликт был разрешён мирным способом», — посетовал глава ДНР.

В конце пресс-конференции Андрей Турчак вообще заявил, что Россию не волнуют западные санкции. Напомним, из предполагают ввести правительства западные государств в случае «российского вторжения» на Украину.

«Они (коллективный Запад — прим.) сначала в штаны наложили, потом наложили санкции, а мы наложили на их санкции», — весело сыронизировал Турчак, чем вызвал смех среди присутствующих.

В этот же день, 23 февраля, экс-депутат Верховной Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев вслед за Пушилиным обратился к ВСУ с тем, что им уже сейчас было бы лучше покинуть территорию Донбасса.

«Чем быстрее они это сделают, тем меньше шансов, что уходить им придется потом до Львова. Причем уже не жабьими прыжками, а заячьим бегом», — сказал Царев.

Однако, ВСУ на эти призывы не среагировали, как и правительство Украины во главе с президентом Зеленским.

Война была неизбежна



Собеседники Украина.ру из среды военных и государственных чиновников ДНР, с которыми поговорило наше интернет-издание накануне войсковой операции, указали на несколько моментов, которые свидетельствовали о приближении нынешних событий.

Первый. Серьезное увеличение российских войск на границе с Украиной, как на территории Донбасса, контролируемой ЛДНР, так и на территории Белоруссии и на территории собственно России: в Крыму и под Белгородом.

Так Украина.ру располагает информацией, что в Крыму под Джанкоем уже сосредоточены крупные российские силы.

«У меня близкие родственники живут в Джанкое. На днях они эвакуировались в Ялту, На время, чтобы переждать, как они думают, будущее российское наступление на Украину. Они мне по телефону сказали, что район под завязку наполнен российской техникой и российскими военными. Причем российские военные стали проводить учебные стрельбы. Родственники поняли, что лучше на время уехать», — рассказал Украина.ру дончанин по имени Сергей.

Серьезное насыщение военной техникой и военными без опознавательных знаков корреспонденты Украина.ру видели под Донецком в течение двух дней предыдущих войсковой операции дней. Так во второй половине дня 23 февраля один из наших журналистов видел колонны из танков и военных грузовиков. Такого, по его словам, он не видел в Донбассе со времен 2014 года. О танковой колонне также сообщило и британского информационное агентство «Рейтерс».

Второй. Серьезность военного призыва в ДНР и ЛНР. Он тотален. Призывают всех в возрасте с 18 до 55 лет. Это не показуха, и не пиар-акция, как все вначале думали. Призвавшиеся примут участие в войне. По ДНР передвигаются колонны автобусов с призывниками, одетыми в военную форму. Транспорт везет их в те или иные расположения, где они будут проходить подготовку.

«Вот смотрите. С одной стороны, призывают ветеранов ополчения, которые воевали в 2014-2015 г.г. Они точно идут в окопы. С другой стороны, призывают 50-летних мужиков, которые либо не умеют, либо позабыли, как держать в руках автомат, а также молодых безусых пацанов, которые по своей неопытности и неприспособленности к военному делу под стать 50-летним.

Они что, по-вашему, представляют какую-то серьезную военную силу? Они что, на полном серьезе будут хорошо воевать? Нет. И это прекрасно понимают в руководстве Народной милиции. Тогда для чего их надо призывать? Все просто: они будут что-то охранять, нести патрульную службу и так далее. Вроде как военные, а вроде не совсем. В самих боевых действиях принимать участия они не будут.

Тогда вопрос: а зачем столько военных надо для патрулей и охраны? Зачем они понадобились? Ответ прост: это будут тыловые военные службы в освобожденных от ВСУ городах и поселках ДНР. Если их будут освобождать, то война, естественно, будет. Иначе как их освободить? ВСУ ж не уйдет из Донбасса добровольно», — обрисовал Украина.ру ситуацию с призывом резервист Народной милиции ДНР по имени Алексей.

Третий. Не только западные посольства покинули Киев, переезжая во Львов, российские дипломаты так же прекратили работу и уехали в Россию. Российские дипломатические представительства закрылись. Над ними всеми 23.02 были спущены российские флаги. Такого в российско-украинских отношениях не было даже в горячем 2014 году, когда к России отошел Крым, и когда Россия помогла ополченцам ДНР и ЛНР удержать власть в Донецке и Луганске.

Эти и другие заметные события свидетельствовали, что до войсковой операции вечером 23.02 оставались считанные часы.

Так началась война.